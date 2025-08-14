Nämä kysymykset pohdituttavat syöpään sairastuneita eniten
Syöpään sairastuneet janoavat tietoa, tukea ja kuuntelevaa ihmistä.
Syöpään sairastuminen pysäyttää. Mielen täyttävät monenlaiset tunteet ja kysymykset, joihin ei välttämättä löydy vastauksia sairaalan kiireisessä arjessa. Tällöin järjestöjen tarjoama psykososiaalinen tuki on korvaamatonta.
Syöpäjärjestöjen Luoto-palveluun otetaan yhteyttä monista eri syistä. Yhteydenottoja tulee sairastuneilta, heidän läheisiltään ja heiltä, joita syöpä huolettaa. Palvelussa niihin vastaavat syöpään perehtyneet terveydenhuollon ammattilaiset.
”Meihin yhteyttä ottavat kertovat huolistaan, jotka liittyvät diagnoosiin, hoitoihin, oireisiin, periytyvyyteen tai läheisen tilanteeseen. Moni kaipaa selkeyttä, tukea ja ihmistä, joka kuuntelee”, kertoo Syöpäjärjestöjen psykososiaalisen tuen päällikkö Katja Tähkä.
Keskustelun aikana saatetaan käydä läpi useita eri teemoja. Toisinaan ihminen ei osaa itsekään sanoittaa tarkalleen, mistä on huolissaan, ennen kuin saa rauhassa puhua mielensä päällä olevista asioista.
”Yleisimmät kysymykset liittyvät siihen, mitä diagnoosi tarkoittaa juuri omalla kohdalla, miksi saman diagnoosin saaneet saavat erilaisia hoitoja, mitä epikriisin sanat tarkoittavat, voiko syöpä olla perinnöllistä tai miten jaksaa kun läheinen sairastaa. Moni haluaa tietoa myös kuntouttavista kursseista ja syövän jatkoseurannasta.”
”Ennen kaikkea etsitään ymmärrystä siitä, mitä syöpä tarkoittaa juuri omassa elämäntilanteessa.”
Jo puhuminen helpottaa oloa
Syöpä vaikuttaa koko elämään – arkeen, ihmissuhteisiin, tulevaisuuden suunnitelmiin. Jokainen kokee sairauden omalla tavallaan.
”Moni ottaa yhteyttä itkuisena, osa vihaisena, toiset lamaantuneina. Kaikki tunteet ovat sallittuja. Ei ole olemassa yhtä tapaa reagoida vakavaan sairauteen, jonka syöpään perehtyneet terveydenhuollon ammattilaisemme kyllä tietävät”, Tähkä sanoo.
Luoto-palveluun voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä ja halutessaan myös anonyymisti. Palvelu on maksuton, eikä vaadi lähetettä. Keskustelut ammattilaisten kanssa ovat aina luottamuksellisia.
”Luoto-ammattilainen kuuntelee, kysyy ja auttaa jäsentämään ajatuksia. Yhdessä etsitään selkeyttä ja keinoja, mitkä auttavat selviämään uudesta elämäntilanteessa. Usein jo se, että saa puhua ja joku aidosti kuuntelee, tuo helpotusta.”
”Moni kiittää lopuksi siitä, että joku kuunteli ja selitti asiat ymmärrettävästi.”
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katja TähkäPsykososiaalisen tuen päällikköSyöpäjärjestötPuh:050 304 6946katja.tahka@cancer.fi
Nina AiristoViestinnän asiantuntijaSyöpäjärjestötPuh:050 560 4334nina.airisto@cancer.fi
Syöpäjärjestöt on Suomen suurin potilas- ja kansanterveysjärjestö, joka edistää hyvinvointia ja terveyttä. Tuotamme ja tarjoamme tietoa, tukea ja toivoa. Tavoitteena on ehkäistä syöpää sekä luoda sairastuneille ja heidän läheisilleen hyvän elämän edellytyksiä syövästä huolimatta.
Syöpäjärjestöt on yhteisnimitys Suomen Syöpäyhdistykselle ja Syöpäsäätiölle, joka on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu kaksitoista alueellista syöpäyhdistystä ja viisi valtakunnallista potilasjärjestöä sekä tutkimuslaitos Suomen Syöpärekisteri. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää THL:n viranomaisrekisteriä, syöpärekisteriä, joka sisältää syöpätautien rekisterin sekä kansallisten syöpäseulontojen rekisterit.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Syöpäjärjestöt
Syöpäjärjestöt: Järjestöjen toimintaa ei saa ajaa alas14.8.2025 16:09:11 EEST | Tiedote
Suomen suurin kansanterveysjärjestö Syöpäjärjestöt pitää ehdotusta 100 miljoonan euron leikkauksesta sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitukseen vastuuttomana ja lyhytnäköisenä.
Uusi tutkimus: Syöpä aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia erityisesti Suomessa1.7.2025 12:20:00 EEST | Tiedote
Tuoreen eurooppalaisen tutkimuksen mukaan syöpä vie potilailta tuloja, tuo mukanaan lisäkuluja ja pakottaa osan jopa lykkäämään hoitojaan taloudellisista syistä. Suomessa tilanne on erityisen huolestuttava.
Suolistosyöpien määrä nousi seulonnan myötä – helpotusta odotettavissa lähivuosina30.6.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Suolistosyövän seulonta alkoi koko maassa vuonna 2022. Seulontaohjelma on lisännyt havaittujen syöpien määrää voimakkaasti jo ensimmäisinä vuosina, kuten odotettiin.
Cancerförekomsten fortsätter öka5.6.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Finlands Cancerregister publicerade i dag sin statistikrapport Cancer 2023.
Syöpien määrä jatkaa nousuaan5.6.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Suomen Syöpärekisteri julkaisi tänään Syöpä 2023 -tilastoraporttinsa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme