HSL:n hallituksen päätöksiä 26.8.2025
HSL:n hallitus kokoontui 26. elokuuta 2025. Hallitus käsitteli muun muassa vuoden toisen osavuosikatsauksen, päätti laajan bussiliikenteen kilpailutuksen käynnistämisestä ja antoi lausunnon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta.
Osavuosikatsaus 2/2025
HSL:n vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver esitteli hallitukselle vuoden 2025 toisen osavuosikatsauksen, joka perustuu tammi-kesäkuun toteutumaan ja päivitettyyn ennusteeseen koko vuodelle 2025. Ennusteen mukaan HSL:n matkustajamäärät ja lipputulot kasvavat edellisvuodesta, mutta jäämme jälkeen haastavasta talousarviotasosta. Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan alijäämäinen ja alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämistä.
Bussiliikenteen kilpailukierroksen 61/2025 käynnistäminen
Hallitus päätti käynnistää laajan bussiliikenteen kilpailutuksen, joka koskee noin 15 prosenttia HSL:n tilaamasta bussiliikenteestä. Kilpailutus kattaa 10 kilpailukohdetta Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Keravalla, Sipoossa ja Tuusulassa. Kilpailutettava liikenne vastaa noin 13 miljoonaa linjakilometriä vuodessa ja edellyttää arkipäivisin noin 171 bussia.
Kilpailutuksessa edellytetään, että vähintään 77 prosenttia liikenteestä ajetaan sähköbusseilla. Näin tuetaan HSL:n päästövähennystavoitteiden toteutumista.
Tarjouskilpailu järjestetään kahdessa osassa; tarjouskilpailu 61a/2025 käynnistetään elokuussa 2025 ja 61b/2025 lokakuussa 2025. Liikennöinnin on tarkoitus alkaa syysliikennekauden alussa elokuussa 2027.
Lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2024 arviointikertomuksesta
Hallitus hyväksyi lausunnon, jossa se toteaa huomioineensa tarkastuslautakunnan esittämät suositukset vuoden 2025 toiminnassa ja tulevan talous- ja toimintasuunnitelman valmistelussa.
Yhteyshenkilöt
HSL viestinnän päivystysPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2024 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 872 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2024 aikana 361 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Lue lisää julkaisijalta HSL Helsingin seudun liikenne
Sesonki vaikuttaa menopelin valintaan HSL-alueella14.8.2025 10:08:00 EEST | Tiedote
HSL:n jatkuva liikkumistutkimus kertoo, millä kulkumuodolla HSL-alueella kuljetaan. HSL on tehnyt jatkuvaa tutkimusta nyt vuoden verran, joten tietoa HSL-alueen kulkumuodoista on kertynyt jokaiselta kaudelta keväästä talveen. Tulokset kertovat, että kulkutavoissa on merkittävää sesonkivaihtelua sekä alueellisia eroja.
Kantakaupungin ratikat eivät kulje lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 13.-14.9. ajojännitteen nostamisen takia13.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Helsingin kantakaupungin raitioteiden ajojännite nostetaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 13.-14.9. samalle tasolle kuin pikaraitiotien jännite. Työt vaativat katkoksen raitioliikenteeseen. Ratikat kulkevat lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 21–00 vain väleillä Länsiterminaali-Rautatieasema-Katajanokka, Jätkäsaari-Ooppera ja Länsiterminaali-Eira. Raitiovaunut eivät kulje lainkaan yöllä kello 0.00-7.00.
Ratikkalinja 13 täyttää vuoden – tätä linjalle kuuluu nyt12.8.2025 09:35:00 EEST | Tiedote
"Vuonna 2024 pääset linjan 13 kyydissä Kalasatamasta Pasilaan vartissa!” Tämä lupaus toteutui, ja nämä merkittävät liikenteen solmukohdat yhdistävä linja on nyt vuoden vanha. HSL aloitti sen liikennöinnin 12.8.2024, ja joukkoliikennematkustajat ovat löytäneet Nihdin ja Länsi-Pasilan väliselle poikittaisyhteydelle kiitettävästi.
Ratikat 2, 4 ja 10 palaavat normaaleille reiteilleen Mannerheimintielle 8.9.30.7.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Ratikkaliikenne linjoilla 2, 4 ja 10 palaa takaisin Mannerheimintielle Runeberginkadun ja Reijolankadun välille maanantaina 8.9.
Kehärata täyttää tänään kymmenen vuotta – I- ja P-junat ovat löytäneet paikkansa HSL:n liikenteessä1.7.2025 10:59:20 EEST | Tiedote
I- ja P-junat viettävät merkkipäiväänsä tänään. Muun muassa Helsingin keskustan, lentoaseman sekä Itä- ja Länsi-Vantaan yhdistävä Kehärata valmistui tasan kymmenen vuotta sitten, 1.7.2015.
