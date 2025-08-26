Työttömyys lisääntyi Pohjanmaan työllisyysalueella heinäkuussa

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi vuoden takaisesta ja kesäkuusta

Pohjanmaan työllisyysalueella oli heinäkuun lopussa yhteensä 9 142 työnhakijaa, joista 5 188 oli työttömiä työnhakijoita. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 592 henkilöllä (+ 12,9 %). Työttömien määrä kasvoi myös kesäkuuhun verrattuna 325 henkilöllä (+ 6,7 %). Koko maassa työttömiä oli keskimäärin 10,8 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Viime vuoteen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni ainoastaan Maalahdessa (-29 %, -29 henkilöä) ja Korsnäsissa (-2 %, -2 henkilöä). Kunnittain tarkasteltuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna eniten Vaasassa, jossa oli 515 enemmän työttömiä työnhakijoita kuin vuosi sitten (+17%). Suhteellisesti suurin kasvu oli Närpiössä, jossa työttömien määrä nousi 19 % viime vuodesta (+32 henkilöä).

Työttömyysaste eli työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjanmaan työllisyysalueella oli edelleen korkeinta Kaskisissa (14,2 %) ja alhaisinta Maalahdessa (4 %). Vaasan työttömyysaste oli 10,5 %.

Avoimien työpaikkojen määrä väheni Pohjanmaan työllisyysalueella, mutta kasvoi valtakunnallisesti

Pohjanmaan työllisyysalueella ilmoitettiin Työmarkkinatorille heinäkuussa 365 uutta avointa työpaikkaa, mikä on sama määrä kuin kesäkuussa ja 54 vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.

Heinäkuun aikana avoinna oli yhteensä 589 työpaikkaa, mikä on 182 vähemmän kuin kesäkuussa ja 267 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Työmarkkinatorille kuitenkin enemmän kuin edellisenä vuonna: heinäkuussa ilmoitettiin 27 200 uutta työpaikkaa, mikä on 2 200 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tietojärjestelmän käyttöönotto vaikuttaa tilastojen tarkkuuteen

KEHA-keskus ilmoittaa, että uuden valtakunnallisen asiakastietojärjestelmän käyttöönoton takia tiettyjä palveluita koskevien tietojen siirtymisessä on ollut ongelmia. Ongelmat koskevat erityisesti työvoimakoulutusta, valmennuksia ja mahdollisesti myös työkokeiluja, joiden heinäkuuta koskevat lukumäärät voivat olla liian pieniä. Avoimien työpaikkojen kesäkuun luvut on korjattu heinäkuun tilastoajojen yhteydessä. Avoimista työpaikoista poistettiin hakuajan päättymispäivän perusteella vanhoja työpaikkoja. Lisäksi työllistämisen tammi-kesäkuun luvut on korjattu koodisto-ongelman vuoksi.