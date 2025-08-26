Suomen ensimmäinen yksityishenkilöille tarkoitettu kuukausimaksullinen kodin huoltopalvelu Markku.fi sai taakseen merkittäviä sijoittajia.

Kotini on linnani, sanotaan. "Kotini on työleirini" taitaa kuitenkin monen kohdalla olla lähempänä totuutta. Useimmat meistä viettäisivät vapaa-aikansa mieluummin rentoutuen, harrastaen tai perheen parissa puuhaten, kuin kodin huoltotöitä tehden tai niistä murehtien. Toisaalta väestön ikääntyessä yhä useampi haluaisi asua pitempään omassa talossaan, vaikka energia ja voimat kiinteistön ylläpitoon ehtyisivätkin. Ulkoisen avun ostaminen on kuitenkin työlästä ja hyviä tekijöitä on vaikea löytää – ja kustannusten ennakoiminen on yhtä arpapeliä.

Uusi yksityistalouksien huoltopalvelu Markku.fi aikoo mullistaa kiinteistöhuoltoalan. Se arkipäiväistää avun saamisen tuomalla markkinoille täysin uudenlaisen toimintamallin.

Markkinasta on puuttunut toimija, joka haluaisi ja osaisi hinnoitella palvelunsa selkeillä kuukausimaksumalleilla. Markku.fi haluaa nyt muuttaa toimialaa reilummaksi ja ennakoitavammaksi. Kaikilla Markku.fi:n osakkailla on erittäin vahva teknologiayhtiötausta. Palveluun kuuluu myös sähköinen huoltokirja, johon kaikki tehdyt huollot kirjataan selkeästi ja visuaalisesti helposti seurattavaksi huoltohistoriaksi. Huoltokirja mahdollistaa myös valokuvien ja videoiden käyttämisen huoltotoimenpiteiden dokumentointiin. Yhtiö aloittaa toimintansa omakotitaloasukkaita palvellen, mutta laajentaa loppusyksystä omakoti-, pari- ja rivitalojen lisäksi myös kerrostalojen huoltotöihin.

Markku.fi toimii pääkaupunkiseudulla ja lähikunnissa. Muualle Suomeen ajatus on tarjota Markun teknologiaa ja palvelumallia ohjelmistovuokrauksena ja franchising-periaatteella.

Yhtiö keräsi kesän aikana ns. enkelikierroksella yhteensä 750ke rahoitusta. Mukana on nyt jo useita merkittäviä enkelisijoittajia, kuten Woltin perustajiin lukeutuva Elias Aalto ja Frameryn perustajiin kuuluva Ilkka Kaikuvuo, sekä Julianna Borsos (Bocap), Jussi Sarkkinen (Efecte), Mikael Kolehmainen (TrademarkNow). Yhtiön tavoitteena on kasvaa voimakkaasti ja kansainvälistyä muihin Euroopan metropolialueisiin.