F1-auto yllätti työmatkailijat
Keskiviikona 27.8. monet Kansalaistorin ohi kulkeneet työmatkaajat varmasti hieraisivat silmiään nähdessään valtavan Red Bull Racing -rekan sekä F1-auton keskellä toria. Aamupäivän ajan Red Bull esitteli vuoden 2011 RB7 F1-autoaan ohikulkijoille samalla, kun torille toteutettiin video- ja valokuvasisältöä. Aamupäivä huipentui lopulta siihen, että oikeasta lumesta rakennetun hyppyrin eteen tuotu F1-auto ylitettiin lumilaudalla Eero Ettalan toimesta.
Keskiviikkona 27.8. Helsingin Kansalaistori tarjosi työmatkalaisille odottamattoman näyn, kun torille oli aamun varhain ilmestynyt Red Bull Racing -tiimin massiivinen rekka sekä vuoden 2011 RB7 F1-autot, jotka olivat tämän vuoden mallien "kuorissa".
Vuoden 2011 RB7-auto oli Red Bull Racingin mestaruuskauden huipentuma. Sebastian Vettelin ohjastamana auto voitti kyseisenä vuonna sekä kuljettajien että valmistajien maailmanmestaruudet, ja se tunnetaan yhtenä modernin F1-historian menestyneimmistä autoista.
Aamupäivän aikana autot olivat ohikulkijoiden nähtävillä samalla, kun torilla tuotettiin video- ja valokuvasisältöä media sekä vaikuttajien kanssa. Poikkeuksellinen näky keräsi runsaasti huomiota kiireisten työmatkalaisten joukosta.
Aamupäivä huipentui näyttävään hetkeen, kun oikeasta lumesta rakennetun hyppyrin ja laskeutumisalueen väliin siirretty F1-auto jäi Eero Ettalan lumilaudan alle, hänen ylittäessään auton näyttävästi useaan otteeseen. Eeron tempaus tarjosi paikalle osuneille silmäpareille yllätyksellisen ja ainutlaatuisen kokemuksen keskellä kaupunkia.
Tempaus yhdisti moottoriurheilun ja lumilautailun ainutlaatuisella tavalla keskellä kiireistä Helsinkiä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Joonas InkiläRed Bull Finland / Viestintä & PRPuh:0400414848joonas.inkila@redbull.com
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Red Bull Finland
Kuben johdolla haussa uusi mestari13.8.2025 11:45:00 EEST | Tiedote
Lauantaina 27.9. Helsingin Kaapelitehtaalla järjestetään Suomen historian toinen Red Bull Sana Sanasta -freestylerap-tapahtuma, jossa etsitään vuoden 2023 voittajalle, Hazardille, manttelinperijää. Kuben johdolla lanseerattiin TikTokissa kaikille avoin hakuprosessi, jonka kautta voi hakea paikkaa Kaapelitehtaalla järjestettävään finaalitapahtumaan. Syyskuun lopussa Red Bull Sana Sanasta -tapahtuman lavalle nousee 16 ennakkoluulotonta freestyle-artistia taistelemaan tittelistä.
Katutanssi villitsi Lasipalatsin aukiolla14.6.2025 23:34:22 EEST | Tiedote
Helsinki, 14. kesäkuuta 2025 – Red Bull Dance Your Style 2025 Suomen finaali valloitti Lasipalatsin aukion lauantaina, kun kuusitoista huipputanssijaa nousi lavalle hurmaamaan yleisön. Aurinkoisessa Helsingissä järjestetty ilmaistapahtuma keräsi paikalle lähes 2000 innokasta katsojaa, jotka pääsivät todistamaan unohtumattomia tanssiesityksiä.
Katutanssin huiput lauantaina Lasipalatsin aukiolla10.6.2025 11:10:53 EEST | Tiedote
Red Bull Dance Your Style -katutanssikilpailu järjestetään kolmannen kerran Helsingissä tulevana lauantaina klo 19:00 alkaen. Lasipalatsin aukio tarjoaa ainutlaatuisen näyttämön, jossa maan parhaat katutanssijat ottavat mittaa toisistaan yleisölle ilmaisessa tapahtumassa.
Ikoninen peli nousee uusiin korkeuksiin6.6.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Red Bull Tetris® on uusi jännittävä Tetris-turnaus, joka käynnistyy perjantaina 6.6.2025. Ikoninen peli viedään täysin uudelle tasolle jännittävillä uusilla twisteillä ja mekaniikoilla. Historiallisessa maailmanfinaalissa yli 2 000 dronea luo ensimmäisen virallisen Tetris-pelin taivaalle 13. joulukuuta Dubaissa. Peli on nyt avoinna ja pelattavissa 2.11.2025 asti osoitteessa https://www.redbull.com/fi-fi/events/red-bull-tetris-suomi.
Koko Suomi liikkumaan Amanda Kotajan johdolla28.4.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Sunnuntaina 4.5. klo 14:00 liikutaan Wings for Life World Run -hyväntekeväisyystapahtumassa niiden puolesta, jotka eivät siihen itse kykene! Suomen toinen virallinen Wings for Life App Run järjestetään Amanda Kotajan johdolla Helsingin Töölönlahdella, johon kaikki ovat tervetulleita juoksemaan, kävelemään tai rullaamaan tärkeän asian puolesta. Paikanpäällä nähdään myös hyväntekeväisyyden moniottelija Robson Lindberg sekä juoksukollektiivi Stepsegment, jotka pitävät huolen, että tavoitteellisemmatkin juoksivat pääsevät haastamaan itseään toden teolla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme