Kielellinen saavutettavuus edistää yhdenvertaisuutta – uusi julkaisu syventää ymmärrystä kielellisestä saavutettavuudesta

Kielellinen saavutettavuus hyvinvoinnin edistäjänä – International Days of Linguistic Accessibility (IDLA) 2023 and 2024 -julkaisukokoaa yhteen artikkeleita, jotka käsittelevät kielellistä saavutettavuutta monipuolisesti eri näkökulmista.

– Kielellinen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kieli ja viestintä ovat ymmärrettäviä, selkeitä ja kaikkien saatavilla riippumatta henkilön kielitaidosta, lukutaidosta, kognitiivisista kyvyistä tai mahdollisista vammaisuuksista, kertoo julkaisun toimittaja, Diakin yliopettaja Lena Segler-Heikkilä.

– Kielellinen saavutettavuus liittyy usein yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen: varmistetaan, että kaikki ihmiset voivat osallistua yhteiskuntaan ja saada tarvitsemansa tiedon riippumatta kielitaustastaan tai kommunikaatiokyvystään.

Julkaisun artikkeleissa kuvataan muun muassa työelämätulkkausta, viittomakielen koulutusta ja tulkin tehtäviä sekä kuulovammaisen henkilön näkökulmasta työpaikan muuttuvia olosuhteita ja sosiaalisia tilanteita.

Teoksen toisessa osiossa käsitellään kohtaamisen merkitystä sekä ikääntymisen ja pitkäikäisyyden kuulovammaisille henkilöille tuomia kommunikaatio- ja toimintamuutoksia. Julkaisu esittelee myös asioimistulkkien työhyvinvointiin liittyvän tutkimuksen tuloksia.

– Kirja on hyödyllinen kaikille niille, joita kielellinen saavutettavuus kiinnostaa. Kirjan artikkelit on kirjoitettu niin, että ne avautuvat sekä alan ammattilaisille että asiaan vähemmän perehtyneille lukijoille, Segler-Heikkilä sanoo.

Teokseen on koottu artikkeleita vuosina 2023 ja 2024 järjestetyistä International Days of Linguistic Accessibility (IDLA) -seminaareista. Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteistyönä järjestetyn kansainvälisen IDLA-seminaarin tavoite on tehdä kielellisen saavutettavuuden yhteiskunnallinen merkitys näkyväksi. Seuraava IDLA-seminaari järjestetään syksyllä 2026.

Julkaisu on luettavissa Theseuksessa.

Julkaisu

Segler-Heikkilä, L. (toim.). (2025). Kielellinen saavutettavuus hyvinvoinnin edistäjänä – International Days of Linguistic Accessibility (IDLA) 2023 and 2024. (Diak Puheenvuoro 50). Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-451-0