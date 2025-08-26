Uusi professori Timo Jaakkola etsii ratkaisuja lasten liikkumisen lisäämiseksi - suunnitteilla laaja koulun liikunnan interventio

Koululiikunta on ollut professori Timo Jaakkolan tutkimusaiheena uran alusta lähtien. Jaakkolan tutkimus on laajentunut vuosien saatossa koululiikunnan motivaatiotekijöistä fyysisen aktiivisuuden ja motoriikan tutkimukseen sekä fyysisen kunnon mittaamiseen.

Liikunnan kokeellista tutkimusta kouluympäristössä

Tällä hetkellä Jaakkola suunnittelee interventiotutkimusta, joka käsittelee koululaisten liikkumisen lisäämistä kokonaisvaltaisesti koulupäivän aikana.

“Toiveissani on tehdä kattava liikuntainterventio kouluympäristössä. Tarkoitus on vaikuttaa liikkumiseen eri tavoin sekä koulupäivän aikana – oppitunneilla, liikuntatunneilla ja välitunneilla - että koulun jälkeen, ja tutkia tehtyjen muutosten vaikutusta koululaisten hyvinvointiin.”

Toisessa suunnitteilla olevassa tutkimusprojektissa Jaakkola tutkijakollegoineen hyödyntää laajaa vuodesta 1976 alkaen kerättyä tutkimusaineistoa. Pitkässä seurantatutkimuksessa keskitytään selvittämään, miten lapsuuden ja nuoruuden terveyskunto ja elämän aikainen liikunta-aktiivisuus ovat yhteydessä sairauksiin, sairauspoissaoloihin ja hyvinvointiin myöhäisessä keski-isässä.

Jaakkola vastaa myös fyysistä kuntoa käsittelevästä tutkimuskokonaisuudesta Suomen Akatemian strategisen tutkimusneuvoston rahoittamassa School Well -projektissa, jossa tutkitaan lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia kouluympäristössä.

Lasten liikkumisen polarisoituminen huolestuttaa

Jaakkola on erityisen huolissaan lasten ja nuorten liikkumisen polarisoitumisesta.

“Meillä on kasvava määrä lapsia ja nuoria, jotka liikkuvat todella vähän. Liikkuminen laskee merkittävästi 7-vuotiaista 15 vuotiaisiin. 15 vuotiaista enää pieni kourallinen liikkuu liikkumissuositusten mukaisesti.”

Myös hyvinvointitekijät polarisoituvat – lasten terveydelliset ja sosiaaliset haasteet ovat lisääntyneet. Se ei Jaakkolan mukaan johdu pelkästään vähäisestä liikkumisesta, vaan liiallinen ruutuaika on iso vaikuttava tekijä.

“Liikunta on kuitenkin hyvä apuväline hyvinvoinnin edistämiseen. Sen avulla voidaan luoda tilanteita, joissa lapset ja nuoret haastavat itseään ja ovat mukana sosiaalisissa ryhmissä.”

Tutkimuksen keinoin Jaakkola pyrkii ymmärtämään, miksi lapset liikkuvat niin vähän ja miten heitä voitaisiin motivoida liikkumaan enemmän.

“Tutkimustani vie eteenpäin halu ymmärtää ja vaikuttaa - löytää ratkaisuja lasten liikunnan ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.”

Timo Jaakkola on toiminut liikuntatieteellisen tiedekunnan liikuntapedagogiikan lehtorina vuodesta 2003 ja apulaisprofessorina vuodesta 2020. Jaakkola on kirjoittanut paljon oppimateriaalia - sekä tutkimusperusteisia teoriakirjoja että käytännön oppikirjoja liikunnan opetukseen ja liikunnanopettajakoulutukseen. Opetustyössään hän on tunnistanut keskeisiä tutkimusaiheita, joita hän vie eteenpäin professorin tehtävässään 1.9.2025 alkaen.

