Nämä kysymykset pohdituttavat syöpään sairastuneita eniten

Syöpään sairastuminen pysäyttää. Mielen täyttävät monenlaiset tunteet ja kysymykset, joihin ei välttämättä löydy vastauksia sairaalan kiireisessä arjessa. Tällöin järjestöjen tarjoama psykososiaalinen tuki on korvaamatonta.

Syöpäjärjestöjen Luoto-palveluun otetaan yhteyttä monista eri syistä. Yhteydenottoja tulee sairastuneilta, heidän läheisiltään ja heiltä, joita syöpä huolettaa. Palvelussa niihin vastaavat syöpään perehtyneet terveydenhuollon ammattilaiset.

”Meihin yhteyttä ottavat kertovat huolistaan, jotka liittyvät diagnoosiin, hoitoihin, oireisiin, periytyvyyteen tai läheisen tilanteeseen. Moni kaipaa selkeyttä, tukea ja ihmistä, joka kuuntelee”, kertoo Syöpäjärjestöjen psykososiaalisen tuen päällikkö Katja Tähkä.

Keskustelun aikana saatetaan käydä läpi useita eri teemoja. Toisinaan ihminen ei osaa itsekään sanoittaa tarkalleen, mistä on huolissaan, ennen kuin saa rauhassa puhua mielensä päällä olevista asioista.

”Yleisimmät kysymykset liittyvät siihen, mitä diagnoosi tarkoittaa juuri omalla kohdalla, miksi saman diagnoosin saaneet saavat erilaisia hoitoja, mitä epikriisin sanat tarkoittavat, voiko syöpä olla perinnöllistä tai miten jaksaa kun läheinen sairastaa. Moni haluaa tietoa myös kuntouttavista kursseista ja syövän jatkoseurannasta.”

”Ennen kaikkea etsitään ymmärrystä siitä, mitä syöpä tarkoittaa juuri omassa elämäntilanteessa.”

Jo puhuminen helpottaa oloa

Syöpä vaikuttaa koko elämään – arkeen, ihmissuhteisiin, tulevaisuuden suunnitelmiin. Jokainen kokee sairauden omalla tavallaan.

”Moni ottaa yhteyttä itkuisena, osa vihaisena, toiset lamaantuneina. Kaikki tunteet ovat sallittuja. Ei ole olemassa yhtä tapaa reagoida vakavaan sairauteen, jonka syöpään perehtyneet terveydenhuollon ammattilaisemme kyllä tietävät”, Tähkä sanoo.

Luoto-palveluun voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä ja halutessaan myös anonyymisti. Palvelu on maksuton, eikä vaadi lähetettä. Keskustelut ammattilaisten kanssa ovat aina luottamuksellisia.

”Luoto-ammattilainen kuuntelee, kysyy ja auttaa jäsentämään ajatuksia. Yhdessä etsitään selkeyttä ja keinoja, mitkä auttavat selviämään uudesta elämäntilanteessa. Usein jo se, että saa puhua ja joku aidosti kuuntelee, tuo helpotusta.”

”Moni kiittää lopuksi siitä, että joku kuunteli ja selitti asiat ymmärrettävästi.”