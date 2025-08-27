MEDIAKUTSU 3.9. Selvitys datakeskusten taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista
MEDIAKUTSU:
Markkinaselvityksen julkistus datakeskusten taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista
ke 3.9. klo 8.30 – 9.30 (läsnätilaisuus Eteläranta 10, auditorio)
Hyvä toimittaja/ toimitus,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Finnish Data Center Association (FDCA) ovat yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa teettäneet markkinaselvityksen datakeskusten taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista.
Tervetuloa markkinaselvityksen julkistustilaisuuteen, jossa kuullaan tuoreiden lukujen ja esimerkkien kautta datakeskusten välittömistä ja välillisistä talousvaikutuksista (mm. investoinnit, työllisyys, verotus), energiankäytöstä ja vihreän siirtymän toteutumisesta sekä datakeskusten roolista innovaatioiden mahdollistajana.
Ohjelma 3.9.
Klo 8.00
Aamukahvit tarjolla
Klo 8.30
Tilaisuuden avaus
Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, EK
Markkinatutkimuksen keskeiset tulokset
Liiketoimintajohtaja Maija Tenhunen, Ramboll
Kommenttipuheenvuorot
Hallituksen puheenjohtaja Veijo Terho, FDCA
Teollisuusneuvos Sampsa Nissinen, TEM
Case Google ja Hamina
Site Operations Manager Jukka Vainonen, Haminan datakeskuksen johtaja
Keskustelu
Moderaattorina johtava asiantuntija Mika Tuuliainen, EK
Klo 9.30
Tilaisuus päättyy
Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus haastatella asiantuntijoita.
Selvitystä ovat olleet mahdollistamassa Google, Microsoft, AtNorth, Verne, Teknologiateollisuus, Energiateollisuus, Palta ja Sitra. Lisäksi työssä ovat olleet mukana liikenne- ja viestintäministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö. Selvityksen on toteuttanut Ramboll.
Ilmoittaudu tämän linkin kautta
Ystävällisin terveisin ja lisätietoja
Teemu Lindfors, viestinnän asiantuntija
p. 0400 284 764
teemu.lindfors@ek.fi
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
