Musiikkitalo Fuugan työmaavierailu yhdessä Matti Salmisen kanssa
🗓 Torstaina 28.8.2025 klo 12:00–14:00
📍 Musiikkitalo Fuugan työmaa, Aurajokiranta, Turku
Turku valmistautuu uuteen kulttuurin aikakauteen, kun Musiikkitalo Fuuga avaa ovensa vuonna 2026. Fuuga tulee olemaan kansainvälisestikin merkittävä konserttitalo, jonka akustiikka ja arkkitehtuuri asettavat uudet mittapuut suomalaiselle musiikkielämälle. Ennen valmistumistaan haluamme kutsua median edustajat tutustumaan Fuugan työmaahan ja sen tulevaisuuteen yhdessä oopperan ikonin, maailmankuulun basson Matti Salmisen kanssa.
Matti Salminen on yksi Suomen kansainvälisesti tunnetuimmista laulajista, jonka ura on vienyt hänet maailman arvostetuimmille oopperalavoille. Nyt hän palaa kotikaupunkiinsa Turkuun juhlistamaan uuden konserttitalon syntyä ja jakamaan ajatuksiaan Fuugan merkityksestä suomalaiselle musiikille – ja koko kulttuurikentälle.
Työmaavierailu tarjoaa mahdollisuuden nähdä, kuinka Turun tuleva musiikin koti rakentuu ja kuulla, miten se tulee palvelemaan niin kansainvälisiä huipputapahtumia kuin paikallisia muusikoita ja yleisöjä.
Ohjelmassa mm.:
-
Työmaavierailu ja tutustuminen Fuugan valmistuviin tiloihin
-
Matti Salmisen puheenvuoro Musiikkitalon merkityksestä
-
Tilaisuudessa läsnä myös Turun Musiikkijuhlien, Turun kaupungin, Turun filharmonisen orkesteri sekä Musiikkitalo Fuugan edustajia
-
Mahdollisuus kysymyksille ja haastatteluille
Tilaisuus tarjoaa medialle näkymän siihen, millainen kulttuurinen sydän Fuugasta tulee – sekä miten se nivoutuu osaksi Turun kansainvälistyvää kulttuurielämää.
👉 Ilmoittauduthan 27.8. kello 9:00 mennessä.
Ilmoittautuminen tästä linkistä: https://www.lyyti.in/Matti_Salminen_Fuugassa_8482
Tervetuloa kokemaan, kuinka musiikin uusi koti Turussa rakentuu – yhdessä Matti Salmisen kanssa.
Eveliina SalminenMyynti- ja markkinointipäällikköTurku Music FestivalPuh:+358405245531Puh:+358405245531eveliina.salminen@turkumusicfestival.fi
Turun musiikkijuhlat on Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut musiikkifestivaali. Festivaalin perustajana oli vuonna 1960 Turun Soitannollinen Seura. Monipuolinen kaupunkifestivaali tarjoaa yleisölleen korkeatasoista musiikkia, mm. suuria orkesterikonsertteja, kamarimusiikkia, resitaaleja, jazzia, ulkoilmatapahtumia sekä konsertteja lapsille. Taiteellisena johtajana toimii kapellimestari ja sellisti Klaus Mäkelä.
