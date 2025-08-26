Finavia uudistaa strategiansa ja toimintamallinsa
Finavia päivittää strategiaa sekä uudistaa toimintamallinsa lisätäkseen kasvumahdollisuuksia ja liiketoimintansa arvonluontia. Finavia tekee muutoksia myös johtoryhmään ja suunnittelee muutoksia organisaatioon uuden toimintamallin mukaisesti. Muutosten tavoitteena on lisätä entisestään asiakaslähtöisyyttä, vahvistaa yhtiön arvonluontia ja luoda pitkäaikaista omistaja-arvoa.
Ilmailun toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset vaikuttavat lentoasemayhtiö Finaviaan merkittävästi. Geopoliittinen epävarmuus, lentoliikenteen maltilliset kehitysnäkymät Euroopassa sekä muutokset vaihtomatkustamisen kilpailudynamiikassa ja matkustustottumuksissa edellyttävät uudistettua strategiaa ja jatkuvaa uudistumista.
Nykyisessä haastavassa toimintaympäristössä uuden strategian ytimessä on kannattava kasvu ja jatkuva operatiivisen tehokkuuden parantaminen. Tehokkuutta kasvatetaan erityisesti hyödyntämällä uusia teknologioita. Lentoliikenteen kannattavan kasvun varmistaminen on keskeinen strateginen tavoite. Jatkossakin yhtiö haluaa varmistaa edellytykset turvalliselle ja täsmälliselle lentoasematoiminnalle sekä korkealle palvelutasolle.
Lisäksi yhtiö hakee uusia kasvun mahdollisuuksia uudistamalla kaupallista ja kiinteistöliiketoimintaa kokonaisuutena. Strategisena tavoitteena on monipuolistaa arvonluontimahdollisuuksia lentoliikenteen tuottojen lisäksi ja kartoittaa aktiivisesti uusia kasvumahdollisuuksia lentoasema-alueiden kokonaisvaltainen arvonnousu ja asiakaskokemus huomioiden. Keskeiset toimenpiteet yhtiön arvonluonnin laajentamiseksi ovat kaupallisen ja kiinteistöliiketoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen lentoasemien alueella, tilankäytön optimointi sekä aktiivinen kiinteistöomaisuuden kehittäminen.
Uuden strategiansa mukaisesti yhtiö haluaa palvella entistä laajempaa asiakasportfoliota: matkustaja- ja lentoyhtiöasiakkaiden lisäksi keskeisiä asiakasryhmiä ovat jatkossa myös lentoasemien alueilla toimivat yritysasiakkaat ja vuokralaiset sekä lentoasemilla kävijät. Vahvojen kumppanuuksien avulla tuetaan erinomaisten lentoasemapalvelujen mahdollistamista ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista.
Uudistumisella haetaan myös vahvistunutta asiakas- ja tuloskeskeisyyttä koko organisaatiossa. Vauhdittaakseen uudistumista ja strategisten tavoitteiden saavuttamista Finavia muuttaa toimintamalliaan ja organisaatiotaan ja siirtyy kolmen ulkoisesti raportoitavan liiketoimintayksikön rakenteeseen. Jatkossa yhtiössä on kolme liiketoiminta-aluetta: Helsinki-Vantaan lentoasema, lentoasemaverkosto sekä kaupallinen ja kiinteistökehitys. Tammikuussa 2025 hankitun kiinteistösijoitus ja -kehitysyhtiö AVIA Real Estaten yhdistäminen osaksi Finavian uutta organisaatiota toteutetaan syksyn 2025 kuluessa.
Finavian johtoryhmä 1.9.2025 alkaen
Suunniteltu uusi toimintamalli tuo muutoksia Finavian johtoryhmän kokoonpanoon ja vastuisiin. Uusi johtoryhmä ja sen jäsenet aloittavat uusissa tehtävissään 1.9.2025 alkaen. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki.
Finavian johtoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä 1.9.2025 alkaen:
Helsinki-Vantaan lentoaseman johtaja nimitetään myöhemmin
Henri Hansson, johtaja, Lentoasemaverkosto
Ulla Serlenius, johtaja, Kaupallinen ja kiinteistökehitys ja vt. Helsinki-Vantaan lentoaseman johtaja
Petri Vuori, johtaja, Reittikehitys
Jani Jolkkonen, johtaja, Turvallisuus, teknologia, infra ja ympäristö
Hannu Karru, vt. johtaja, Talous ja hankinta
Jessica Diktonius, johtaja, Viestintä, markkinointi ja vastuullisuus
Maria Fyrstén, johtaja, Henkilöstö
Janne Simula, johtaja, Lakiasiat
Helsinki-Vantaan lentoaseman johtajan ja talousjohtajan haku on käynnissä.
”Nykyisessä haastavassa toimintaympäristössä keskitymme kannattavaan kasvuun ja operatiivisen tehokkuuden parantamiseen. Haluamme lakisääteisen tehtävämme mukaisesti edelleen varmistaa, että operatiivinen kyvykkyytemme lentoasemaverkoston ja -palveluiden ylläpitäjänä, järjestäjänä ja kehittäjänä säilyy korkealla tasolla. Samaan aikaan haemme aktiivisesti uusia kasvun mahdollisuuksia uudistamalla kaupallista ja kiinteistöliiketoimintaamme kokonaisuutena. Nopeutamme kasvupolkuamme uudistamalla toimintamalliamme ja organisaatiotamme. Yhdessä johtoryhmän ja ammattitaitoisen henkilöstömme kanssa olemme sitoutuneet uudistamaan Finaviaa ja varmistamaan strategiamme menestyksekkään toteuttamisen. Olen vakuuttunut siitä, että uudistetun strategian ja suunniteltujen muutosten myötä pystymme tarjoamaan entistä paremman kokemuksen asiakkaillemme, kiihdyttämään kasvuamme ja luomaan pitkäaikaista arvoa omistajillemme”, kommentoi Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki.
Strategiakauden taloudelliset tavoitteet 2025–2028
Osana uutta strategiaa Finavia tarkentaa pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan. Yhtiön tavoitteena on kestävä arvonluonti strategiakaudella:
-
Matkustajamäärä: 22,6 miljoonaa (vuonna 2024: 19,6 miljoonaa)
-
Liikevaihto: 540 miljoonaa euroa (vuonna 2024: 396,5 miljoonaa euroa)
-
Liikevoitto-%: 16 %
-
Sijoitetun pääoman tuotto: 6 %
-
Kestävä arvonluonti: Finavia pyrkii maksamaan strategiakaudella kasvavaa osinkoa säilyttäen samalla joustavuuden investoida hyvän tuottoasteen kohteisiin (osinko 2024: 0 euroa)
