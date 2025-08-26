Kiinnostaisiko sinua vammaisten ihmisten tai ikäihmisten perhehoitajuus? Tule kuulolle perhehoidon infotilaisuuteen 9.9. kello 17
Keski-Suomen hyvinvointialueella toimii noin 100 ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden perhehoitajaa ja uusia perhehoitajia etsitään. Infotilaisuus perhehoitajuudesta kiinnostuneille on tiistaina 9.9.2025 kello 17 etäyhteyksin. Seuraava ikäihmisten perhehoidon valmennus käynnistyy alkuvuodesta 2026.
Perhehoitajaa tarvitaan esimerkiksi turvaamaan omaishoitajan vapaita sekä tukemaan kotona asumista. Pitkäaikainen perhehoito on turvallista asumista perhehoitajan kodissa.
– Perhehoitaja tarjoaa ikäihmiselle tai vammaiselle henkilölle turvallisen ja välittävän kodin, jossa arkea eletään yhdessä, selvittää perhehoidon koordinaattori Taina Hämäläinen.
Valmennusta, tukea ja koulutusta
Perhehoitajat valmennetaan tehtävään ja heille järjestetään tukea, ohjausta ja koulutusta. Perhehoitajalle maksetaan palkkiota ja kulukorvauksia.
Jokainen perhehoitajuudesta kiinnostunut käy läpi noin kolmen kuukauden mittaisen ennakkovalmennuksen.
– Valmennuksen aikana osallistuja ja valmentajat arvioivat yhdessä, onko hänellä riittävät valmiudet ryhtyä perhehoitajiksi, perhehoidon koordinaattori Merja Korpela kertoo.
Keski-Suomen hyvinvointialueella perhehoidon koordinaattorit toimivat perhehoitajien omatyöntekijöinä ja vastaavat muun muassa perhehoitajan tuesta.
Infotilaisuus perhehoitajana toimimisesta pidetään etäyhteyksin keskiviikkona 9.9. kello 17
Infotilaisuudessa kerrotaan perhehoitajana toimimisesta. Aikaa on myös osallistujien kysymyksille.
Infotilaisuuteen osallistuminen ei velvoita sinua vielä mihinkään, vaan tule kuulolle.
Osallistu infotilaisuuteen klikkaamalla tätä linkkiä.
Yhteyshenkilöt
Perhehoidon koordinaattori Taina Hämäläinen p. 044 459 6160, taina.t.hamalainen@hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Perhehoidon koordinaattori Merja Korpela p. 050 410 0982, merja.korpela@hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Viestinnän yhteyshenkilö Tuija Ijäs, tuija.ijas(at)hyvaks.fi, p. 050 566 2193
