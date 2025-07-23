Musiikkitalo Fuugan työmaavierailu yhdessä Matti Salmisen kanssa

Turku valmistautuu uuteen kulttuurin aikakauteen, kun Musiikkitalo Fuuga avaa ovensa vuonna 2026. Fuuga tulee olemaan kansainvälisestikin merkittävä konserttitalo, jonka akustiikka ja arkkitehtuuri asettavat uudet mittapuut suomalaiselle musiikkielämälle. Ennen valmistumistaan haluamme kutsua median edustajat tutustumaan Fuugan työmaahan ja sen tulevaisuuteen yhdessä oopperan ikonin, maailmankuulun basson Matti Salmisen kanssa.

Matti Salminen on yksi Suomen kansainvälisesti tunnetuimmista laulajista, jonka ura on vienyt hänet maailman arvostetuimmille oopperalavoille. Nyt hän palaa kotikaupunkiinsa Turkuun juhlistamaan uuden konserttitalon syntyä ja jakamaan ajatuksiaan Fuugan merkityksestä suomalaiselle musiikille – ja koko kulttuurikentälle.

Työmaavierailu tarjoaa mahdollisuuden nähdä, kuinka Turun tuleva musiikin koti rakentuu ja kuulla, miten se tulee palvelemaan niin kansainvälisiä huipputapahtumia kuin paikallisia muusikoita ja yleisöjä.

Ohjelmassa mm.:

Työmaavierailu ja tutustuminen Fuugan valmistuviin tiloihin

Matti Salmisen puheenvuoro Musiikkitalon merkityksestä

Tilaisuudessa läsnä myös Turun Musiikkijuhlien, Turun kaupungin, Turun filharmonisen orkesteri sekä Musiikkitalo Fuugan edustajia

Mahdollisuus kysymyksille ja haastatteluille

Tilaisuus tarjoaa medialle näkymän siihen, millainen kulttuurinen sydän Fuugasta tulee – sekä miten se nivoutuu osaksi Turun kansainvälistyvää kulttuurielämää.

👉 Ilmoittauduthan 27.8. kello 9:00 mennessä.

Ilmoittautuminen tästä linkistä: https://www.lyyti.in/Matti_Salminen_Fuugassa_8482

Tervetuloa kokemaan, kuinka musiikin uusi koti Turussa rakentuu – yhdessä Matti Salmisen kanssa.