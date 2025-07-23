Turun Musiikkijuhlat / Turun Musiikkijuhlasäätiö sr

Musiikkitalo Fuugan työmaavierailu yhdessä Matti Salmisen kanssa

26.8.2025 14:00:55 EEST | Turun Musiikkijuhlat / Turun Musiikkijuhlasäätiö sr | Kutsu

Jaa

🗓 Torstaina 28.8.2025 klo 12:00–14:00
📍 Musiikkitalo Fuugan työmaa, Aurajokiranta, Turku

Matti Salminen
Matti Salminen

Turku valmistautuu uuteen kulttuurin aikakauteen, kun Musiikkitalo Fuuga avaa ovensa vuonna 2026. Fuuga tulee olemaan kansainvälisestikin merkittävä konserttitalo, jonka akustiikka ja arkkitehtuuri asettavat uudet mittapuut suomalaiselle musiikkielämälle. Ennen valmistumistaan haluamme kutsua median edustajat tutustumaan Fuugan työmaahan ja sen tulevaisuuteen yhdessä oopperan ikonin, maailmankuulun basson Matti Salmisen kanssa.

Matti Salminen on yksi Suomen kansainvälisesti tunnetuimmista laulajista, jonka ura on vienyt hänet maailman arvostetuimmille oopperalavoille. Nyt hän palaa kotikaupunkiinsa Turkuun juhlistamaan uuden konserttitalon syntyä ja jakamaan ajatuksiaan Fuugan merkityksestä suomalaiselle musiikille – ja koko kulttuurikentälle.

Työmaavierailu tarjoaa mahdollisuuden nähdä, kuinka Turun tuleva musiikin koti rakentuu ja kuulla, miten se tulee palvelemaan niin kansainvälisiä huipputapahtumia kuin paikallisia muusikoita ja yleisöjä.

Ohjelmassa mm.:

  • Työmaavierailu ja tutustuminen Fuugan valmistuviin tiloihin

  • Matti Salmisen puheenvuoro Musiikkitalon merkityksestä

  • Tilaisuudessa läsnä myös Turun Musiikkijuhlien, Turun kaupungin, Turun filharmonisen orkesteri sekä Musiikkitalo Fuugan edustajia

  • Mahdollisuus kysymyksille ja haastatteluille

Tilaisuus tarjoaa medialle näkymän siihen, millainen kulttuurinen sydän Fuugasta tulee – sekä miten se nivoutuu osaksi Turun kansainvälistyvää kulttuurielämää.

👉 Ilmoittauduthan 27.8. kello 9:00 mennessä.
Ilmoittautuminen tästä linkistä: https://www.lyyti.in/Matti_Salminen_Fuugassa_8482

Tervetuloa kokemaan, kuinka musiikin uusi koti Turussa rakentuu – yhdessä Matti Salmisen kanssa.

Avainsanat

matti salminenmusiikkitalo fuugafuugamedia

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Matti Salminen
Matti Salminen
Lataa

Turun musiikkijuhlat on Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut musiikkifestivaali. Festivaalin perustajana oli vuonna 1960 Turun Soitannollinen Seura. Monipuolinen kaupunkifestivaali tarjoaa yleisölleen korkeatasoista musiikkia, mm. suuria orkesterikonsertteja, kamarimusiikkia, resitaaleja, jazzia, ulkoilmatapahtumia sekä konsertteja lapsille. Taiteellisena johtajana toimii kapellimestari ja sellisti Klaus Mäkelä. Varsinaisen festivaalin lisäksi Turun musiikkijuhlat järjestää konsertteja ja tapahtumia kaikkina vuodenaikoina, yhteensä n. 30-50kpl vuosittain. www.turunmusiikkijuhlat.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Turun Musiikkijuhlat / Turun Musiikkijuhlasäätiö sr

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye