Jämsän päivystykseen muutoksia 1.9. lähtien
Ohessa korjattu tiedote. Päivystyksen sulkeutumisen päivämäärä on korjattu oikeaksi. Oikea päivämäärä on sunnuntai 31.8. eikä sunnuntai 30.8. kuten kello 11.07 julkaistussa tiedotteessa kerrottiin.
Keski-Suomen hyvinvointialue tuottaa jämsäläisten terveyskeskus-, päivystys ja erikoissairaanhoidon palvelut 1.9.2025 alkaen.
Jämsän päivystys eli jatkossa kiirevastaanotto palvelee 1.9. alkaen Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksessa (Sairaalantie 11) arkisin ja viikonloppuisin kello 8–20. Kiirevastaanotolle tullaan jatkossa terveyskeskuksen pääovien kautta. Varatulle ajalle palveluihin tai kiirevastaanoton ensiarvioon ilmoittaudutaan automaatilla.
-Jämsän ympärivuorokautinen päivystys sulkeutuu sunnuntaina kello 22. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa sunnuntaina 31.8. kello 22 jälkeen, ota yhteys maksuttomaan Päivystysavun puhelinnumeroon 116 117, jossa hoitaja arvioi hoidon tarpeesi. Yöaikainen (kello 20–08) päivystys palvelee Sairaala Novassa osoitteessa Hoitajantie 3, Jyväskylä, kertoo alueylilääkäri Minna Leppäkynnäs Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Hätätilanteissa tulee soittaa Hätäkeskuksen numeroon 112.
Jämsäläisiä palvelevat jatkossakin pääosin tutut ammattilaiset ja puhelinnumerot säilyvät pääsääntöisesti samoina. Palveluissa on kuitenkin joitakin muutoksia:
- Uusi hoidon tarpeen arvioinnin puhelinnumero hoitaja–lääkärivastaanotolle palvelee jämsäläisiä numerossa 014 336 5780.
- Jämsässä jatkavien erikoissairaanhoidon palveluiden osalta asiakkaita palvellaan uudessa puhelinnumerossa 014 336 5790.
- Reseptikeskus sulkeutuu torstaina 28.8., reseptiuusintoja otetaan vastaan Jämsässä 1.9.2025 alkaen.
- Jämsäläisiä palvelevan Sydänsairaala Novan kardiologian avohoitopalveluiden numero 014 269 5425 palvelee maanantaista torstaihin kello 8-13 ja perjantaisin kello 8-12.
- Jämsänkoskella palvelee hoitajavastaanotto. Kuoreveden terveysasemalla palvelee sairaanhoitajan vastaanotto. Koskenpään terveysaseman ja Länkipohjan sivuvastaanoton palvelut tulevat osaksi Jämsän muita palvelupisteitä 1.9.
- Jämsäläisille tulee tarjolle hyvinvointialueen digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka palvelevat myös iltaisin ja viikonloppuisin. Asioi verkossa www.hyvaks.fi/asioi-verkossa.
- Fimlab Länkipohja, Koskenpää ja Jämsänkoski sulkeutuvat 31.8. Laboratorion näytteenotto Kuorevedellä jatkuu 15.9. lähtien. Keskisuomalaiset voivat asioida kaikissa Fimlabin palvelupisteessä. Palvelupisteiden tiedot ja aukioloajat: fimlab.fi/palvelupisteet-ja-aukioloajat.
Lue lisää:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna LeppäkynnäsalueylilääkäriKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0504731081minna.leppakynnas@hyvaks.fi
Niina Ylönen-KäyräylihoitajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0142694941niina.ylonen-kayra@hyvaks.fi
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Kiinnostaisiko sinua vammaisten ihmisten tai ikäihmisten perhehoitajuus? Tule kuulolle perhehoidon infotilaisuuteen 9.9. kello 1726.8.2025 12:39:36 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella toimii noin 100 ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden perhehoitajaa ja uusia perhehoitajia etsitään. Infotilaisuus perhehoitajuudesta kiinnostuneille on tiistaina 9.9.2025 kello 17 etäyhteyksin. Seuraava ikäihmisten perhehoidon valmennus käynnistyy alkuvuodesta 2026.
Jämsän päivystykseen muutoksia 1.9. lähtien26.8.2025 11:07:01 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue tuottaa jämsäläisten terveyskeskus-, päivystys ja erikoissairaanhoidon palvelut 1.9.2025 alkaen.
Kutsu: Klikkaa hyvinvointiin: Keski-Suomen hyvinvointialueen digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut -info 1.9. kello 17–1825.8.2025 14:30:21 EEST | Tiedote
Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan ajankohtaisesta aiheesta, kehittyvistä Keski-Suomen hyvinvointialueen digitaalisista sosiaali- ja terveyspalveluista. Tilaisuus on avoin kaikille: Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstölle, päättäjille, Keski-Suomen asukkaille, kunnille, järjestöille, yrityksille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kuulemaan digitaalisista sosiaali- ja terveyspalveluista.
Keski-Suomen hyvinvointialue etsii uusia tukiperheitä – infotilaisuus tukiperhetoiminnasta kiinnostuneille 11.9.202525.8.2025 13:51:03 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella etsitään uusia tukiperheitä. Tukiperhe tukee erityisen tuen tarpeessa olevaa perhesosiaalityön tai lastensuojelun asiakkuudessa olevaa lasta ja lapsiperhettä. Tukiperheenä toimimisesta kiinnostuneille järjestetään etäyhteyksin infotilaisuus 11.9 kello 17–18.
Sairaala Novan synnytysyksikön MRSA-epidemian testausta laajennetaan25.8.2025 12:09:19 EEST | Tiedote
Sairaala Novan synnytysyksikössä tehdyissä selvityksissä on todettu MRSA-tartuntoja heinäkuun alussa syntyneillä vauvoilla. Epidemian laajuuden kartoittamiseksi Keski-Suomen hyvinvointialue laajentaa nyt testausta myös kesäkuun aikana syntyneisiin vauvoihin sekä keisarileikkauksessa olleisiin äiteihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme