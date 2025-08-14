HSL:n hallituksen päätöksiä 26.8.2025

Osavuosikatsaus 2/2025

HSL:n vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver esitteli hallitukselle vuoden 2025 toisen osavuosikatsauksen, joka perustuu tammi-kesäkuun toteutumaan ja päivitettyyn ennusteeseen koko vuodelle 2025. Ennusteen mukaan HSL:n matkustajamäärät ja lipputulot kasvavat edellisvuodesta, mutta jäämme jälkeen haastavasta talousarviotasosta. Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan alijäämäinen ja alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämistä.

Linkki kokousasiaan.

Bussiliikenteen kilpailukierroksen 61/2025 käynnistäminen

Hallitus päätti käynnistää laajan bussiliikenteen kilpailutuksen, joka koskee noin 15 prosenttia HSL:n tilaamasta bussiliikenteestä. Kilpailutus kattaa 10 kilpailukohdetta Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Keravalla, Sipoossa ja Tuusulassa. Kilpailutettava liikenne vastaa noin 13 miljoonaa linjakilometriä vuodessa ja edellyttää arkipäivisin noin 171 bussia.

Kilpailutuksessa edellytetään, että vähintään 77 prosenttia liikenteestä ajetaan sähköbusseilla. Näin tuetaan HSL:n päästövähennystavoitteiden toteutumista.

Tarjouskilpailu järjestetään kahdessa osassa; tarjouskilpailu 61a/2025 käynnistetään elokuussa 2025 ja 61b/2025 lokakuussa 2025. Liikennöinnin on tarkoitus alkaa syysliikennekauden alussa elokuussa 2027.

Linkki kokousasiaan.

Lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2024 arviointikertomuksesta

Hallitus hyväksyi lausunnon, jossa se toteaa huomioineensa tarkastuslautakunnan esittämät suositukset vuoden 2025 toiminnassa ja tulevan talous- ja toimintasuunnitelman valmistelussa.

Linkki kokousasiaan.