Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 28.8.2025

Tarvonsalmen ponttonisillan rakentaminen alkaa 28.8.2025 10:05:09 EEST | Tiedote

Uuden ponttonisillan rakentaminen alkaa elokuun lopussa ja silta saadaan käyttöön loppuvuodesta 2025. Vanha kävelysilta poistettiin käytöstä sen jälkeen, kun rakenteissa havaittiin talvimyrskyn jälkeen vaurioita vuonna 2023.