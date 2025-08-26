Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Väärennettyjä maksusitoumuksia liikkeellä

26.8.2025 14:51:28 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Jaa

Viime viikkoina on tullut ilmi useita Varhan nimissä tehtyjä väärennettyjä maksusitoumuksia, joiden avulla on yritetty hankkia ja myös saatu haltuun muun muassa elektroniikkaa. Väärennöksistä on tehty tutkintapyyntö poliisille.

Kaksi violettia graafista elementtiä, jotka näyttävät sydämiltä tai V-kirjaimilta tummaa taustaa vasten. Oikeassa ylänurkassa on Varhan logo.

Varhan taloussosiaalityön yksikkö myöntää ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen asiakkaille maksusitoumuksia terveyden ja arjen sujumisen kannalta olennaisiin tuotteisiin esimerkiksi ruokaan, lääkkeisiin, vaatteisiin, lastenvaunuihin, pesukoneeseen ja sänkyyn. Varhan myöntämät maksusitoumukset ovat yleensä suuruudeltaan maksimissaan joitakin satoja euroja.

Väärennetyissä maksusitoumuksissa tuotteiden summat ovat voineet olla jopa tuhansia euroja. Väärennettyjen maksusitoumusten teksteissä on myös ollut runsaasti kirjoitusvirheitä. Lisäksi osa käytetyistä väärennetyistä maksusitoumuksista on ollut vanhentuneita. Kauppaliikkeiden kannattaa kiinnittää erityistä huomiota maksusitoumusten oikeellisuuteen.

Väärennettyjä maksusitoumuksia on tähän mennessä tullut ilmi alle 10, ja niistä kaikki on käytetty Varsinais-Suomessa. Väärennöksistä on tehty tutkintapyyntö Lounais-Suomen poliisille.

Maksusitoumusten väärennökset ovat paljastuneet, kun yritys on lähettänyt Varhalle laskun, josta maksusitoumuksen numero tarkistetaan. Varha ei maksa laskuja, joissa maksusitoumus on väärennetty. Tappio jää tällöin yritysten katettavaksi.

Varhan tavoitteena on tulevaisuudessa siirtyä sähköisen maksusitoumuksen käyttöön, jotta vastaavilta väärinkäytöksiltä voidaan välttyä.

Avainsanat

varsinais-suomen hyvinvointialuevarhatoimeentulotukimaksusitoumustaloussosiaalityötutkintapyyntö

Yhteyshenkilöt

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye