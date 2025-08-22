ENNAKKOTIEDOTE ”Historialla ei ole ihmisistä riippumatonta suuntaa”– Timo R. Stewartin Palestiina ja Israel – Historia karttoina (Gummerus) ilmestyy 21.9.
Mistä Palestiinan ja Israelin konfliktissa on kyse? Miten kartasta voi nähdä sen piirtäjän tavan hahmottaa alueen historiaa? Ulkopoliittisen instituutin tutkija Timo R. Stewart käy läpi Palestiinan ja Israelin historiaa selittäen alueen konfliktia yleistajuisesti ja kronologisesti karttojen avulla. Äärimmäisen ajankohtainen tietokirja Palestiina ja Israel – Historia karttoina (Gummerus) ilmestyy 21.9.
Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Timo R. Stewartin teos lisää ymmärrystä Lähi-idän konfliktin taustoista johdattaen karttakuvien avulla 1800-luvulta nykypäivään. Se avaa alueen jakolinjoihin eri aikoina liitettyjä uskonnollisia, poliittisia ja strategisia merkityksiä. Kirjassa nähtävät kolmisenkymmentä karttaa ovat syntyneet eri tarkoituksiin ja eri olosuhteissa. Niiden suhde todellisuuteen ei ole koskaan suoraviivainen.
”Kartat ovat täynnä valintoja ja tulkintaa: mitä kuvataan, miten kuvataan ja mitä jätetään pois”, Stewart kirjoittaa.
Kirja osoittaa, että Palestiina ja Israel ovat molemmat hyvin vanhoja termejä, mutta niiden käyttö ja niihin liittyvät tarinat ovat saaneet myös ristiriitaisia merkityksiä, etenkin meidän aikanamme.
”Eri aikakausilta valittujen karttojen sarja paljastaa ajan tuoman muutoksen. Palestiinan ja Israelin historian tarkastelu karttojen avulla onkin tapa lähestyä paitsi erään konfliktin, myös siihen liittyvien näkemysten muuttumisen historiaa.”
Tärkeä teos taustoittaa myös ajankohtaista kysymystä kahden valtion mallin merkityksestä ja avaa kamppailevien tarinoiden ristiriitaa.
”Parasta, mitä kahden valtion mallista voi sanoa on, että se olisi käytännöllisin kuviteltavissa oleva vaihtoehto kahden kansan kansallisten oikeuksien toteuttamiseen samassa pienessä maassa.”
Stewartin mukaan jäljellä on käytännössä kolme vaihtoehtoa.
”Ensimmäinen on kahden valtion malli, jossa Israelin valtion rinnalle syntyy itsenäinen Palestiinan valtio. Toinen on yhden valtion malli, jossa kaikilla kansalaisilla on samat oikeudet. Kolmas on nykyinen malli: Yksi valtio, jonka alueella asuvilla ihmisillä on epätasa-arvoinen asema, joka määräytyy heidän kansallisen ryhmänsä pohjalta. Se, mihin suuntaan poliittinen todellisuus seuraavaksi kehittyy, ei ole tiedettävissä. Siihen voi kuitenkin vaikuttaa. Jos historiasta voi oppia jotain, se on tämä: Historialla ei ole ihmisistä riippumatonta suuntaa. Ihmisten visioilla, valinnoilla, toiminnalla, heidän näkemyksillään mahdollisesta ja mahdottomasta on merkitystä.”
Kirjailija, valtiotieteiden tohtori Timo R. Stewart on Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija, jonka erikoisaloihin kuuluvat Israel-Palestiina-konflikti, länsimaiden Lähi-idän politiikka sekä uskonnon rooli konflikteissa ja politiikassa. Stewart on työskennellyt myös ulkoministeriössä ja kansalaisjärjestöissä. Stewartin teokset Valter Juvelius ja kadonneen arkin metsästys (Gaudeamus 2020) ja Luvatun maan lumo (Gaudeamus 2022) nousivat molemmat tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaiksi.
Timo R. Stewart: Palestiina ja Israel – Historia karttoina (Gummerus)
280 sivua
Ilmestyy painettuna kirjana 21.9. , sekä e- ja äänikirjana 5.10., lukija: Timo R. Stewart
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi
Avainsanat
Kuvat
Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Gummerus
ENNAKKOTIEDOTE Vaikuttava, tärkeä ja rohkean rehellinen muistelma: Et ole enää isäni – Gisèle Pelicot´n tyttären tarina (Gummerus) ilmestyy 25.8.22.8.2025 08:50:06 EEST | Tiedote
Marraskuussa 2020 Caroline Darianin elämä romahti. Hän sai kuulla isänsä Dominique Pelicot’n koneelta löydetyistä videoista, joissa kymmenet miehet hyväksikäyttivät hänen huumattua äitiään Gisèleä. Paljastui rikosvyyhti, joka järkytti paitsi Ranskaa, myös koko maailmaa. Millaisia ristiriitoja tytär käy läpi, kun rakas isä on syyllistynyt hirviömäisiin tekoihin?
ENNAKKOTIEDOTE: Runoilijan romaani on värikylläinen kuvaus juurettomuudesta, taiteilijuudesta sekä Frida Kahlosta20.8.2025 09:35:42 EEST | Tiedote
Seitsemän kiitettyä runokokoelmaa julkaissut Satu Manninen kirjoittaa ensimmäisessä romaanissaan yöelämästä, taiteen tekemisestä, juurettomuudesta sekä ikonisesta meksikolaistaiteilijasta Frida Kahlosta. Kaktuksen hedelmät (Gummerus) on unenomainen ja runollisella kielellä kirjoitettu kasvukertomus, jossa on maagisia elementtejä. Romaani ilmestyy 15.9.
ENNAKKOTIEDOTE: Palkitun kirjailijan vavahduttava ja ajankohtainen romaani esittää kysymyksiä kuolevaisuudesta11.8.2025 09:23:39 EEST | Tiedote
Selja Ahavan romaani Hän joka syvyydet näki (Gummerus) lähestyy kuolevaisuutta erilaisista näkökulmista ja saa lukijan pohtimaan kuolemaan liittyviä tabuja, pelkoa ja etiikkaa. Rinnakkaisten tarinoiden säikeet, myytit, lääketiede ja ihmeellinen ihmiskeho kietoutuvat yhteen mosaiikkimaisessa romaanissa. Teos ilmestyy ja on arvosteluvapaa 7.9.
ENNAKKOTIEDOTE: Mikä on ”naisten töiden” arvo? – tanskalaisfeministi taustoittaa hoivatyön aliarvostusta viitaten valistusajan filosofeihin ja Britney Spearsiin7.8.2025 15:24:59 EEST | Tiedote
Tanskalaisen Emma Holtenin Kuluerä on terävä ja ajankohtainen teos jo valistuksen ajoilta periytyneestä ”naisten töiden” aliarvostuksesta. Miten olemme päätyneet tilanteeseen, jossa taloustieteilijät määrittävät asioiden arvon ja hoivan arvo on nolla? Holtenin esikoisteos nousi heti ilmestyttyään myyntihitiksi Tanskassa, ja sen käännösoikeudet on myyty jo 12 maahan. Kuluerä (Gummerus) ilmestyy suomeksi 27.8.
ENNAKKOTIEDOTE: ”20.4.2023 kuolin ensimmäisen kerran” – Näyttelijä Eeva Soivion omakohtainen esikoisromaani sydämen pysähtymisestä lavalla6.8.2025 09:17:15 EEST | Tiedote
Miltä tuntuu, kun sydän pysähtyy kesken esityksen teatterin lavalla? Millaista on jatkaa elämää tällaisen kokemuksen jälkeen? Miten elämän rajallisuuden ymmärtäminen vaikuttaa läheisiin ihmissuhteisiin? Näyttelijä Eeva Soivion esikoisromaani pohjaa tositapahtumiin. Kohtituleva ja elämänmakuinen teos saa pohtimaan olemisen arvaamattomuutta ja oikullisuutta. Kertaalleen kuollut (Gummerus) ilmestyy ja on arvosteluvapaa 3.9.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme