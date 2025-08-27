Espoon kulttuuritalojen vastuullisuustyö huomioitiin

Auditointi sertifikaatin saamiseksi tehdään puolueettoman asiantuntijan toimesta. Espoon kulttuuritalojen ympäristölupauksessa luvataan muun muassa kierrättää jätteitä tehokkaasti, käyttää kierrätysmateriaaleja työpajoissa ja tapahtumissa, huomioida esitystekniikan hankinnoissa energiatehokkuutta ja pitkää elinkaarta sekä lisätä kasvis-, luomu- ja lähiruuan osuutta catering-hankinnoissa.

- Espoon kulttuuritalot haluavat olla aktiivisena osana kestävää kehitystä. Tarjoamme kävijöillemme elämyksiä, iloa ja kokemuksia. Palvelujen tuottaminen tehdään sopusoinnussa asuinympäristömme kanssa. Ekokompassi tarjoaa meille dynaamisen yhteistyökumppanin ja alustan huomioida ympäristönäkökulmat työssämme, kulttuuripalvelupäällikkö Leena Hoppania kertoo.

Kulttuuritalojen yhteistä kierrätystä

Käytännössä ympäristölupaus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Kannusalin ja Espoon kulttuurikeskuksen näyttämömateriaaleja viedään askartelutarvikkeiksi Lasten kulttuurikeskus Auroraan. Auroran työpajojen ohjaajille on tehty opas ekologisuuden monipuolista huomioimista varten työpajatoiminnassa – tällä tavoin halutaan myös lisätä kierrätystä.

Kulttuuritalojen kesken kierrätetään jatkossa myös paljon muuta kuten vaikkapa ylimääräisiä huonekaluja tai toimistotarvikkeita. Henkilökunnan kierrätysmahdollisuuksia on muutenkin parannettu.

Konserttitaloihin esiintymään tulevia artisteja kannustetaan valitsemaan kasvisruokavaihtoehto. Espoon kulttuuritalot sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella, ja tapahtumiin saapuvalle yleisölle kerrotaan mahdollisimman selkeästi, miten julkisella liikenteellä pääsee paikalle. Tapahtumia viedään myös kulttuuritalojen ulkopuolelle – tästä esimerkkinä Lasten kulttuurikeskus Auroran kesäkiertue asukaspuistoissa, Espoonlahden alueen kesätapahtumat sekä Yhtä Sirkusta! -katusirkustapahtuma elokuussa eri puolilla Espoota.

Laitteiden käyttöikä huomioidaan entistä tarkemmin

Lamput, esityssalien valot ja lavasteet huolletaan säännöllisesti käyttöiän lisäämiseksi. Uusiokäyttöä pohditaan jo hankintavaiheessa.



-Esitystekniikan valaisimia on vaihdettu LED-valaisimiin ja kaikki käytöstä poistuvat valaisimet tullaan korvaamaan LED-valaisimilla tulevaisuudessa. Laitehankinnoissa suositaan sellaisien laitevalmistajien tuotteita, jotka lupaavat laitteilleen pitkän tuotetuen eli yleensä yli 10 vuotta, kertoo kulttuuritalojen ja -palvelujen tekninen päällikkö Salomon Österlund.

Yksi jatkokehitystavoitteista on pyrkiä helpottamaan vanhojen teknisten laitteiden jälleenmyyntiä ja lahjoitusta sekä korjaamaan niitä uusiokäyttöön.

Ympäristösertifikaatti on alku uusille muutoksille ja vanhojen toimintatapojen tarkastelulle, mutta kehitystyö vastuullisuusasioiden parissa jatkuu kulttuuritaloissa edelleen.

Ekokompassin omistaa Suomen luonnonsuojeluliitto. Lue lisää Ekokompassin ympäristöjärjestelmästä Ekokompassin verkkosivuilta osoitteesta: ekokompassi.fi



