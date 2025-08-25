SDP:n Suhonen: Luvut heikkenevät – mutta hallitus jatkaa työntekijöiden kurittamista
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen ihmettelee, miksi hallitus jatkaa edelleen työntekijöiden kurituslinjalla, vaikka työllisyys heikkenee ja työttömyys kasvaa.
– Nyt Orpon–Purran hallituksella vuorossa on työneuvoston ideologinen lakkauttaminen. Siis vuodesta 1946 toimineen erityisviranomaisen, jonka yhdeksän sivutoimisen jäsenen ja yhden päätoimisen sihteerin toiminta ajetaan alas, selvittää eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Suhonen.
– Työneuvosto on antanut suosituksia ja sitovia päätöksiä oikaisuvaatimusasioissa, mitkä ovat liittyneet työaikalakiin, vuosilomalakiin, työturvallisuuslakiin, yhteistoimintalakiin ja nuorista työntekijöistä annetun lain soveltamiseen ja tulkintaan, jatkaa Suhonen.
– Hallituksen into työntekijöitä edustavien järjestöjen sekä työntekijöiden suojaksi tehtyjen lakien romuttamiseksi siis jatkuu säälimättömästi. Mutta mitä tekee pääministeri Orpo? Hän nostaa hallituksensa häntää sillä, että viimeisellä työmarkkinakierroksella saatiin säälliset työehdot ja palkankorotukset sovituiksi. Siis juuri ne ammattiliitot onnistuivat, joiden toimintaa hallitus pyrkii kaikin keinoin heikentämään ja jarruttamaan. Hallituspuolueiden kansanedustajat ovat myös arvostelleet työntekijöitä edustavia ammattiliittoja kovin sanoin ja nyt pääministeri Orpo kehuu liittojen neuvottelemia työntekijöiden palkankorotuksia. Tämä on suorastaan ala-arvoista, lataa Suhonen tuohtuneena hallituksen käsienpesusta ja pääministerin julkisuustempusta.
