Kokoomuksen Aalto-Setälä: Venäjän varjolaivaston pakotteet laajennettava lippuvaltioihin ja logistiikkayhtiöihin
Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen Pauli Aalto-Setälä varoitti Itämeren parlamentaarikkokonferenssissa 24–26.8. Maarianhaminassa Venäjän varjolaivaston aiheuttamasta vakavasta ympäristöriskistä Itämerellä.
”Itämeren luonnon kannalta vaarallisesti toimivien varjolaivojen toiminta pitäisi yksinkertaisesti estää. Itämeren parlamentaarikkokonferenssi vaatii kansainvälisiä elimiä laajentamaan pakotteita ja varmistamaan, että ne koskevat myös lipunmyöntäjävaltioita, logistiikkapalvelujen tarjoajia ja vakuuttajia – lyhyesti sanottuna kaikkia, jotka mahdollistavat nämä toiminnot”, Aalto-Setälä aloittaa.
Itämeri on maailman vilkkaimmin liikennöityjä merialueita. Aalto-Setälän mukaan se entisestään alleviivaa tarvetta paremmalle meriliikenteen sääntelylle.
”Tehokkaat vakuutusvaatimukset yhdessä satamatarkastusten ja luotettavan seurantajärjestelmän kanssa varmistaisivat täyden läpinäkyvyyden kaikista Itämerellä liikkuvien alusten lasteista ja määränpäistä”, Aalto-Setälä jatkaa.
Aalto-Setälän mukaan varjolaivastosta seuraava ympäristökatastrofi Itämerellä on mahdollinen.
”Todennäköisyys öljykatastrofille on valitettavasti kasvanut. Vaikka Suomen öljyntorjuntavalmius on varsin korkea, kestäisi Itämeren toipuminen vähintään vuosikymmeniä”, Aalto-Setälä päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pauli Aalto-SetäläKansanedustaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
