Ymmärrystä myllerrykseen – Oma Häme julkaisee somevideoita nuorten mielen hyvinvoinnin tueksi

Oma Häme julkaisee syyskuusta alkaen lyhyen videosarjan nuorten mielen hyvinvoinnista. Tässä ja tunteella -somevideot ovat katsottavissa Facebookissa ja Instagramissa Voi hyvin Oma Hämeessä -tileillä. Parin minuutin mittaiset videot tarjoavat helposti lähestyttävää tietoa nuorille, vanhemmille ja nuorten kanssa toimiville aikuisille. Videoita voi hyödyntää myös oppilaitoksissa tai vastaanottotyössä.

Videoilla puhuu lasten ja nuorten erityispsykologi Aija Myllyniemi, joka työskentelee myös väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistossa sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksella. Myllyniemi kertoo muun muassa nuoruusiän erityispiirteistä, keinoista ylläpitää keskusteluyhteyttä sekä siitä, milloin nuoren vetäytymisestä olisi syytä huolestua. Lisäksi videoilla esitellään käytännön vinkkejä esimerkiksi ahdistuksen lievittämiseen, nukahtamisen helpottamiseen ja ongelmatilanteiden käsittelyyn.

Miksi videot on tehty?

Kevään 2025 kouluterveyskyselyn mukaan nuorten mielenterveyden haasteet ovat edelleen merkittäviä. Tulosten mukaan 8.–9. luokkalaisista tytöistä 34 prosenttia ja pojista 9 prosenttia kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta – luvut eivät ole muuttuneet edelliseen kyselyvuoteen verrattuna.

Taustalla on huoli nuorten jaksamisesta. Oma Häme haluaa myös lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä nuorten mielenterveydestä. Videoiden kautta halutaan tarjota tukea, tietoa ja käytännön keinoja arjen tilanteisiin sekä lisätä ymmärrystä siitä, milloin nuori tarvitsee ulkopuolista apua.

Alakuloinen tai ahdistunut nuori tarvitsee aikaa, tukea ja turvallisia aikuisia. Vanhempien sekä nuoria koulussa ja harrastuksissa kohtaavien aikuisten on hyvä olla tietoisia siitä, mikä on normaalia nuoruuteen kuuluvaa mielialojen vaihtelua ja milloin olisi syytä hakea ulkopuolista apua nuoren pahoinvointiin. Kaikki eivät tarvitse terapiaa, vaan pienetkin keinot voivat helpottaa oloa. Keskustelu ammattilaisen kanssa voi auttaa nuorta ymmärtämään itseään ja löytämään välineitä arjessa jaksamiseen.

Jos tarvitset videoita omassa työssäsi, voit pyytää ne tiedostoina minna.ritakorpi(at)omahame.fi.

Ota seurantaan Voi hyvin Oma Hämeessä -tili Facebookissa

Ota seurantaan Voi hyvin Oma Hämeessä -tili Instagramissa

Medialle tiedoksi: Aija Myllyniemi on mahdollisuus saada haastatteluun 3. syyskuuta. Sovithan ajan etukäteen tekstiviestillä p. 040 660 2484.