SAK:n Jarkko Eloranta: Euroopalla ei ole varaa menettää kansalaisten luottamusta
SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta varoittaa Euroopan unionia lähtemästä eurooppalaisten hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta vaarantavalle tielle.
Euroopan unionissa on viime vuosikymmenen ajan rakennettu kansalaisten hyvinvointia, yhteenkuuluvuutta ja luottamusta vahvistavaa politiikkaa, Jarkko Eloranta korostaa.
– On parannettu työntekijöiden oikeuksia esimerkiksi työehtosopimista edistävällä vähimmäispalkkadirektiivillä ja tasa-arvoa tukevalla palkka-avoimuusdirektiivillä. Vahvan ja vakaan talouden sekä toimivien sisämarkkinoiden rinnalla on tavoiteltu hyvinvointia sekä sosiaalista kehitystä ja oikeudenmukaisuutta.
Aiempaa ihmisläheisempi politiikka on näkynyt EU:n nauttimassa luottamuksessa. Kevään 2025 eurobarometri osoittaa, että eurooppalaisten luottamus EU:ta kohtaan on noussut finanssikriisin jälkeisestä aallonpohjasta ennätyskorkealle.
– Tavallisia ihmisiä kunnioittavalla politiikalla rakennettu luottamuspääoma on EU:lle entistä vaarallisemmassa maailmassa valtava voimavara. Sitä ei pidä nyt vaarantaa palaamalla hyvinvoinnista leikkaavaan ja työntekijöiden turvaa purkavaan politiikkaan, Eloranta varoittaa.
Jarkko Eloranta näkee huolestuttavia merkkejä siitä, että luottamusta rakentaneen politiikan viisaus ollaan EU:ssa unohtamassa. Niin viime syksynä aloittanut Euroopan komissio kuin monet jäsenmaatkin ovat painottaneet kilpailukyvyn vahvistamista sääntelyä purkamalla. Ensimmäiset purkuesitykset on jo tehty. Työelämää ja hyvinvointia vahvistavat aloitteet sen sijaan uhkaavat jäädä vähiin.
– EU voi olla vahva ja yhtenäinen vain, jos se kuulee tavallisten ihmisten tarpeita ja odotuksia. Eurooppalaiset haluavat unionilta turvaa ulkopuolisia uhkia vastaan, mutta yhtä tärkeää heille on, että EU turvaa ihmisten hyvää arkea ja toimeentuloa. Näiden on kuljettava käsi kädessä.
Eloranta toivoo eurooppalaisten hyvinvointia ja luottamusta vaalivalle politiikalle tukea myös Suomen hallitukselta.
– Meillä on Suomessa laaja yhteisymmärrys siitä, että Euroopan on panostettava puolustukseen ja kyettävä yhteistyöhön ulkoisten uhkien edessä. Nyt olisi tärkeää huomata, että näiden perustaksi tarvittava kansalaisten luottamus ei synny tyhjästä. Sitä on aktiivisesti vaalittava EU:n politiikalla, jonka tavalliset ihmiset ympäri Euroopan kokevat oikeudenmukaiseksi ja hyvinvointiaan vahvistavaksi.
Työntekijöiden turvan vaarantavasta sääntelyn purusta tulee Elorannan mielestä luopua. Sen sijaan hän odottaa komissiolta lainsäädäntöaloitteita muun muassa alihankintaketjuissa tapahtuvan työntekijöiden hyväksikäytön torjumiseksi sekä työntekijöiden suojelemiseksi psykososiaalisilta riskeiltä ja jatkuvalta tavoitettavissa ololta. Myös tekoälyn käyttö työelämässä vaatii EU-tason pelisääntöjä.
SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta osallistuu Turun Eurooppa-foorumissa kahteen keskusteluun:
- Keskiviikkona 27.8. kello 12.30–13.15 Maailma muuttuu – pärjääkö Eurooppa? -keskustelu.
- Torstaina 28.8. kello 12.30–13.15 Kylmät tuulet puhaltavat Euroopassa, romuttuuko työntekijän turva? -keskustelu.
Keskusteluja voi seurata paikan päällä tai striimin kautta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarkko ElorantapuheenjohtajaPuh:020 774 0100
Tilaa SAK:n uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa sähköpostiisi joka toinen viikko: https://www.sak.fi/uutiskirje.
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 18:aa ammattiliittoa ja noin 800 000:ta jäsentä. Tehtävämme on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Siitä syntyy luottamusyhteiskunta, joka lisää työn tekijöiden uskoa tulevaisuuteen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Kyselytutkimus: Enemmistö suomalaisista kannattaa työttömyysturvan suojaosan palauttamista26.8.2025 15:14:08 EEST | Tiedote
Enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että työttömyysturvan suojaosa pitäisi palauttaa. SAK:n teettämässä tuoreessa kyselyssä tätä mieltä oli 84 prosenttia vastanneista.
SAK: Lupaus arjen turvaamisesta ei pitänyt - kuntien peruspalveluihin ja järjestöjen rahoitukseen esitetään leikkauksia, yrityksiä taas suojellaan6.8.2025 20:14:37 EEST | Tiedote
Valtiovarainministeri Purran esittelemä budjettiehdotus viitoittaa hallituksen nuivaa talouspoliittista linjaa vuodelle 2026.
Hallitus valmistelee yt-asiamiehen, työneuvoston ja koulutuskorvauksen lakkauttamista – Seuraukset olisivat työntekijöille murheelliset12.6.2025 11:56:35 EEST | Tiedote
Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut valmistelut yhteistoiminta-asiamiehen viran, työneuvoston sekä koulutuskorvauksen lakkauttamiseksi. SAK vastustaa näitä työntekijöiden asemaa heikentäviä muutoksia.
Hallitus jatkaa työttömyysturvan heikentämistä – yksi virhe voi jatkossa johtaa turvan menettämiseen viikoksi6.6.2025 06:45:00 EEST | Tiedote
Hallitus esittää työnhaun velvoitteiden lisäämistä ja työttömyysturvan karenssien rajua kiristämistä. Jatkossa työttömyysturvan saaminen voisi katketa jo yhdestä laiminlyönnistä. Rangaistusten koventaminen ei nopeuta työllistymistä, painottaa SAK.
SAK:n Katja Syvärinen: Vaalirahoitukseen tarvitaan lisää avoimuutta3.6.2025 13:36:35 EEST | Tiedote
Perustuslakivaliokunta esittää vaalirahoituksen ilmoitusrajojen nostamista. Lehtitietojen mukaan esitys on herättänyt kummastusta muun muassa oikeusministeriössä ja Valtiontalouden tarkastusvirastossa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme