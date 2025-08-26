Tasavallan presidentti ylentää valmistuvat kadetit

Litauens president på arbetsbesök till Finland 26.8.2025 10:11:11 EEST | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 52/2025 26.8.2025 Litauens president Gitanas Nausėda avlägger ett arbetsbesök i Finland tisdagen den 2 september 2025 tillsammans med sin maka Diana Nausėdienė. Värd för besöket är republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb. Utöver de bilaterala relationerna mellan Finland och Litauen kommer president Stubb och president Nausėda att diskutera Rysslands olagliga anfallskrig i Ukraina, stöd till Ukraina samt det aktuella läget i Mellanöstern. Efter diskussionerna håller presidenterna en gemensam presskonferens. Under sin vistelse i Helsingfors träffar president Nausėda också statsminister Petteri Orpo. Han kommer dessutom att delta i en diskussionspanel om försvarsindustrin. Måndagen den 1 september kommer president Stubb och president Nausėda att närvara vid EM-matchen i basket mellan Finland och Litauen i Tammerfors.