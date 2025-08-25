Lidl tuo mullistavan keittiölaitteen Suomeen - Monsieur Cuisine haastaa kotikeittiön luottolaitteet

Nykyajan kuluttaja haluaa, että ruoanlaitto on helppoa ja nopeaa. Tähän vastatakseen Lidl tuo Suomeen keittiöiden salaisen tähden, Suomen markkinoilla täysin uudenlaisen Monsieur Cuisine Smart -keittiölaitteen, joka on jo vakiovaruste miljoonissa eurooppalaiskodeissa. Laitteessa yhdistyy useiden keittiön luottokoneiden ominaisuudet, ja se ohjaa kokkausta vaihe vaiheelta sisäänrakennettujen reseptien avulla.

Laitteen salaisuus piilee monikäyttöisyydessä ja helppoudessa. Se keittää, paistaa, höyryttää, alustaa, hienontaa, vaahdottaa ja punnitsee, eikä tarvitse kaivaa esiin erillisiä vempaimia joka vaiheeseen. Samalla laitteella voi esimerkiksi pyöräyttää sämpylätaikinan, surauttaa smoothien tai valmistaa risoton. Ohjeita voi seurata helposti isolta kosketusnäytöltä.

– Monsieur Cuisine saapuu meille juuri oikeaan aikaan, kun arki rullaa taas täysillä ja nopeille ruokaratkaisuille on kysyntää. Se hoitaa monta kokkausvaihetta ja lisäksi kertoo, mitä tehdään seuraavaksi. Monsieur Cuisine sopii kiireiselle tai laiskalle kokille sekä hetkiin, jolloin halutaan hyvää ruokaa ilman reseptipaniikkia, sähläämistä tai tiskivuoren kasvattamista, iloitsee Lidlin käyttötavaroista vastaava osastopäällikkö Merja Salenius.

Kotikeittiön älykäs apukokki

Monsieur Cuisine -keittiölaitteessa on yli tuhat sisäänrakennettua reseptiä, jotka opastavat kokkaajaa joka askeleella, mikä helpottaa hurjasti ruoanlaitossa onnistumista. Lisäksi reseptipankkiin voi tallentaa omia lempireseptejä. Erilaiset älytoiminnot kuten, viikoittainen ateriasuunnittelu, omat resepti- ja ostoslistat sekä ohjevideot tuovat viikon ruokailuihin järjestystä. Laitteen osat on myös helppo puhdistaa sen omalla siivoustoiminnolla tai nakkaamalla tiskikoneeseen.

– Keittiöihin halutaan entistä enemmän älykkäämpiä kokkausta helpottavia keittiökoneita. Myös me haluamme tarjota asiakkaillemme arjen askareita tukevia uusia innovaatioita. On mahtavaa, että saamme ensimmäisenä Suomessa tämän keittiön apukokin myyntiin, Salenius jatkaa.

Monsieur Cuisine tulee myyntiin rajoitettuna eränä torstaina 28.8.2025 kaikkiin käyttötavaroita myyviin Lidleihin* sekä tilattavaksi Lidl Plus -sovelluksen Click & Pick -osioon. Laiteen hinta on 399 euroa.

Suomenkielisiä reseptejä on saatavilla myyntiinottohetkellä noin 300, ja lisää suomenkielisiä reseptejä päivitetään reseptipankkiin syksyn aikana. Kaikki reseptipankin reseptit ovat saatavilla englanniksi.

Lisätietoja Monsieur Cuisinesta nettisivuiltamme.

*Käyttötavaroita ei myydä Sörnäisten, Citycenterin, Lönnrotinkadun, Töölöntullin tai Sähkötalon myymälöissä.