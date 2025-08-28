Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 28.8.2025
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 11.9.2025
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti Miinalainen
viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 31520
matti.miinalainen@hel.fi
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Byggandet av Tarvosundets pontonbro inleds28.8.2025 10:05:09 EEST | Pressmeddelande
Byggandet av en ny pontonbro inleds i slutet av augusti och bron tas i bruk i slutet av 2025. Den gamla gångbron togs ur bruk efter att skador upptäcktes på brokonstruktionen efter en vinterstorm år 2023.
Tarvonsalmen ponttonisillan rakentaminen alkaa28.8.2025 10:05:09 EEST | Tiedote
Uuden ponttonisillan rakentaminen alkaa elokuun lopussa ja silta saadaan käyttöön loppuvuodesta 2025. Vanha kävelysilta poistettiin käytöstä sen jälkeen, kun rakenteissa havaittiin talvimyrskyn jälkeen vaurioita vuonna 2023.
Tervetuloa Lyyra-korttelin avajaisiin torstaina 4.9. klo 15-1728.8.2025 09:57:19 EEST | Tiedote
Kruunusillat-allianssin kadunrakennustyöt Siltasaarenkadun Toisen ja Kolmannen linjan välisellä katualueella eli Lyyra-korttelissa ovat valmistuneet, ja uusi kävelykatu terassialueineen on avautunut kaupunkilaisille ja korttelin ravintoloille.
Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 26.8.202526.8.2025 18:16:20 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 26.8.2025. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Fotgängarnas säkerhet förbättras på Kantelevägen i Gamlas26.8.2025 12:45:19 EEST | Pressmeddelande
Farthinder läggs till på Kantelevägen och en genomgående gångbana byggs vid Runostigen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme