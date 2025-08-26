SAK:n Jarkko Eloranta: Euroopalla ei ole varaa menettää kansalaisten luottamusta

Euroopan unionissa on viime vuosikymmenen ajan rakennettu kansalaisten hyvinvointia, yhteenkuuluvuutta ja luottamusta vahvistavaa politiikkaa, Jarkko Eloranta korostaa.

– On parannettu työntekijöiden oikeuksia esimerkiksi työehtosopimista edistävällä vähimmäispalkkadirektiivillä ja tasa-arvoa tukevalla palkka-avoimuusdirektiivillä. Vahvan ja vakaan talouden sekä toimivien sisämarkkinoiden rinnalla on tavoiteltu hyvinvointia sekä sosiaalista kehitystä ja oikeudenmukaisuutta.

Aiempaa ihmisläheisempi politiikka on näkynyt EU:n nauttimassa luottamuksessa. Kevään 2025 eurobarometri osoittaa, että eurooppalaisten luottamus EU:ta kohtaan on noussut finanssikriisin jälkeisestä aallonpohjasta ennätyskorkealle.

– Tavallisia ihmisiä kunnioittavalla politiikalla rakennettu luottamuspääoma on EU:lle entistä vaarallisemmassa maailmassa valtava voimavara. Sitä ei pidä nyt vaarantaa palaamalla hyvinvoinnista leikkaavaan ja työntekijöiden turvaa purkavaan politiikkaan, Eloranta varoittaa.

Jarkko Eloranta näkee huolestuttavia merkkejä siitä, että luottamusta rakentaneen politiikan viisaus ollaan EU:ssa unohtamassa. Niin viime syksynä aloittanut Euroopan komissio kuin monet jäsenmaatkin ovat painottaneet kilpailukyvyn vahvistamista sääntelyä purkamalla. Ensimmäiset purkuesitykset on jo tehty. Työelämää ja hyvinvointia vahvistavat aloitteet sen sijaan uhkaavat jäädä vähiin.

– EU voi olla vahva ja yhtenäinen vain, jos se kuulee tavallisten ihmisten tarpeita ja odotuksia. Eurooppalaiset haluavat unionilta turvaa ulkopuolisia uhkia vastaan, mutta yhtä tärkeää heille on, että EU turvaa ihmisten hyvää arkea ja toimeentuloa. Näiden on kuljettava käsi kädessä.

Eloranta toivoo eurooppalaisten hyvinvointia ja luottamusta vaalivalle politiikalle tukea myös Suomen hallitukselta.

– Meillä on Suomessa laaja yhteisymmärrys siitä, että Euroopan on panostettava puolustukseen ja kyettävä yhteistyöhön ulkoisten uhkien edessä. Nyt olisi tärkeää huomata, että näiden perustaksi tarvittava kansalaisten luottamus ei synny tyhjästä. Sitä on aktiivisesti vaalittava EU:n politiikalla, jonka tavalliset ihmiset ympäri Euroopan kokevat oikeudenmukaiseksi ja hyvinvointiaan vahvistavaksi.

Työntekijöiden turvan vaarantavasta sääntelyn purusta tulee Elorannan mielestä luopua. Sen sijaan hän odottaa komissiolta lainsäädäntöaloitteita muun muassa alihankintaketjuissa tapahtuvan työntekijöiden hyväksikäytön torjumiseksi sekä työntekijöiden suojelemiseksi psykososiaalisilta riskeiltä ja jatkuvalta tavoitettavissa ololta. Myös tekoälyn käyttö työelämässä vaatii EU-tason pelisääntöjä.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta osallistuu Turun Eurooppa-foorumissa kahteen keskusteluun:

Keskusteluja voi seurata paikan päällä tai striimin kautta.