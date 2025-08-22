Mielenosoitus UPM:n pääkonttorilla: aktivistit luovuttavat yhtiölle kultaisen metsäkoneen
Greenpeacen aktivistit osoittavat mieltä UPM:n pääkonttorilla Helsingissä ja luovuttavat yhtiölle Törkyhakkuu 2025 -tunnustuksen. UPM jäi viime viikolla kiinni puun ostamisesta Kaupinvaaran luonnonmetsästä. Tapaus osoitti, ettei UPM tunne ostamansa puun alkuperää.
“UPM osoitti viime viikolla olevansa tietämätön ostamansa puun alkuperästä. Tämä on valtava ongelma metsäyhtiölle, joka väittää ostavansa puuta vastuullisista lähteistä. UPM:n tulee ottaa vastuu ja linjata, ettei luonnonmetsistä enää osteta puuta”, sanoo Greenpeacen apulaismaajohtaja Juha Aromaa, joka on paikalla mielenosoituksessa.
Greenpeace toi viime perjantaina julki, että UPM on jäänyt kiinni puun ostamisesta luonnonmetsästä. Metsäliikkeen aktivistien seurannassa kävi ilmi, että UPM:n Pietarsaaren sellutehtaalle tuotiin puuta Kainuussa kesäkuussa tapahtuneista Kaupinvaaran luonnonmetsän hakkuista.
UPM kiisti ensin ostaneensa puuta kyseisiltä hakkuilta, mutta myönsi sitten näin tapahtuneen. Metsäyhtiö ei ole suostunut julkisesti lupaamaan, ettei luonnonmetsistä osteta enää puuta.
“Viimeiset luonnonmetsät on kartoitettu valtion mailta ja tiedot metsistä on toimitettu metsäyhtiöille kuukausia sitten. Näitä metsiä on vain alle 0,5 prosenttia kaikista vielä suojelemattomista, puuntuotantoon sopivista metsistä. Päätös niiden jättämisestä rauhaan olisi metsäyhtiöille helppo eikä edes taloudellisesti merkittävä“, Juha Aromaa sanoo.
Luonnoltaan arvokkaita luonnonmetsiä on valtion mailla jäljellä noin 100 000 hehtaaria, eli alle 0,5 prosenttia käytössä olevasta metsätalousmaasta. Metsät on kartoittanut asiantuntijoista koostuva Luonnonmetsä-työryhmä, ja tiedot luonnonmetsistä on luovutettu metsäyhtiöille syksyllä 2024.
Greenpeace vaatii, että metsäyhtiöt UPM, Stora Enso ja Metsä Group kieltäytyvät ostamasta puuta luonnonmetsistä. Orpon hallitus epäonnistui valtion mailla sijaitsevien luonnonmetsien suojelussa ja jätti vastuun metsäyhtiöille.¹
Greenpeace luovuttaa Törkyhakkuu 2025 -tunnustuksen luonnonmetsän hakkuista. Tunnustuksen voi saada luonnonmetsän hakkaaja, myyjä, ostaja tai hakkuisiin muuten osallistunut taho.
¹ Orpon hallitus julkaisi maaliskuussa 2025 uudet vanhojen metsien kriteerit, jotka jättivät pysyvää suojelupäätöstä odottaneita valtion vanhoja metsiä suojelun ulkopuolelle. Päätös herätti laajaa kritiikkiä tiedeyhteisön ja ympäristötoimijoiden parissa. Peräti 430 tutkijaa vetosi Orpon hallitukseen avoimella kirjeellä, jotta kriteerit määriteltäisiin uudelleen.
