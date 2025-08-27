MEDIAKUTSU 3.9. Selvitys datakeskusten taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista

Hyvä toimittaja/ toimitus,



Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Finnish Data Center Association (FDCA) ovat yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa teettäneet markkinaselvityksen datakeskusten taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Tervetuloa markkinaselvityksen julkistustilaisuuteen, jossa kuullaan tuoreiden lukujen ja esimerkkien kautta datakeskusten välittömistä ja välillisistä talousvaikutuksista (mm. investoinnit, työllisyys, verotus), energiankäytöstä ja vihreän siirtymän toteutumisesta sekä datakeskusten roolista innovaatioiden mahdollistajana.

Ohjelma 3.9.

Klo 8.00

Aamukahvit tarjolla

Klo 8.30

Tilaisuuden avaus

Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, EK



Markkinatutkimuksen keskeiset tulokset

Liiketoimintajohtaja Maija Tenhunen, Ramboll



Kommenttipuheenvuorot

Hallituksen puheenjohtaja Veijo Terho, FDCA

Teollisuusneuvos Sampsa Nissinen, TEM



Case Google ja Hamina

Site Operations Manager Jukka Vainonen, Haminan datakeskuksen johtaja



Keskustelu

Moderaattorina johtava asiantuntija Mika Tuuliainen, EK



Klo 9.30

Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus haastatella asiantuntijoita.

Selvitystä ovat olleet mahdollistamassa Google, Microsoft, AtNorth, Verne, Teknologiateollisuus, Energiateollisuus, Palta ja Sitra. Lisäksi työssä ovat olleet mukana liikenne- ja viestintäministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö. Selvityksen on toteuttanut Ramboll.

