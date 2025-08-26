Markku.fi

Suomen ensimmäinen yksityishenkilöille tarkoitettu kuukausimaksullinen kodin huoltopalvelu Markku.fi sai taakseen merkittäviä sijoittajia.

28.8.2025 11:05:28 EEST | Markku.fi | Uutinen

Jaa

Kotini on linnani, sanotaan. "Kotini on työleirini" taitaa kuitenkin monen kohdalla olla lähempänä totuutta. Useimmat meistä viettäisivät vapaa-aikansa mieluummin rentoutuen, harrastaen tai perheen parissa puuhaten, kuin kodin huoltotöitä tehden tai niistä murehtien. Toisaalta väestön ikääntyessä yhä useampi haluaisi asua pitempään omassa talossaan, vaikka energia ja voimat kiinteistön ylläpitoon ehtyisivätkin. Ulkoisen avun ostaminen on kuitenkin työlästä ja hyviä tekijöitä on vaikea löytää – ja kustannusten ennakoiminen on yhtä arpapeliä. 

Uusi yksityistalouksien huoltopalvelu Markku.fi aikoo mullistaa kiinteistöhuoltoalan. Se  arkipäiväistää avun saamisen tuomalla markkinoille täysin uudenlaisen toimintamallin.

Markkinasta on puuttunut toimija, joka haluaisi ja osaisi hinnoitella palvelunsa selkeillä kuukausimaksumalleilla. Markku.fi haluaa nyt muuttaa toimialaa reilummaksi ja ennakoitavammaksi. Kaikilla Markku.fi:n osakkailla on erittäin vahva teknologiayhtiötausta. Palveluun kuuluu myös sähköinen huoltokirja, johon kaikki tehdyt huollot kirjataan selkeästi ja visuaalisesti helposti seurattavaksi huoltohistoriaksi. Huoltokirja mahdollistaa myös valokuvien ja videoiden käyttämisen huoltotoimenpiteiden dokumentointiin. Yhtiö aloittaa toimintansa omakotitaloasukkaita palvellen, mutta laajentaa loppusyksystä omakoti-, pari- ja rivitalojen lisäksi myös kerrostalojen huoltotöihin.

Markku.fi toimii pääkaupunkiseudulla ja lähikunnissa. Muualle Suomeen ajatus on tarjota Markun teknologiaa ja palvelumallia ohjelmistovuokrauksena ja franchising-periaatteella.

Yhtiö keräsi kesän aikana ns. enkelikierroksella yhteensä 750ke rahoitusta. Mukana on nyt jo useita merkittäviä enkelisijoittajia, kuten Woltin perustajiin lukeutuva Elias Aalto ja Frameryn perustajiin kuuluva Ilkka Kaikuvuo, sekä Julianna Borsos (Bocap), Jussi Sarkkinen (Efecte), Mikael Kolehmainen (TrademarkNow). Yhtiön tavoitteena on kasvaa voimakkaasti ja kansainvälistyä muihin Euroopan metropolialueisiin.

Vuorinen (vasemmalla) ja Hakkarainen (oikealla) ovat molemmat todella innostuneita edessä olevasta haasteesta.
Vuorinen (vasemmalla) ja Hakkarainen (oikealla) ovat molemmat todella innostuneita edessä olevasta haasteesta. Sakari Röyskö

Kiinteistöala on kansantalouden moottori

Kiinteistöalan suorat ja epäsuorat vaikutukset Suomen työllisyyteen, investointeihin ja kansantalouden arvonlisäykseen ovat huomattavia. Ala on merkittävä veronmaksaja ja suomalaisen hyvinvoinnin mahdollistaja. Rakennusten osuus yli 860 miljardin euron suuruisesta kansallisvarallisuudestamme on noin 72 prosenttia (622 mrd euroa).

Kiinteistöala muodostuu neljästä toimialasta:

  • Kiinteistöpalvelut
  • Isännöinti
  • Kiinteistönomistus ja vuokraus
  • Kiinteistöjen hallinta ja management

Kiinteistöala työllistää kaiken kaikkiaan noin 125 000 henkilöä. Kiinteistöpalveluala työllistää noin 100 000 henkilöä, isännöintipalvelut noin 5 000 ja kiinteistöalan muu liiketoiminta yli 20 000 henkilöä.

Klusteri rakennetun ympäristön taustalla

Kiinteistöala on osa laajempaa kiinteistö- ja rakentamisklusteria. Klusterin tuottaman ja ylläpitämän rakennetun ympäristön osuus Suomen kansallisvarallisuudesta on lähes 85 prosenttia. Klusteri työllistää tuotannon kerrannaisvaikutukset huomioiden noin joka viidennen suomalaisen, ja toiminnan arvo ylittää 600 miljardia euroa vuodessa. (Lähde: https://kiinteistotyonantajat.fi/kiinteistoala/ 26.8.2025)

Avainsanat

omakotitalotkiinteistöhuoltokasvuyrityssijoituskierrossaas

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Vuorinen (vasemmalla) ja Hakkarainen (oikealla) ovat molemmat todella innostuneita edessä olevasta haasteesta.
Vuorinen (vasemmalla) ja Hakkarainen (oikealla) ovat molemmat todella innostuneita edessä olevasta haasteesta.
Sakari Röyskö
Lataa
Sakari Röyskö
Lataa
Vuorinen tuo vahvasti oman työturvallisuustaustansa mukaan Markku.fi:n toimintaan. Kaikkien on päästävä turvallisesti illaksi kotiin.
Vuorinen tuo vahvasti oman työturvallisuustaustansa mukaan Markku.fi:n toimintaan. Kaikkien on päästävä turvallisesti illaksi kotiin.
Sakari Röyskö
Lataa
Bolt.Works, jossa Timo Hakkarainen oli co-founder, kasvoi nopeasti 100 miljoonan euron liikevaihtoon ja myytiin pääomasijoittajalle vuonna 2022. Edessä on nyt uusi mielenkiintoinen haaste.
Bolt.Works, jossa Timo Hakkarainen oli co-founder, kasvoi nopeasti 100 miljoonan euron liikevaihtoon ja myytiin pääomasijoittajalle vuonna 2022. Edessä on nyt uusi mielenkiintoinen haaste.
Sakari Röyskö
Lataa

Linkit

Markku.Fi lähtee haastamaan perinteistä kiinteistöhuoltoalaa vahvasti teknologian avustamana.

Timo Hakkaraisen ja Marko Vuorisen aiempi tausta on teknologia-alalta. Edessä on uusi ja todella mielenkiintoinen haaste jota molemmat odottavat innolla.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Markku.fi

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye