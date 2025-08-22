ENNAKKOTIEDOTE ”Historialla ei ole ihmisistä riippumatonta suuntaa”– Timo R. Stewartin Palestiina ja Israel – Historia karttoina (Gummerus) ilmestyy 21.9.

Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Timo R. Stewartin teos lisää ymmärrystä Lähi-idän konfliktin taustoista johdattaen karttakuvien avulla 1800-luvulta nykypäivään. Se avaa alueen jakolinjoihin eri aikoina liitettyjä uskonnollisia, poliittisia ja strategisia merkityksiä. Kirjassa nähtävät kolmisenkymmentä karttaa ovat syntyneet eri tarkoituksiin ja eri olosuhteissa. Niiden suhde todellisuuteen ei ole koskaan suoraviivainen.

”Kartat ovat täynnä valintoja ja tulkintaa: mitä kuvataan, miten kuvataan ja mitä jätetään pois”, Stewart kirjoittaa.

Kirja osoittaa, että Palestiina ja Israel ovat molemmat hyvin vanhoja termejä, mutta niiden käyttö ja niihin liittyvät tarinat ovat saaneet myös ristiriitaisia merkityksiä, etenkin meidän aikanamme.

”Eri aikakausilta valittujen karttojen sarja paljastaa ajan tuoman muutoksen. Palestiinan ja Israelin historian tarkastelu karttojen avulla onkin tapa lähestyä paitsi erään konfliktin, myös siihen liittyvien näkemysten muuttumisen historiaa.”

Tärkeä teos taustoittaa myös ajankohtaista kysymystä kahden valtion mallin merkityksestä ja avaa kamppailevien tarinoiden ristiriitaa.

”Parasta, mitä kahden valtion mallista voi sanoa on, että se olisi käytännöllisin kuviteltavissa oleva vaihtoehto kahden kansan kansallisten oikeuksien toteuttamiseen samassa pienessä maassa.”

Stewartin mukaan jäljellä on käytännössä kolme vaihtoehtoa.

”Ensimmäinen on kahden valtion malli, jossa Israelin valtion rinnalle syntyy itsenäinen Palestiinan valtio. Toinen on yhden valtion malli, jossa kaikilla kansalaisilla on samat oikeudet. Kolmas on nykyinen malli: Yksi valtio, jonka alueella asuvilla ihmisillä on epätasa-arvoinen asema, joka määräytyy heidän kansallisen ryhmänsä pohjalta. Se, mihin suuntaan poliittinen todellisuus seuraavaksi kehittyy, ei ole tiedettävissä. Siihen voi kuitenkin vaikuttaa. Jos historiasta voi oppia jotain, se on tämä: Historialla ei ole ihmisistä riippumatonta suuntaa. Ihmisten visioilla, valinnoilla, toiminnalla, heidän näkemyksillään mahdollisesta ja mahdottomasta on merkitystä.”

Kirjailija, valtiotieteiden tohtori Timo R. Stewart on Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija, jonka erikoisaloihin kuuluvat Israel-Palestiina-konflikti, länsimaiden Lähi-idän politiikka sekä uskonnon rooli konflikteissa ja politiikassa. Stewart on työskennellyt myös ulkoministeriössä ja kansalaisjärjestöissä. Stewartin teokset Valter Juvelius ja kadonneen arkin metsästys (Gaudeamus 2020) ja Luvatun maan lumo (Gaudeamus 2022) nousivat molemmat tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaiksi.

Timo R. Stewart: Palestiina ja Israel – Historia karttoina (Gummerus)

280 sivua

Ilmestyy painettuna kirjana 21.9. , sekä e- ja äänikirjana 5.10., lukija: Timo R. Stewart

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:



Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi