Väärennettyjä maksusitoumuksia liikkeellä

Varhan taloussosiaalityön yksikkö myöntää ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen asiakkaille maksusitoumuksia terveyden ja arjen sujumisen kannalta olennaisiin tuotteisiin esimerkiksi ruokaan, lääkkeisiin, vaatteisiin, lastenvaunuihin, pesukoneeseen ja sänkyyn. Varhan myöntämät maksusitoumukset ovat yleensä suuruudeltaan maksimissaan joitakin satoja euroja.

Väärennetyissä maksusitoumuksissa tuotteiden summat ovat voineet olla jopa tuhansia euroja. Väärennettyjen maksusitoumusten teksteissä on myös ollut runsaasti kirjoitusvirheitä. Lisäksi osa käytetyistä väärennetyistä maksusitoumuksista on ollut vanhentuneita. Kauppaliikkeiden kannattaa kiinnittää erityistä huomiota maksusitoumusten oikeellisuuteen.

Väärennettyjä maksusitoumuksia on tähän mennessä tullut ilmi alle 10, ja niistä kaikki on käytetty Varsinais-Suomessa. Väärennöksistä on tehty tutkintapyyntö Lounais-Suomen poliisille.

Maksusitoumusten väärennökset ovat paljastuneet, kun yritys on lähettänyt Varhalle laskun, josta maksusitoumuksen numero tarkistetaan. Varha ei maksa laskuja, joissa maksusitoumus on väärennetty. Tappio jää tällöin yritysten katettavaksi.

Varhan tavoitteena on tulevaisuudessa siirtyä sähköisen maksusitoumuksen käyttöön, jotta vastaavilta väärinkäytöksiltä voidaan välttyä.