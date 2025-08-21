Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Jalankulkijoiden turvallisuutta parannetaan Kannelmäen Kanneltiellä

26.8.2025 12:45:19 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Kanneltielle lisätään hidasteet sekä rakennetaan ylijatkettu jalkakäytävä Runopolun kohdalle.

Suojatien lyhentäminen, tyynyhidasteiden lisääminen sekä uusi ylijatkettu jalkakäytävä lisäävät jalankulkijoiden turvallisuutta. Vanhaistentien läheisyydessä oleva nykyinen suojatie Kanneltiellä poistetaan käytöstä.

Muutostyöt aiheuttavat paikallisia muutoksia kävelijöiden ja pyöräilijöiden sekä moottoriajoneuvojen kulkuun. Työalue rajataan ja kulkureitit opastetaan.

Työtä tehdään arkisin kello 7–16. Työt valmistuvat lokakuun 2025 loppuun mennessä. Urakoitsija on VRJ Etelä-Suomi.

jalankulkijatturvallisuuskannelmäkirakennustyötliikenne

Yhteyshenkilöt

Projektinjohtaja Mika Pakarinen
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala,
Alueellinen rakennuttaminen
p. 09 310 36653
mika.pakarinen@hel.fi

Työnjohtaja Henri Koskelainen  
VRJ Etelä-Suomi Oy 
p. 050 464 2086
henri.koskelainen@vrj.fi

