Valtatien 20 parantaminen Korvenkylästä Kiiminkiin – yleisötilaisuus ja työpaja suunnitelmaratkaisun tarkentamisesta 2.9.
Valtatien 20 Korvenkylän ja Kiimingin välisen tieosuuden suunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) perusteella valitun vaihtoehdon ensimmäinen yleissuunnitelmaluonnos esitellään kaikille avoimessa tilaisuudessa. Yleisötilaisuus ja työpaja järjestetään tiistaina 2. syyskuuta Oulussa.
Valtatien 20 parantamishankkeen kesäkuussa käynnistynyt yleissuunnitteluvaihe kattaa Oulun Korvenkylän ja Kiimingin välisen tieosuuden parantamisen. Suunnittelua on viety eteenpäin ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen valitun vaihtoehdon pohjalta, jonka mukaisesti valtatie parannetaan nykyiselle paikalleen nelikaistaiseksi ja keskikaiteelliseksi tieksi.
Yleisötilaisuus ja työpaja
Hankkeen tilannetta ja yleissuunnitelman ensimmäistä luonnosta esitellään asukkaille ja muille asiasta kiinnostuneille tiistaina 2.9.2025 kello 17–19 Jäälin koulun ruokalassa. Työpajan takia tilaisuuteen ei voi osallistua etäyhteydellä. Tilaisuus alkaa kello 16.30 kahvitarjoilulla.
Tilaisuuden alussa esitellään hankkeen tilanne, ympäristövaikutusten arvioinnista saatu palaute, perustelut vaihtoehdon valinnalle ja yleissuunnitelmaratkaisun luonnos.
Työpajaosuudessa jakaannutaan pienryhmiin tutustumaan yksityiskohtaisesti suunnitelmaluonnokseen, keskustelemaan paikallisten liikkumistarpeiden ja suunnittelun reunaehtojen huomioimisesta ja miettimään suunnitelmaluonnokseen parannusehdotuksia.
Yleisötilaisuudessa saatu palaute ja työpajassa saadut kehittämisehdotukset käsitellään suunnitelmaluonnosta tarkennettaessa. Nyt on oikea aika vaikuttaa valtatien parantamisen suunnitteluun. Seuraava yleisötilaisuus järjestetään arviolta marraskuussa 2025, jolloin suunnitelmaratkaisu on jo viimeistelyvaiheessa.
Yleisötilaisuuden kanssa samoihin aikoihin avataan karttapalautepalvelu, jossa voi antaa palautetta suunnitelmaratkaisusta ja sen vaikutuksista kartalle kohdistaen.
Suunnitteluratkaisu ja aikataulu
Valtatien 20 parantamisen tavoitteena on sujuvoittaa liikennettä, parantaa turvallisuutta ja vähentää tien haittoja asutukselle ja ympäristölle. Valtatie parannetaan nykyiselle paikalleen nelikaistaiseksi ja keskikaiteelliseksi tieksi. Muita merkittäviä parannuksia ovat Ylikiimingintien (mt 833) liittymän rakentaminen eritasoliittymänä, liikennevalo-ohjattujen tasoliittymien parantaminen, jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien kehittäminen sekä joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen. Melu- ja pölyhaittojen vähentämiseksi meluesteitä suunnitellaan rakennettavaksi yli kuuden kilometrin matkalle. Laivakankaan pohjavesialueen kohdalla valtatielle rakennetaan pohjavedensuojaus.
Yleissuunnitelma valmistuu keväällä 2026. Tämän jälkeen laaditaan yksityiskohtainen tiesuunnitelma, jonka suunnittelun aikana voi myös vaikuttaa. Tiesuunnitelman laatiminen alkaa arviolta loppuvuodesta 2026. Rakentamisen aikataulusta tai rahoituksesta ei ole vielä päätöksiä.
Yhteyshenkilöt
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue (hankkeesta vastaava)
- projektipäällikkö Marjo Paavola, p. 0295 038 348, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
- yksikön päällikkö Ari Kuotesaho, p. 0295 038 259, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
- liikenneinsinööri Minna Koukkula, p. 044 7032 113, etunimi.sukunimi@ouka.fi
Sitowise Oy
- projektipäällikkö Matti Romppanen, p. 044 3680 682, etunimi.sukunimi@sitowise.com
Tietoa julkaisijasta
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu
vaihde 0295 038 000
