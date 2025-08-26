Kokoomuksen Aalto-Setälä: Venäjän varjolaivaston pakotteet laajennettava lippuvaltioihin ja logistiikkayhtiöihin

”Itämeren luonnon kannalta vaarallisesti toimivien varjolaivojen toiminta pitäisi yksinkertaisesti estää. Itämeren parlamentaarikkokonferenssi vaatii kansainvälisiä elimiä laajentamaan pakotteita ja varmistamaan, että ne koskevat myös lipunmyöntäjävaltioita, logistiikkapalvelujen tarjoajia ja vakuuttajia – lyhyesti sanottuna kaikkia, jotka mahdollistavat nämä toiminnot”, Aalto-Setälä aloittaa.

Itämeri on maailman vilkkaimmin liikennöityjä merialueita. Aalto-Setälän mukaan se entisestään alleviivaa tarvetta paremmalle meriliikenteen sääntelylle.

”Tehokkaat vakuutusvaatimukset yhdessä satamatarkastusten ja luotettavan seurantajärjestelmän kanssa varmistaisivat täyden läpinäkyvyyden kaikista Itämerellä liikkuvien alusten lasteista ja määränpäistä”, Aalto-Setälä jatkaa.

Aalto-Setälän mukaan varjolaivastosta seuraava ympäristökatastrofi Itämerellä on mahdollinen.

”Todennäköisyys öljykatastrofille on valitettavasti kasvanut. Vaikka Suomen öljyntorjuntavalmius on varsin korkea, kestäisi Itämeren toipuminen vähintään vuosikymmeniä”, Aalto-Setälä päättää.