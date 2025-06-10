Miten EU voi pärjätä maailmanpolitiikan murroksessa? – Sitran ennakointikatsaus avaa vaihtoehtoja päättäjille

Länsimaisen turvallisuusarkkitehtuurin ja kansainvälisen toimintaympäristön murros pakottavat EU:n määrittämään itselleen uutta suuntaa.

Eurooppa-foorumin yhteydessä julkaistava Sitran ennakointikatsaus tuo esille näkemyksiä siitä, millaisiin asioihin EU:n tulisi panostaa, jotta unioni pärjäisi paremmin tässä ajassa, mutta ennen kaikkea tulevaisuudessa. Katsaus on osa Sitran keväällä 2025 alkanutta työtä, jossa tarkastellaan EU:n tulevaisuuteen vaikuttavia kehityskulkuja moninäkökulmaisesti.

”Passiivisen ja reagoivan toimintatavan aika on väistämättä ohi. Erilaisia kehityskulkuja pitää pystyä tarkastelemaan rinnakkain. Elämme hypernopean muutoksen aikaa, mikä vaatii strategista ja kunnianhimoista kykyä hahmottaa tulevaisuuden mahdollisuuksia, muuten myllerrys on loputonta”, Sitran ennakointi ja koulutustoiminnon johtaja Veera Heinonen sanoo.

Katsauksessa esitellään viisi mahdollisuutta, jotka voivat auttaa EU:ta löytämään uuden suunnan sekä pärjäämään alati muuttuvassa maailmassa. Ensinnäkin EU:lla on nyt ainutlaatuinen tilaisuus syventää sisämarkkinoitaan – niiden täysi voima on otettava käyttöön vuoteen 2035 mennessä. Toiseksi, EU:n on uudistettava johtamismalliaan: päätöksentekojärjestelmä on suunniteltu toiseen aikaan ja se vaatii valintaa kohti vallan keskittämistä tai hajauttamista, myös kunnianhimoisesti valittua mallia kehittäen. Kolmanneksi, kansalaisten luottamus unioniin on nyt korkeammalla kuin koskaan, mutta EU:n kyky vastata ihmisten odotuksiin ratkaisee, millaiseksi Euroopan tulevaisuus rakentuu.

Neljänneksi, ilmasto- ja ympäristökriisin kiihtyessä sekä kilpailukyvyn vahvistamisen paineessa vihreän siirtymän nopeuttaminen ja nollapäästöjen saavuttaminen asetetussa aikataulussa on haastavaa – mutta välttämätöntä. Viidenneksi, EU:n on otettava vahvempi rooli globaalissa teknologiakilpailussa. Arvoihin perustuva teknologiapolitiikka vahvistaa unionin suvereniteettia ja vähentää riippuvuutta yhdysvaltalaisista ja kiinalaisista digiteknologiaratkaisuista.

“Haastattelimme katsausta varten useita EU:ta hyvin tuntevia asiantuntijoita ja kävi hyvin selväksi, että EU:lta kaivataan kunnianhimoa kurotella kohti parempaa tulevaisuutta. Uskomme, että aikaikkuna siihen on nyt auki. Samalla toimien täytyy olla konkreettisia ja näitä mahdollisuuksia olemme katsauksessa pyrkineet avaamaan”, sanoo Sitran johtava ennakointiasiantuntija Elina Kiiski-Kataja, yksi raportin kirjoittajista.

Sitran uudet ennakointikatsaukset on suunnattu päätöksenteon tueksi

EU:n mahdollisuudet murrosten ajassa on järjestyksessään kolmas Sitran julkaisema ennakointikatsaus. Aiemmin on tehty katsaukset turvallisuusympäristön murroksesta (myös englanniksi) sekä talouden tulevaisuusnäkymistätulevaisuusnäkymistä.

Teemaan tai aiheeseen pureutuvien ennakointikatsausten tavoitteena on tukea päätöksentekoa erityisesti monimutkaisessa ja epävarmassa toimintaympäristössä. Katsausten tarkoituksena on tarjota näkymä muutosten isoon kuvaan, auttaa hahmottamaan erilaisia vaihtoehtoisia kehityskulkuja ja niiden vaikutuksia sekä tuottaa myös suosituksia toimenpiteiksi.

”Ennakointikatsaukset ovat syntyneet tarpeesta tuottaa nopeasti jäsenneltyä tietoa ja näkemystä Suomen tulevaisuuden kannalta merkittävistä teemoista. Ne tukevat yhtä Sitran päätavoitetta eli ennakointikykyä ja tulevaisuustiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. Toivon, että katsaukset herättävät keskustelua ja havahduttavat erilaisiin vaihtoehtoihin”, Sitran yliasiamies Atte Jääskeläinen sanoo.

Ennakointitiedon tuottamisen lisäksi Sitra vahvistaa päättäjien tulevaisuustaitoja myös kahden koulutuksen avulla: EU:n tulevaisuuden johtamiskoulutuksella ja kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksella. EU-koulutus pyrkii lisäksi herättämään moniäänistä keskustelua EU:n tulevaisuudesta.