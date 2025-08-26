Tasavallan presidentti ylentää valmistuvat kadetit
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 53/2025
26.8.2025
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ylentää Maanpuolustuskorkeakoulusta valmistuvat kadetit luutnanteiksi perjantaina 29. elokuuta 2025 Presidentinlinnassa.
Presidentti Stubb pitää tilaisuudessa vastavalmistuneille sotatieteiden kandidaateille puheen ja nimittää heidät Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseerin virkoihin.
Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä tasavallan presidentin kanslian verkkosivuilta klo 9.45 alkaen.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tasavallan presidentin kanslia
Litauens president på arbetsbesök till Finland26.8.2025 10:11:11 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 52/2025 26.8.2025 Litauens president Gitanas Nausėda avlägger ett arbetsbesök i Finland tisdagen den 2 september 2025 tillsammans med sin maka Diana Nausėdienė. Värd för besöket är republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb. Utöver de bilaterala relationerna mellan Finland och Litauen kommer president Stubb och president Nausėda att diskutera Rysslands olagliga anfallskrig i Ukraina, stöd till Ukraina samt det aktuella läget i Mellanöstern. Efter diskussionerna håller presidenterna en gemensam presskonferens. Under sin vistelse i Helsingfors träffar president Nausėda också statsminister Petteri Orpo. Han kommer dessutom att delta i en diskussionspanel om försvarsindustrin. Måndagen den 1 september kommer president Stubb och president Nausėda att närvara vid EM-matchen i basket mellan Finland och Litauen i Tammerfors.
Liettuan presidentti työvierailulle Suomeen26.8.2025 10:11:11 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 52/2025 26.8.2025 Liettuan presidentti Gitanas Nausėda on työvierailulla Suomessa yhdessä puolisonsa Diana Nausėdienėn kanssa tiistaina 2. syyskuuta 2025. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa. Suomen ja Liettuan kahdenvälisten suhteiden lisäksi presidentti Stubb ja presidentti Nausėda keskustelevat muun muassa Venäjän laittomasta hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä tuesta Ukrainalle ja Lähi-idän ajankohtaisesta tilanteesta. Keskusteluiden päätteeksi presidentit pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden. Presidentti Nausėda tapaa vierailunsa aikana myös pääministeri Petteri Orpon. Lisäksi hän osallistuu puolustusteollisuutta käsittelevään keskustelutilaisuuteen. Maanantaina 1. syyskuuta presidentti Stubb ja presidentti Nausėda osallistuvat Suomen ja Liettuan väliseen EM-koripallo-otteluun Tampereella.
President of Lithuania to pay working visit to Finland26.8.2025 10:11:11 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 52/2025 26 August 2025 President of the Republic of Lithuania Gitanas Nausėda will pay a working visit to Finland on Tuesday 2 September 2025, accompanied by his spouse Diana Nausėdienė. The visit will be hosted by President of the Republic of Finland Alexander Stubb together with his spouse Suzanne Innes-Stubb. President Stubb and President Nausėda will discuss bilateral relations between Finland and Lithuania, as well as Russia's illegal war of aggression in Ukraine, support for Ukraine and the current situation in the Middle East. Following their discussions, the Presidents will hold a joint press conference. During his stay in Helsinki, President Nausėda will also meet with Prime Minister Petteri Orpo. In addition, he will participate in a forum on the defence industry. On Monday 1 September, President Stubb and President Nausėda will attend the Finland–Lithuania European Championship basketball game in Tampere.
President Stubb besöker Åland20.8.2025 11:08:20 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 51/2025 20.8.2025 Republikens president Alexander Stubb besöker Åland måndagen den 25 augusti 2025 tillsammans med sin maka Suzanne Innes-Stubb. President Stubb kommer att vara gästtalare vid Parlamentariska Östersjökonferensen (Baltic Sea Parliamentary Conference, BSPC) i Mariehamn. Konferensens huvudteman är Östersjösamarbetet, säkerheten och miljön. Presidenten kommer också att träffa företrädare för landskapet för att diskutera aktuella frågor med dem. Besöket avslutas på Mariehamns torg, där president Stubb träffar allmänheten cirka klockan 13.
Presidentti Stubb vierailee Ahvenanmaalla20.8.2025 11:08:20 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 51/2025 20.8.2025 Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa Ahvenanmaalla maanantaina 25. elokuuta 2025. Presidentti Stubb puhuu Itämeren parlamentaarikkokonferenssissa (Baltic Sea Parliamentary Conference, BSPC) Maarianhaminassa. Kokouksen pääteemoja ovat Itämeren yhteistyö, turvallisuus ja ympäristö. Lisäksi presidentti tapaa Ahvenanmaan maakunnan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan ajankohtaisista asioista. Vierailu päättyy Maarianhaminan torille, jossa järjestetään yleisötilaisuus noin kello 13 alkaen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme