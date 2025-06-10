Miten EU voi pärjätä maailmanpolitiikan murroksessa? – Sitran ennakointikatsaus avaa vaihtoehtoja päättäjille
Sitran uusi ennakointikatsaus nostaa esille viisi mahdollisuutta, joita hyödyntämällä EU voi pärjätä hypernopean muutoksen ajassa. Keskeisenä keinona on sisämarkkinoiden syventäminen, joka toisi EU:lle tarpeeksi voimaa kiihtyvään globaaliin valtakilpailuun.
Länsimaisen turvallisuusarkkitehtuurin ja kansainvälisen toimintaympäristön murros pakottavat EU:n määrittämään itselleen uutta suuntaa.
Eurooppa-foorumin yhteydessä julkaistava Sitran ennakointikatsaus tuo esille näkemyksiä siitä, millaisiin asioihin EU:n tulisi panostaa, jotta unioni pärjäisi paremmin tässä ajassa, mutta ennen kaikkea tulevaisuudessa. Katsaus on osa Sitran keväällä 2025 alkanutta työtä, jossa tarkastellaan EU:n tulevaisuuteen vaikuttavia kehityskulkuja moninäkökulmaisesti.
”Passiivisen ja reagoivan toimintatavan aika on väistämättä ohi. Erilaisia kehityskulkuja pitää pystyä tarkastelemaan rinnakkain. Elämme hypernopean muutoksen aikaa, mikä vaatii strategista ja kunnianhimoista kykyä hahmottaa tulevaisuuden mahdollisuuksia, muuten myllerrys on loputonta”, Sitran ennakointi ja koulutustoiminnon johtaja Veera Heinonen sanoo.
Katsauksessa esitellään viisi mahdollisuutta, jotka voivat auttaa EU:ta löytämään uuden suunnan sekä pärjäämään alati muuttuvassa maailmassa. Ensinnäkin EU:lla on nyt ainutlaatuinen tilaisuus syventää sisämarkkinoitaan – niiden täysi voima on otettava käyttöön vuoteen 2035 mennessä. Toiseksi, EU:n on uudistettava johtamismalliaan: päätöksentekojärjestelmä on suunniteltu toiseen aikaan ja se vaatii valintaa kohti vallan keskittämistä tai hajauttamista, myös kunnianhimoisesti valittua mallia kehittäen. Kolmanneksi, kansalaisten luottamus unioniin on nyt korkeammalla kuin koskaan, mutta EU:n kyky vastata ihmisten odotuksiin ratkaisee, millaiseksi Euroopan tulevaisuus rakentuu.
Neljänneksi, ilmasto- ja ympäristökriisin kiihtyessä sekä kilpailukyvyn vahvistamisen paineessa vihreän siirtymän nopeuttaminen ja nollapäästöjen saavuttaminen asetetussa aikataulussa on haastavaa – mutta välttämätöntä. Viidenneksi, EU:n on otettava vahvempi rooli globaalissa teknologiakilpailussa. Arvoihin perustuva teknologiapolitiikka vahvistaa unionin suvereniteettia ja vähentää riippuvuutta yhdysvaltalaisista ja kiinalaisista digiteknologiaratkaisuista.
“Haastattelimme katsausta varten useita EU:ta hyvin tuntevia asiantuntijoita ja kävi hyvin selväksi, että EU:lta kaivataan kunnianhimoa kurotella kohti parempaa tulevaisuutta. Uskomme, että aikaikkuna siihen on nyt auki. Samalla toimien täytyy olla konkreettisia ja näitä mahdollisuuksia olemme katsauksessa pyrkineet avaamaan”, sanoo Sitran johtava ennakointiasiantuntija Elina Kiiski-Kataja, yksi raportin kirjoittajista.
Sitran uudet ennakointikatsaukset on suunnattu päätöksenteon tueksi
EU:n mahdollisuudet murrosten ajassa on järjestyksessään kolmas Sitran julkaisema ennakointikatsaus. Aiemmin on tehty katsaukset turvallisuusympäristön murroksesta (myös englanniksi) sekä talouden tulevaisuusnäkymistätulevaisuusnäkymistä.
Teemaan tai aiheeseen pureutuvien ennakointikatsausten tavoitteena on tukea päätöksentekoa erityisesti monimutkaisessa ja epävarmassa toimintaympäristössä. Katsausten tarkoituksena on tarjota näkymä muutosten isoon kuvaan, auttaa hahmottamaan erilaisia vaihtoehtoisia kehityskulkuja ja niiden vaikutuksia sekä tuottaa myös suosituksia toimenpiteiksi.
”Ennakointikatsaukset ovat syntyneet tarpeesta tuottaa nopeasti jäsenneltyä tietoa ja näkemystä Suomen tulevaisuuden kannalta merkittävistä teemoista. Ne tukevat yhtä Sitran päätavoitetta eli ennakointikykyä ja tulevaisuustiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. Toivon, että katsaukset herättävät keskustelua ja havahduttavat erilaisiin vaihtoehtoihin”, Sitran yliasiamies Atte Jääskeläinen sanoo.
Ennakointitiedon tuottamisen lisäksi Sitra vahvistaa päättäjien tulevaisuustaitoja myös kahden koulutuksen avulla: EU:n tulevaisuuden johtamiskoulutuksella ja kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksella. EU-koulutus pyrkii lisäksi herättämään moniäänistä keskustelua EU:n tulevaisuudesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina Kiiski-Katajajohtava ennakoinnin asiantuntijaEnnakointi ja koulutusPuh:+358 294 618 275elina.kiiski-kataja@sitra.fi
Veera HeinonenJohtaja, Ennakointi ja koulutusSitraPuh:0294 618 505veera.heinonen@sitra.fiwww.sitra.fi/ihmiset/veera-heinonen/
Anna Solovjew-WartiovaaraViestinnän johtava asiantuntijaPuh:040 830 2825anna.solovjew-vartiovaara@sitra.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Sitra on tulevaisuustalo, joka auttaa Suomea uudistumaan. Ennakoimme tulevaa. Etsimme yhdessä kumppaneiden kanssa ratkaisuja huomisen haasteisiin. Edistämme Suomen hyvinvointia ja vauhditamme talouden kestävää kasvua. Parempi tulevaisuus vaatii tekoja jo tänään.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sitra
Finländarnas fotavtryck på naturen har beräknats för första gången – Viktigt steg framåt i kampen mot förlusten av den biologiska mångfalden10.6.2025 01:00:00 EEST | Pressmeddelande
En metod som utvecklats av finska forskare kan nu användas för att beräkna konsumenternas fotavtryck på naturen. En beräkning, som är den första i sitt slag när det gäller omfattning, visar att nästan hälften av finländarnas fotavtryck på naturen orsakas av maten de äter. Påverkan sker till stor del utanför Finland genom internationella produktionskedjor.
Suomalaisten luontojalanjälki laskettiin ensimmäistä kertaa – Tärkeä edistysaskel auttaa luontokadon torjunnassa10.6.2025 01:00:00 EEST | Tiedote
Suomalaistutkijoiden kehittämällä menetelmällä voidaan nyt laskea tavallisen kuluttajan luontojalanjälki. Ensimmäistä kertaa näin kattavasti tehty laskenta osoittaa, että suomalaisten luontojalanjäljestä lähes puolet aiheutuu syömisestä. Vaikutukset kohdistuvat pitkälti kotimaan ulkopuolelle kansainvälisten tuotantoketjujen kautta.
Finns' biodiversity footprint calculated for the first time – Important step forward in combating biodiversity loss10.6.2025 01:00:00 EEST | Press release
A method developed by Finnish researchers can now be used to calculate the biodiversity footprint of consumers. For the first time ever, a comprehensive calculation reveals that almost half of Finns’ biodiversity footprint is caused by food consumption. The impact is largely external to Finland, stemming from international supply chains of goods and services.
Resultatet av Sitras förändringsförhandlingar: 25 anställningar avslutas3.6.2025 10:09:18 EEST | Pressmeddelande
Finlands jubileumsfond kommer att minska sina stödfunktioner betydligt. Som ett resultat av vårens förändringsförhandlingar kommer sammanlagt 25 anställningsförhållanden att avslutas. Sitra håller på att övergå till att finansiera innovationer för att förnya Finland.
Sitran muutosneuvottelujen lopputulos: 25 työsuhdetta päättyy3.6.2025 10:09:18 EEST | Tiedote
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto karsii merkittävästi tukitoimintojaan. Kevään muutosneuvottelujen seurauksena päättyy yhteensä 25 työsuhdetta. Sitra siirtää painopistettään innovaatioiden rahoittamiseen Suomen uudistamiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme