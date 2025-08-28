Opintotuen hakemusten käsittelyssä on ruuhkaa: suurin osa opiskelijoista saa tukensa silti ajallaan

Opintotuen ja asumislisän hakemusten käsittelyajat ovat Kelassa edelleen tavanomaista pidemmät. Suurin osa hakijoista saa tukensa 1.9. eli normaalina maksupäivänä. Arviolta noin 3 000 opiskelijaa ei saa tukeaan tulevan maanantain maksupäivänä, mutta suuri osa heistäkin saa tuen tililleen viimeistään keskiviikkona 3.9. Kela pahoittelee, että kaikki opiskelijat eivät saa tukeaan ajoissa.

Valtaosalle uusista ja jatkavista korkeakouluopiskelijoista opintoraha ja lainatakaus on myönnetty tuen hakemisen yhteydessä, ja niiden avulla voi aluksi turvata asumisen kustannuksia. Opintojaan jatkavat korkeakouluopiskelijat ovat voineet nostaa opintolainaa jo 1.8.2025 alkaen.

– Uudet ja jatkavat opiskelijat, jotka ovat jo saaneet päätöksen opintorahasta ja lainatakauksesta, voivat turvata syyskuun tilannetta näillä tuilla. Jos asumislisäpäätöstä ei ole vielä saanut, saa sen viimeistään syyskuun puoliväliin mennessä, kertoo Opintoetuuksien ratkaisukeskuksen päällikkö Marianne Schauman-Lindberg Kelasta.

Korkeakouluopiskelijoiden opintotukihakemuksia oli Kelan käsittelyssä 27. elokuuta noin 47 000. Vertailun vuoksi hakemuksia oli jonossa 7.8. noin 82 000.

Tällä hetkellä korkeakouluopiskelijoiden hakemusten käsittely kestää pidempään kuin 14 päivää, mikä on Kelan itse asettama tavoiteaika käsittelylle. Schauman-Lindbergin mukaan tilanne normalisoituu ensi viikon aikana. Toisen asteen opiskelijoiden opintotukihakemukset käsitellään normaalissa 14 päivän tavoiteajassa.

Jos tukien viivästyminen aiheuttaa opiskelijalle haasteita vuokranmaksuun, kannattaa hänen olla ensisijaisesti yhteydessä vuokranantajaan.

OmaKelassa voi seurata hakemuksen tilannetta

Jos päätös opintotuesta ja asumislisästä on tehty viimeistään 28.8., tuki maksetaan normaalisti syyskuun maksupäivänä. Päätöksen näkee OmaKelasta.

Asiakas voi tarkistaa OmaKelassa, että hakemus on käsittelyssä, mutta OmaKelan viestillä ei voi saada lisätietoa sen käsittelyajasta. Myöskään Kelan asiakaspalvelussa ei tiedetä yksittäisen asiakkaan hakemuksen käsittelyaikaa tai sitä, milloin päätös tulee.

Asiakkaan ei tarvitse tehdä uutta hakemusta eikä olla yhteydessä Kelaan, vaikka aiemmin lähetetyn hakemuksen käsittelyssä kestää tavallista pidempään.

