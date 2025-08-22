Oma Hämeen kolmivuotinen RRP2 Syli-hanke on loppusuoralla – tätä kaikkea EU-rahalla on kehitetty

Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle vuonna 2022 myönnetyllä valtionavustuksella on saatu kehitettyä monipuolisesti hyvinvointialueen palveluja. Oma Häme sai noin 8,6 miljoonaa euroa EU:n kestävän kasvun toiseen vaiheen avustusta vuosille 2023–2025. Valtionavustus oli suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden ja jatkuvuuden lisäämiseen. Syli-hanke alkoi alkuvuodesta 2023 jatkuu vielä vuoden 2025 loppuun asti. Sitä edelsi RRP1-hanke.

Kanta-Hämeessä RRP2-hankkeen tavoitteena on ollut vastata korona-ajan tuomiin haasteisiin esimerkiksi purkamalla tilanteen aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa. Tavoitteena on ollut myös vahvistaa ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista sekä edistää digitaalisia innovaatioita. Hankkeen tärkeimmät kohderyhmät ovat ikääntyneet, diabeetikot sekä nuoret ja nuoret aikuiset. Tavoitteena on, että yli 75-vuotiaat asiakkaat ohjautuvat oikeaan aikaan oikeaan paikkaan myös virka-ajan ulkopuolella, että nuorten aikuisten palveluiden saatavuus paranee ja että diabetesta sairastavilta saadaan purettua kertynyttä hoitovelkaa. Kehitetyt uudistukset palvelevat myös laajemmin muitakin asiakasryhmiä.

Hankkeen aikana on kehitetty runsaasti erilaisia uusia toimintatapoja, joista suurimmat ja koko hyvinvointialuetta koskevat uudistukset ovat jaettavissa kolmeen kokonaisuuteen.

1. Digitaaliset palvelut asukkaille

Kanta-Hämeen asukkaiden käytössä on asiointipalvelu, jota voi käyttää Oma Häme -sovelluksella tai Oma Hämeen verkkosivujen kautta kirjautumalla. Osa asiointipalvelun kehittämisen kustannuksista on rahoitettu hankerahalla.

Oma Häme oli yksi ensimmäisistä hyvinvointialueista, joka otti oman mobiilisovelluksen käyttöönsä vuonna 2023. Nykyisin Oma Häme -sovellus kulkee mukana jo yli 40 000 laitteessa. Yksittäisiä kävijöitä on yli 77 000. Palvelua kehitetään edelleen asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden perusteella.

Mobiilisovelluksesta ja verkkosivuilta pääsee chat-palveluihin, jotka mahdollistavat entistä sujuvamman ja selkeämmän reitin terveys- ja sosiaalipalvelujen pariin. Keväällä 2025 lanseerattiin Terveys-chat, joka kokosi sairaanhoitajan, fysioterapian, mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä suun terveydenhuollon chatit yhden digitaalisen oven taakse. Näin asiakkaan tarvitsee asioida terveyttä koskevissa asioissa vain yhden kanavan kautta. Lisäksi chat-palveluita on aikuissosiaalityössä, neuvolassa sekä infopalveluissa. Chatin lisäksi on myös videovastaanottopalveluita. Chat-palveluiden käyttö on selkeässä kasvussa: asiointien määrä on yli kaksinkertaistunut viimeisen vuoden aikana.

Oma Häme -mobiilisovellus - Oma Häme

Digitaalinen asiointi - Oma Häme

Muita esimerkkejä palveluista asiointialustalla: asiakas voi tarkastella esimerkiksi omia ajanvarauksia, laboratoriotuloksia, ammattilaisen kirjauksia, täyttää lomakkeita, kuten esitietolomake, ja liittyä digipolkuihin. Vuonna 2025 on jo julkaistu useita digipolkuja, jotka ohjaavat asiakkaita digitaalisesti palvelun eri vaiheissa. Esimerkiksi Diabetesriskissä olevan digipolulla voi testata oman sairastumisriskinsä ja saada konkreettisia keinoja elintapojen muuttamiseen sekä riskin pienentämiseen. Työn alla on monia uusia polkuja.

Oletko riskissä sairastua diabetekseen? - Hyvinvointisi tueksi - Oma Häme

Hankerahoituksella on myös kehitetty toimivampia ammattilaisen työkaluja asiakkuudenhallintaan ja toiminnanohjaukseen (CRM), joiden vaiheistettu käyttöönotto alkaa syksyllä 2025.

Digipalvelujen kehittäminen tukee hyvinvointialueen tavoitteita toiminnan tehostamisesta sekä tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäämisestä – ja antaa asiakkaille monipuolisempia kanavia terveyden seurantaan.

2. Ensilinja-puhelinnumeroiden käyttöönotto

Kanta-Hämeessä on keskitetty RRP2-hankkeen tuella useita asiakkaiden yhteydenottoon tarkoitettuja puhelinnumeroita saman numeron taakse. Ensilinja-palvelut ovat kaikkien Oma Hämeen alueen asiakkaiden käytettävissä, ja niiden kautta saa apua, tilanteen arviointia sekä ohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa. Ensilinjaan voi soittaa silloin, kun ei tiedä, mihin muualle kääntyä tai jos oman asian hoitoon ei ole vielä nimettyä työntekijää. Myös chat-palvelut kuuluvat Ensilinjan palveluihin.

Ensilinja-numeroihin kuuluvat esimerkiksi terveysasemien kiireetön Ensilinja, Suun terveydenhoidon Ensilinja, ikäihmisten Ensilinja ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen Ensilinja.

Kaikki numerot ja chat-kanavat löytyvät kootusti täältä: Ensilinjan neuvonta ja ohjaus - Oma Häme

3. Asiakaskokemuksen mittaaminen ja tiedolla johtaminen

Oma Häme on vahvasti ollut kehittämässä asiakaskokemusta mittaavia (PREM-)ratkaisuja sekä vaikuttavuuden arviointia (PROM) tukevia ratkaisuja osana tiedolla johtamista.

Vuosien 2023–2025 aikana on otettu käyttöön yhtenäinen, kansallinen asiakaskysely, jolla saadaan tietoa asiakaskokemuksesta lähes kaikista hyvinvointialueen palveluista (NPS-mittari). Asiakas saa kyselyn tekstiviestillä palvelutapahtuman jälkeen, esimerkiksi asioituaan lääkärin vastaanotolla. Myös kyselyyn vastaaminen tapahtuu tekstiviestitse.

Lisäksi vuosien 2024–2025 aikana on otettu useissa asiakasryhmissä käyttöön vaikuttavuuden arviointiin geneeriset elämänlaatukyselyt eli PROM-kyselyt. Asiakas saa ilmoituksen kyselystä tekstiviestillä, kun hänelle on kirjattu kyselyn aktivoiva tapahtuma, esimerkiksi toimeentulotukihakemus tai uniapneadiagnoosi. Elämänlaatukysely täytetään Oma Hämeen mobiilisovelluksessa tai kirjautuneena verkkosivujen kautta.

Tieto asiakaskokemuksesta ja koetusta elämänlaadusta on tuotu näkyväksi kaikille Oma Hämeen työntekijöille avoimeen Tietoportaaliin, joka tukee tiedolla johtamista. Esihenkilöt saavat lisäksi asiakaskokemustiedosta automaattisen tuloskoosteen kuukausittain.

Hoidon saatavuutta parannettu useilla keinoilla

Näiden kokonaisuuksien lisäksi RRP2-hankkeesta on tuettu hoidon saatavuuden parantamista esimerkiksi ensihoidon kiireettömien tehtävien puhelinpalvelun avulla. Kanta-Hämeessä on vuodesta 2023 lähtien ohjattu kiireettömät ensihoitotehtävät hätäkeskuksesta ensihoidon puhelinarviointiin sen sijaan, että paikalla lähetettäisiin automaattisesti ambulanssi. Uusi käytäntö on osoittautunut hyödylliseksi sekä asiakkaiden että hyvinvointialueen kannalta. Kun tilanne arvioidaan puhelimessa, asiakas pääsee suoraan oikealle hoitopolulle ilman turhaa päivystyksessä jonottamista tai pompottelua paikasta toiseen.

Kiireettömien ensihoitotehtävien puhelinarviointi ohjaa potilaan oikeaan hoitoon ja säästää ensihoidon kuluja - Oma Häme

Vuonna 2023 Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle perustettiin osittaisella hankerahoituksella myös potilaskoordinaatioyksikkö, jonka tarkoituksena on tehostaa potilaspaikkojen oikea-aikaista käyttöä ja suunnittelua, vähentää paikkojen hukkakäyttöä ja erikoissairaanhoidon ylipaikkojen käyttöä sekä parantaa asiakaskokemusta. Syksyllä 2024 toiminta laajennettiin RRP2-hankkeen tuella niin, että jatkohoitopaikkoja alettiin koordinoida kahdessa vuorossa seitsemänä päivänä viikossa.

Potilaskoordinaattorit koordinoivat perustason kiirevastaanotoilta ja erikoissairaanhoidon päivystyksestä sekä erikoissairaanhoidon osastoilta tulevat potilaat etsien heille tarkoituksenmukaiset jatkohoitopaikat esimerkiksi perusterveydenhuollon osastoilta tai kotisairaalasta.

Ensimmäinen rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelma julkaistu

RRP2-rahoituksella on tuettu myös rakenteellisen sosiaalityön kehittämistä. Alkuvuodesta 2025 Oma Häme julkaisi ensimmäisen rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelman. Siinä kuvaillaan rakenteellisen sosiaalityön ideaa, rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisen toimenpiteitä tulevina vuosina sekä kartoitetaan rakenteellisen sosiaalityön nykytilannetta ja kehittämistarpeita.

Rakenteellisen sosiaalityön tavoitteena on havaita ja muuttaa syrjiviä rakenteita ja lisätä yhdenvertaisuutta tiedon ja monialaisen yhteistyön avulla. Ihmisten elämään vaikuttavat ongelmat eivät ole aina ratkaistavissa yksilötasolla, minkä vuoksi pitäisi kiinnittää huomiota myös yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja käytäntöihin. Niitä muuttamalla voidaan lisätä sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja ihmisten hyvinvointia. Rakenteellisella sosiaalityöllä pyritään sekä lisäämään tietoa että muuttamaan asioita.

Kanta-Hämeen ensimmäinen rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelma on julkaistu - Oma Häme

RRP2 Syli-hankkeessa kehittämistyötä on tehty tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen johdon ja palvelutoiminnan kanssa. Näin on varmistettu, että hankkeessa tehty kehittämistyö jää elämään myös hankkeen päätyttyä.

-Tämän syksyn 2025 aikana vielä varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja suunnitellaan sujuva siirtymä hanketyöntekijöiden vastuulta toiminnalle. Hanke on mahdollistanut heti hyvinvointialueiden aloittamisen jälkeen kehittämistyötä, joka muuten olisi siirtynyt myöhemmäksi. EU-hankkeen sisällä on tehty myös aktiivisesti yhteistyötä muiden hyvinvointialueiden ja kansallisten toimijoiden kuten THL:n kanssa, sanoo projektipäällikkö Reetta Mathier.