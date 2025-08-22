Mielenosoitus UPM:n pääkonttorilla: aktivistit luovuttavat yhtiölle kultaisen metsäkoneen

Helsingin aseman kellotornissa kehotetaan vastarintaan 11.6.2025 08:28:41 EEST | Tiedote

Varhain keskiviikkoaamuna Greenpeace Nordenin aktivistit nousivat Helsingin rautatieaseman kellotorniin ja levittivät yhdeksän metriä korkean banderollin. Banderollin teksti Time to resist kehottaa vastarintaan nyt, kun kansalaisyhteiskuntaa ollaan perinteisissä demokratioissa laittamassa ahtaalle. Viesti on osa maailmanlaajuista Time to Resist -kampanjaa, joka Suomessa kulkee nimellä Nyt v**** riittää. Kampanja kritisoi hyökkäyksiä aktivismia vastaan muun muassa Yhdysvalloissa ja Romaniassa sekä Suomen hallituksen tiedevastaisuutta, joka juuri nyt näkyy luonnonmetsien hakkuina.