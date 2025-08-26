Keski-Suomen hyvinvointialue

Kiinnostaisiko sinua vammaisten ihmisten tai ikäihmisten perhehoitajuus? Tule kuulolle perhehoidon infotilaisuuteen 9.9. kello 17

26.8.2025 12:39:36 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Keski-Suomen hyvinvointialueella toimii noin 100 ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden perhehoitajaa ja uusia perhehoitajia etsitään. Infotilaisuus perhehoitajuudesta kiinnostuneille on tiistaina 9.9.2025 kello 17 etäyhteyksin. Seuraava ikäihmisten perhehoidon valmennus käynnistyy alkuvuodesta 2026.

Perhehoitajaa tarvitaan esimerkiksi turvaamaan omaishoitajan vapaita sekä tukemaan kotona asumista. Pitkäaikainen perhehoito on turvallista asumista perhehoitajan kodissa. 

– Perhehoitaja tarjoaa ikäihmiselle tai vammaiselle henkilölle turvallisen ja välittävän kodin, jossa arkea eletään yhdessä, selvittää perhehoidon koordinaattori Taina Hämäläinen

Valmennusta, tukea ja koulutusta 

Perhehoitajat valmennetaan tehtävään ja heille järjestetään tukea, ohjausta ja koulutusta. Perhehoitajalle maksetaan palkkiota ja kulukorvauksia. 

Jokainen perhehoitajuudesta kiinnostunut käy läpi noin kolmen kuukauden mittaisen ennakkovalmennuksen. 

– Valmennuksen aikana osallistuja ja valmentajat arvioivat yhdessä, onko hänellä riittävät valmiudet ryhtyä perhehoitajiksi, perhehoidon koordinaattori Merja Korpela kertoo.  

Keski-Suomen hyvinvointialueella perhehoidon koordinaattorit toimivat perhehoitajien omatyöntekijöinä ja vastaavat muun muassa perhehoitajan tuesta. 

Infotilaisuus perhehoitajana toimimisesta pidetään etäyhteyksin keskiviikkona 9.9. kello 17 

Infotilaisuudessa kerrotaan perhehoitajana toimimisesta. Aikaa on myös osallistujien kysymyksille. 

Infotilaisuuteen osallistuminen ei velvoita sinua vielä mihinkään, vaan tule kuulolle. 

Osallistu infotilaisuuteen klikkaamalla tätä linkkiä. 

Perhehoidon verkkosivu

Yhteyshenkilöt

Perhehoidon koordinaattori Taina Hämäläinen p. 044 459 6160, taina.t.hamalainen@hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Perhehoidon koordinaattori Merja Korpela p. 050 410 0982, merja.korpela@hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Viestinnän yhteyshenkilö Tuija Ijäs, tuija.ijas(at)hyvaks.fi, p. 050 566 2193

Linkit

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.  
  
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea. 

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.  

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.

Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue

#hyvaks #hyväarkikaikille

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Kutsu: Klikkaa hyvinvointiin: Keski-Suomen hyvinvointialueen digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut -info 1.9. kello 17–1825.8.2025 14:30:21 EEST | Tiedote

Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan ajankohtaisesta aiheesta, kehittyvistä Keski-Suomen hyvinvointialueen digitaalisista sosiaali- ja terveyspalveluista. Tilaisuus on avoin kaikille: Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstölle, päättäjille, Keski-Suomen asukkaille, kunnille, järjestöille, yrityksille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kuulemaan digitaalisista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye