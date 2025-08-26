Turvallinen yskähoito vihdoin apteekeissa – kuopiolaisyritys tuo uuden vaihtoehdon tutkitusti tehokkailla luonnonaineilla

Vuodesta toiseen suomalaiset käyttävät yskänlääkkeitä, joiden tehoa ei ole osoitettu ja joiden käyttöä ei suositella etenkään lapsille. Jo vuonna 2010 julkaistun hoitosuosituksen mukaan erityisesti lapsilla tulisi välttää tavanomaisia yskänlääkkeitä tehottomuuden ja mahdollisten haittojen vuoksi. Tavanomaisesta lääkehoidosta pidättäytymistä tulee aina harkita myös aikuisilla. Tästä huolimatta yskänlääkkeet ovat edelleen yleisiä itsehoitotuotteita. Tuoreimman Kelan teettämän tutkimuksen mukaan lapsille määrätään edelleen opiaattipitoisia yskänlääkkeitä. Lisäksi esim. ambroksolin käyttö on jopa lisääntynyt lasten ja nuorten keskuudessa, vaikka sen tehosta lasten yskän hoidossa on vain vähän näyttöä.

Hunaja on Käypä hoito -suosituksen mukainen hoito akuuttiin yskään. Se on sekä turvallinen että tutkimusten mukaan tehokkaampi kuin perinteiset yskänlääkkeet.

Luonnollinen vaihtoehto limaisen yskän hoitoon

Fennogate lanseerasi vuonna 2017 ensimmäisen Mielikki-yskähunajansa kuivan yskän hoitoon. Nyt tuotesarja saa jatkoa limaa irrottavalla yskähunajalla, joka on tarkoitettu limaisen ja erittävän yskän hoitoon. Tuote sisältää hunajaa sekä tutkittuja kasviuutteita: varjomurattia, timjamia ja alteanjuurta.

Varjomuratti sisältää saponiineja, jotka auttavat laimentamaan sitkeää limaa.

Timjami edistää hengitysteiden värekarvojen toimintaa.

Alteanjuuri ja hunaja rauhoittavat nielua ja lievittävät yskän ärsytystä.

Tuotteen teho perustuu laajasti käytettyihin ja tutkittuihin kasviperäisiin aineosiin. Niillä ei ole tunnettuja merkittäviä haittavaikutuksia tai yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa, ja niiden käyttöä tukevat kansainväliset kokemukset erityisesti Keski-Euroopasta. Tuotteen limaa irrottavalle kasviuutteelle on tehty laadukas nykystandardit täyttävä kliininen koe, jossa tutkimusvalmiste irrotti limaa ja edisti hengitystieinfektion parantumista merkittävästi plaseboa tehokkaammin. Tuote on CE-merkitty ja MDR-hyväksytty lääkinnällinen laite.

Head of New Product Development Mikko Karjalainen: "On todella palkitsevaa täydentää tuotesarja myös limaisen ja erittävän yskän hoitoon Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Uusi limaa irrottava yskähunaja yhdistää pitkän käyttöhistorian Keski-Euroopasta ja laadukkaasti toteutetun kliinisen tehotutkimuksen, tarjoten turvallisen ja tehokkaan vaihtoehdon myös lapsille."

Fennogate Finland Oy on vuonna 2010 perustettu suomalaisomisteinen yritys, joka kehittää ja markkinoi korkealaatuisia apteekkituotteita. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Kuopiossa, ja sen 13 hengen asiantuntijatiimi on kasvanut nopeasti. Yrityksen liikevaihto oli 4,1 miljoonaa euroa vuonna 2024, josta flunssatuotteet kattoivat noin puolet.

Fennogate tekee yhteistyötä apteekkien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa varmistaakseen, että asiakkaat saavat käyttöönsä parhaaseen näyttöön perustuvia ja turvallisia hoitovaihtoehtoja.

Lisätietoa aiheesta: