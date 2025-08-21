Jalankulkijoiden turvallisuutta parannetaan Kannelmäen Kanneltiellä
Kanneltielle lisätään hidasteet sekä rakennetaan ylijatkettu jalkakäytävä Runopolun kohdalle.
Suojatien lyhentäminen, tyynyhidasteiden lisääminen sekä uusi ylijatkettu jalkakäytävä lisäävät jalankulkijoiden turvallisuutta. Vanhaistentien läheisyydessä oleva nykyinen suojatie Kanneltiellä poistetaan käytöstä.
Muutostyöt aiheuttavat paikallisia muutoksia kävelijöiden ja pyöräilijöiden sekä moottoriajoneuvojen kulkuun. Työalue rajataan ja kulkureitit opastetaan.
Työtä tehdään arkisin kello 7–16. Työt valmistuvat lokakuun 2025 loppuun mennessä. Urakoitsija on VRJ Etelä-Suomi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Projektinjohtaja Mika Pakarinen
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala,
Alueellinen rakennuttaminen
p. 09 310 36653
mika.pakarinen@hel.fi
Työnjohtaja Henri Koskelainen
VRJ Etelä-Suomi Oy
p. 050 464 2086
henri.koskelainen@vrj.fi
Kuvat
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Muut kielet
