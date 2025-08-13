F1-auto yllätti työmatkailijat

Keskiviikkona 27.8. Helsingin Kansalaistori tarjosi työmatkalaisille odottamattoman näyn, kun torille oli aamun varhain ilmestynyt Red Bull Racing -tiimin massiivinen rekka sekä vuoden 2011 RB7 F1-autot, jotka olivat tämän vuoden mallien "kuorissa".

Vuoden 2011 RB7-auto oli Red Bull Racingin mestaruuskauden huipentuma. Sebastian Vettelin ohjastamana auto voitti kyseisenä vuonna sekä kuljettajien että valmistajien maailmanmestaruudet, ja se tunnetaan yhtenä modernin F1-historian menestyneimmistä autoista.

Aamupäivän aikana autot olivat ohikulkijoiden nähtävillä samalla, kun torilla tuotettiin video- ja valokuvasisältöä media sekä vaikuttajien kanssa. Poikkeuksellinen näky keräsi runsaasti huomiota kiireisten työmatkalaisten joukosta.

Aamupäivä huipentui näyttävään hetkeen, kun oikeasta lumesta rakennetun hyppyrin ja laskeutumisalueen väliin siirretty F1-auto jäi Eero Ettalan lumilaudan alle, hänen ylittäessään auton näyttävästi useaan otteeseen. Eeron tempaus tarjosi paikalle osuneille silmäpareille yllätyksellisen ja ainutlaatuisen kokemuksen keskellä kaupunkia.

Tempaus yhdisti moottoriurheilun ja lumilautailun ainutlaatuisella tavalla keskellä kiireistä Helsinkiä.