Lidl tuo mullistavan keittiölaitteen Suomeen - Monsieur Cuisine haastaa kotikeittiön luottolaitteet
Lidl tuo Suomeen eurooppalaiskodeissa suursuosion saavuttaneen Monsieur Cuisine Smart -keittiölaitteen rajoitettuna eränä. Se yhdistää useiden keittiökoneiden toiminnot ja tuo älykästä ruoanlaittoa suomalaisten arkeen. Vastaavaa kokkausta nopeuttavaa ja helpottavaa keittiölaitetta ei ole juuri nähty ennen Suomen markkinoilla.
Nykyajan kuluttaja haluaa, että ruoanlaitto on helppoa ja nopeaa. Tähän vastatakseen Lidl tuo Suomeen keittiöiden salaisen tähden, Suomen markkinoilla täysin uudenlaisen Monsieur Cuisine Smart -keittiölaitteen, joka on jo vakiovaruste miljoonissa eurooppalaiskodeissa. Laitteessa yhdistyy useiden keittiön luottokoneiden ominaisuudet, ja se ohjaa kokkausta vaihe vaiheelta sisäänrakennettujen reseptien avulla.
Laitteen salaisuus piilee monikäyttöisyydessä ja helppoudessa. Se keittää, paistaa, höyryttää, alustaa, hienontaa, vaahdottaa ja punnitsee, eikä tarvitse kaivaa esiin erillisiä vempaimia joka vaiheeseen. Samalla laitteella voi esimerkiksi pyöräyttää sämpylätaikinan, surauttaa smoothien tai valmistaa risoton. Ohjeita voi seurata helposti isolta kosketusnäytöltä.
– Monsieur Cuisine saapuu meille juuri oikeaan aikaan, kun arki rullaa taas täysillä ja nopeille ruokaratkaisuille on kysyntää. Se hoitaa monta kokkausvaihetta ja lisäksi kertoo, mitä tehdään seuraavaksi. Monsieur Cuisine sopii kiireiselle tai laiskalle kokille sekä hetkiin, jolloin halutaan hyvää ruokaa ilman reseptipaniikkia, sähläämistä tai tiskivuoren kasvattamista, iloitsee Lidlin käyttötavaroista vastaava osastopäällikkö Merja Salenius.
Kotikeittiön älykäs apukokki
Monsieur Cuisine -keittiölaitteessa on yli tuhat sisäänrakennettua reseptiä, jotka opastavat kokkaajaa joka askeleella, mikä helpottaa hurjasti ruoanlaitossa onnistumista. Lisäksi reseptipankkiin voi tallentaa omia lempireseptejä. Erilaiset älytoiminnot kuten, viikoittainen ateriasuunnittelu, omat resepti- ja ostoslistat sekä ohjevideot tuovat viikon ruokailuihin järjestystä. Laitteen osat on myös helppo puhdistaa sen omalla siivoustoiminnolla tai nakkaamalla tiskikoneeseen.
– Keittiöihin halutaan entistä enemmän älykkäämpiä kokkausta helpottavia keittiökoneita. Myös me haluamme tarjota asiakkaillemme arjen askareita tukevia uusia innovaatioita. On mahtavaa, että saamme ensimmäisenä Suomessa tämän keittiön apukokin myyntiin, Salenius jatkaa.
Monsieur Cuisine tulee myyntiin rajoitettuna eränä torstaina 28.8.2025 kaikkiin käyttötavaroita myyviin Lidleihin* sekä tilattavaksi Lidl Plus -sovelluksen Click & Pick -osioon. Laiteen hinta on 399 euroa.
Suomenkielisiä reseptejä on saatavilla myyntiinottohetkellä noin 300, ja lisää suomenkielisiä reseptejä päivitetään reseptipankkiin syksyn aikana. Kaikki reseptipankin reseptit ovat saatavilla englanniksi.
Lisätietoja Monsieur Cuisinesta nettisivuiltamme.
*Käyttötavaroita ei myydä Sörnäisten, Citycenterin, Lönnrotinkadun, Töölöntullin tai Sähkötalon myymälöissä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäPuh:(09) 23456 400media@lidl.fi
Kuvat
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5600 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lidl Suomi
Henri Alén ja Lidl laittoivat hynttyyt yhteen – Alénin annoksia Lidlien hyllyille25.8.2025 12:59:29 EEST | Tiedote
Suomalaisten rakastama huippukokki Henri Alén ja Lidl ovat solmineet kaksivuotisen yhteistyön. Yhteistyö polkaistaan käyntiin neljällä premium-valmisruoalla, jotka Alén on Lidlin asiakkaille suunnitellut. Suomessa valmistetut valmisruoat ovat saatavilla 27.8. alkaen kaikista Lidleistä ympäri maan.
Näin koulujen alku näkyy ruokakaupassa7.8.2025 12:41:28 EEST | Tiedote
Ruokakaupan myynneistä näkee, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa on meneillään. Nyt kun kesälomat päättyvät ja jälkikasvu menee kouluun, myös kaupassakäynti muuttuu ja sieltä ostetaan eri asioita. Arjen alkaessa ostoskärryt täyttyvät arkisista tuotteista ja kaupassa asioidaan eri aikaan kesään verrattuna. Kaupasta tarttuu elokuussa mukaan enemmän esimerkiksi valmisruokia ja välipaloja arjen kiireisiin.
Kesän suosituimpaan työpaikkaan haussa kuutisenkymmentä uutta työntekijää6.8.2025 12:28:42 EEST | Tiedote
Lidl hakee kymmeniä myyjiä ja useita vuoropäälliköitä myymälöihin eri puolille Suomea. Syksyn saapuessa monet työntekijät palaavat esimerkiksi opintojen pariin tai muuttavat, joten uusille työntekijöille on tarvetta. Työntekijöitä haetaan Torniosta Hankoon ja paikat aukeavat hakuun elokuun aikana.
Päivässä loppuunmyyty Dubai-suklaa tekee paluun Lidleihin30.7.2025 09:57:16 EEST | Tiedote
Dubai-suklaa on saavuttanut suuren hypen, jolle ei näy loppua. Keväällä Lidleissä myytiin iso erä someilmiöksi noussutta Dubai-suklaata loppuun päivässä. Asiakkaat ovat kovasti kyselleet uuden Dubai-suklaaerän perään, ja nyt sitä taas saa. Torstaina 31.7. odotettu uusi erä Dubai-suklaata löytyy vihdoin kaikkien Lidl-myymälöiden hyllyiltä.
Iisalmen uuden Lidlin avajaisia vietetään 24.7.23.7.2025 08:34:00 EEST | Tiedote
Iisalmessa päästään torstaina asioimaan upouudessa Lidlissä, kun nykyinen myymälä kauppakeskus Iisassa suljetaan ja myymälä muuttaa uuteen osoitteeseen torstaina 24.7. Uusi myymälä on asiakkaille monin tavoin parempi: siellä odottavat laajempi valikoima ja asiointia nopeuttavat pikakassat sekä sähköautojen latauspiste.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme