Ymmärrystä myllerrykseen – Oma Häme julkaisee somevideoita nuorten mielen hyvinvoinnin tueksi
Videot tarjoavat tietoa nuorille, vanhemmille ja nuorten kanssa toimiville aikuisille.
Oma Häme julkaisee syyskuusta alkaen lyhyen videosarjan nuorten mielen hyvinvoinnista. Tässä ja tunteella -somevideot ovat katsottavissa Facebookissa ja Instagramissa Voi hyvin Oma Hämeessä -tileillä. Parin minuutin mittaiset videot tarjoavat helposti lähestyttävää tietoa nuorille, vanhemmille ja nuorten kanssa toimiville aikuisille. Videoita voi hyödyntää myös oppilaitoksissa tai vastaanottotyössä.
Videoilla puhuu lasten ja nuorten erityispsykologi Aija Myllyniemi, joka työskentelee myös väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistossa sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksella. Myllyniemi kertoo muun muassa nuoruusiän erityispiirteistä, keinoista ylläpitää keskusteluyhteyttä sekä siitä, milloin nuoren vetäytymisestä olisi syytä huolestua. Lisäksi videoilla esitellään käytännön vinkkejä esimerkiksi ahdistuksen lievittämiseen, nukahtamisen helpottamiseen ja ongelmatilanteiden käsittelyyn.
Miksi videot on tehty?
Kevään 2025 kouluterveyskyselyn mukaan nuorten mielenterveyden haasteet ovat edelleen merkittäviä. Tulosten mukaan 8.–9. luokkalaisista tytöistä 34 prosenttia ja pojista 9 prosenttia kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta – luvut eivät ole muuttuneet edelliseen kyselyvuoteen verrattuna.
Taustalla on huoli nuorten jaksamisesta. Oma Häme haluaa myös lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä nuorten mielenterveydestä. Videoiden kautta halutaan tarjota tukea, tietoa ja käytännön keinoja arjen tilanteisiin sekä lisätä ymmärrystä siitä, milloin nuori tarvitsee ulkopuolista apua.
Alakuloinen tai ahdistunut nuori tarvitsee aikaa, tukea ja turvallisia aikuisia. Vanhempien sekä nuoria koulussa ja harrastuksissa kohtaavien aikuisten on hyvä olla tietoisia siitä, mikä on normaalia nuoruuteen kuuluvaa mielialojen vaihtelua ja milloin olisi syytä hakea ulkopuolista apua nuoren pahoinvointiin. Kaikki eivät tarvitse terapiaa, vaan pienetkin keinot voivat helpottaa oloa. Keskustelu ammattilaisen kanssa voi auttaa nuorta ymmärtämään itseään ja löytämään välineitä arjessa jaksamiseen.
Jos tarvitset videoita omassa työssäsi, voit pyytää ne tiedostoina minna.ritakorpi(at)omahame.fi.
Ota seurantaan Voi hyvin Oma Hämeessä -tili Facebookissa
Ota seurantaan Voi hyvin Oma Hämeessä -tili Instagramissa
Medialle tiedoksi: Aija Myllyniemi on mahdollisuus saada haastatteluun 3. syyskuuta. Sovithan ajan etukäteen tekstiviestillä p. 040 660 2484.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna Ritakorpielintapaohjauksen koordinaattoriPuh:040 631 5197minna.ritakorpi@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Aluehallitus antoi lausuntonsa maakunta- ja hyvinvointialuejaon uudistuksesta26.8.2025 15:51:52 EEST | Tiedote
Maanantaina koolla ollut aluehallitus päätti antaa lausunnon valtiovarainministeriölle esityksestä, jossa hyvinvointialue- ja maakuntajakolaki erotettaisiin kahdeksi eri laiksi. Ministeriö on pyytänyt hyvinvointialueilta lausuntoja hyvinvointialue- ja maakuntajakolain muuttamisesta. Kanta-Hämeen lausunnossa korostetaan, että hyvinvointialuejaon tulee jatkossakin perustua maakuntajakoon. Muutokset aluejakoon vaikuttaisivat hyvinvointialueiden rahoitukseen ja vaikeuttaisivat siten palvelujen suunnittelua ja muutosten ennakointia. Aluehallitus painottaa hyvinvointialueiden itsehallinnon turvaamista sekä rahoituksen oikeudenmukaisuutta. Maakuntajaon ja hyvinvointialuejaon eriyttäminen voisi vaikeuttaa erityisesti pelastustoimen ja oppilashuollon palveluiden järjestämistä. Valtiovarainministeriö kaavailee myös muutoksia valtuustoryhmien tukemiseen ja luottamushenkilöiden palkkioihin. Valtuustoryhmien tukien läpinäkyvyyttä pidetään tärkeänä, mutta aluehallitus muistuttaa sen lisäävän hallinn
Oma Hämeen kolmivuotinen RRP2 Syli-hanke on loppusuoralla – tätä kaikkea EU-rahalla on kehitetty26.8.2025 11:50:57 EEST | Tiedote
Hankerahoituksella on helpotettu hoitovelkaa, vahvistettu ongelmien varhaista tunnistamista ja kehitetty runsaasti digitaalisia innovaatioita asiakkaiden ja ammattilaisten avuksi sekä yhteydenoton helpottamiseksi.
Sulava-hanke: Voiko sosiaalityöntekijä tehdä tutkimustyötä? – Kokeilu ja käytäntötutkimukset valmistuivat22.8.2025 16:10:51 EEST | Tiedote
Sulava-hankkeen uramallikokeilusta valmistui kolme käytäntötutkimusta. Uramallikokeilun tarkoituksena oli selvittää, miten sosiaalityössä käytännön työ ja tutkimuksen tekeminen voidaan yhdistää siten, että työaika jakautuu 50/50 asiakastyöhön ja tutkimukseen. – Uramallikokeilu osoitti, että sosiaalityön ammattilaisten tutkimusosaaminen täydentää ja vahvistaa alan vaikuttavuustiedon tuottamista yhdessä tutkijoiden rinnalla, kommentoi Sulava-hankkeen tutkimuspäällikkö Anne Puuronen. Puurosen mukaan sosiaalityön vaikuttavuutta on tärkeää tarkastella monipuolisesti. Sosiaalityöntekijöille tulee tarjota mahdollisuus käytäntötutkimuksiin riittävillä resursseilla, rakenteellisesti ja ohjatusti. Tämä voi vahvistaa alan vetovoimaa ja sitouttaa työntekijöitä. Uramallikokeiluun osallistuivat tutkijasosiaalityöntekijät Maritza Heino Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta, Jenna Kantonen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta ja Hanna Niskanen Pirkanmaan hyvinvointialueelta. He nostivat käytäntötutkimuksis
Aluehallitus käynnisti syyskautensa seminaarilla – talous, strategia ja yhteistyö painopisteinä22.8.2025 11:03:25 EEST | Uutinen
Aluehallitus kokoontui torstaina 21. elokuuta syyskauden ensimmäiseen seminaariinsa Hämeenlinnaan. Seminaarissa aluehallitus paneutui talouden tilannekuvaan, strategiatyön etenemiseen sekä yhteistyön kehittämiseen. Lisäksi aluehallitus sai ajankohtaiskatsauksen Ahveniston sairaalahankkeesta. Projektijohtaja Eeva Rikkilä-Kettunen esitteli Ahveniston sairaalahankkeen tilannekuvaa. Assi on pian valmiina: Oma Häme vastaanottaa uuden sairaalan rakentamisesta vastanneelta allianssilta syyskuun lopulla. Sen jälkeen on vuorossa Assin kalustaminen, henkilökunnan perehdytys ja mittava muuttoprojekti. Potilaita on tarkoitus alkaa vastaanottaa uudessa sairaalassa maaliskuussa 2026. Hanke etenee nyt suunnitellussa aikataulussa ja kokonaiskustannukset ovat jäämässä hiukan alle hyväksytyn budjetin. Talous yhä vakaalla uralla Hyvinvointialueen johto esitteli talouden tilannetta. Oma Hämeen talous on kehittynyt myönteisesti ja vuoden 2025 ennusteet ovat lupaavia, vaikka valtakunnallinen rahoituskehys a
Onni kasvaa yhteis(ty)össä –webinaari järjestetään lokakuussa21.8.2025 12:56:32 EEST | Tiedote
Kaikille avoimessa webinaarissa kerrotaan keinoista edistää omaa hyvinvointia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme