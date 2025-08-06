Kyselytutkimus: Enemmistö suomalaisista kannattaa työttömyysturvan suojaosan palauttamista

Vuoteen 2024 saakka työttömyysturvassa oli 300 euron suojaosa, joka mahdollisti pienten palkkatulojen ansaitsemisen ilman, että ne vähensivät työttömyysetuuden määrää.

Hallitus perusteli suojaosan poistamista sillä, että se kannustaisi työttömiä ja osa-aikatyöntekijöitä vastaanottamaan kokoaikatyötä. Näin ei ole käynyt vaan on viitteitä siitä, että suojaosan poisto on osaltaan lisännyt työttömyyttä.

– Suojaosa on turvannut sitä, että työnteko olisi työttömälle aina kannattavaa. Suojaosien poistaminen työttömyysturvasta ja asumistuesta on luonut kannustinloukkuja, joissa työttömän ei ole enää aina kannattavaa tehdä lyhyitä keikkatöitä tai osa-aikatyötä, sanoo johtaja Saana Siekkinen SAK:sta.

Esimerkiksi työttömyyskassa A–kassan jäsenilleen tekemässä kyselyssä nousi vahvasti esiin, ettei osa-aikatyötä kannata enää tehdä.

Siekkinen huomauttaa, että edes työttömyystilanteen helpottaminen ei välttämättä johda siihen, että kaikille halukkaille löytyisi kokoaikaista työtä. Esimerkiksi palvelualoilla on talouden hyvinäkin aikoina teetetty paljon osa-aikatyötä.

SAK:n vielä julkistamattoman osa-aikatyöntekijöille tehdyn kyselyn mukaan lähes 80 % osa-aikatyötä tekevistä haluaisi lisää työtunteja ja yli 60 % vastaajista haluaisi tehdä kokoaikatyötä.

SAK:n kyselystä käy myös ilmi, että suurin osa kamppailee toimeentulo-ongelmien kanssa. Vastaajien mediaanitulo oli 1500 euroa kuukaudessa ja peräti 59 %:lla tulot jäävät köyhyysrajan alapuolelle.

Suojaosan palauttaminen auttaisi juuri osa-aikatyötä tekeviä ja kannustaisi tekemään työttömänä myös pieniä keikkatöitä.

– Hallituksen on nyt mahdollista korjata huonoksi osoittautunut päätöksensä ensi viikon budjettiriihessä ja osoittaa, että kaikki työ on arvokasta, Saana Siekkinen sanoo.

SAK:n Verianilla teettämässä kyselyssä suojaosan palauttamista kannatettiin laajasti eri väestöryhmissä. Tätä mieltä oli myös enemmistö kyselyyn vastanneista hallituspuolueiden kannattajista. Kyselyyn vastasi 2 615 henkilöä ja se toteutettiin 15. – 22.8.2025.