Jalankulkijoiden turvallisuutta parannetaan Kannelmäen Kanneltiellä

Kruunusillat-raitiotie aloittaa koeajot syyskuun alussa 20.8.2025 10:52:05 EEST | Tiedote

Kruunusillat-raitiotie aloittaa koeajot Laajasalossa syyskuun alussa. Laajasalon koeajot kestävät vajaan kuukauden, minkä jälkeen koeajoja jatketaan tänä syksynä ja talvena Hakaniemessä, Kalasataman Nihdissä ja Korkeasaaressa.