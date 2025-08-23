Viisutähti, iskelmälegenda ja soul-muusikko – tässä ovat uudet Elämäni Biisi -tähtisolistit
Rakastettu ja palkittu musiikkiviihdeohjelma palaa ruutuihin lauantaina 13.9.2025 kymmenen suoran lähetyksen ja kolmen erikoisjakson verran.
Suositun musiikkiviihdeohjelman seitsemännellä kaudella mukana on kolme uutta ja neljä tuttua artistia sekä tietysti useita sohvallisia mielenkiintoisia vieraita. Kaudella jatkavat artistit ovat Diandra, JP Leppäluoto, Lauri Mikkola ja Suvi Teräsniska, uudet lisäykset tähtikaartiin taas ovat Markku Aro, Henri Piispanen ja Johanna Rauma.
Markku Aro on jo pitkän musiikkiuran tehnyt iskelmälaulaja, joka odottaa tulevalta kaudelta yhteistyötä tiimin kanssa ja mahtavia musafiiliksiä.
”Oli yllätys ja kunnia saada kutsu Elämäni Biisiin. On hienoa tavata loistavia soittajia ja nuoria eturivin laulajia. Ajattelin vielä kerran haastaa itseni ja antautua musiikin syövereihin”, Markku Aro kuvailee.
Markku Aro edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 1971, toinen uusi tähtisolisti Henri Piispanen taas nähtiin viisulavalla 2024 yhdessä Windows95manin kanssa. Laulaja-lauluntekijä ja ääninäyttelijä kertoo tunnelman olevan nyt kutkuttava ja hän lupaileekin yllättäviä esityksiä.
“Tietysti hieman jännittää, sillä nämä biisit ovat vieraille niin tärkeitä ja haluan tehdä niille kunniaa. Olen kuitenkin tosi innoissani, että pääsen vetämään monipuolisesti lauluja Suomen kovimpien muusikkojen kanssa. Olen kovin otettu, että minut pyydettiin ohjelmaan. Haluan haastaa itseäni ja poistua mukavuusalueeltani laulamalla genrejä, joita en ole ennen juurikaan laulanut”, Henri Piispanen kertoo.
Punomo-yhtyeestä tuttu soul-laulaja ja lauluntekijä Johanna Rauma uskoo, että luvassa on hieno syksy ohjelman parissa.
“Olen todella kiitollinen ja innoissani Elämäni Biisin tähtiartistin pestistä. Bändi on upea ja koko työryhmä täynnä huikeita ammattilaisia. Odotan myös erityisesti niitä hetkiä, kun pääsen kuulemaan vieraiden tarinat laulamieni biisien takana”, Johanna Rauma toteaa.
Vieraina muusikoita, kirjailijoita ja näyttelijöitä – erikoisjaksoissa klassista musiikkia, viisutähtiä ja nuoria nimiä
Venla-palkitun juontajan Katja Ståhlin kanssa sohville istuu tarinoimaan tänä syksynä muun muassa Meiju Suvas, Kristo Salminen, Anja Snellman, Kake Randelin, Erika Vikman, Käärijä, Kaisa Mäkäräinen ja Esko Eerikäinen. Tutustu kaikkiin jaksovieraisiin tästä Elämäni Biisi -artikkelista.
“Ei ole itsestäänselvyys, että ohjelmat jatkuvat näinkin pitkään. Koen olevani etuoikeutettu, ja olen super-iloinen, että pääsen tekemään tällaista ohjelmaa kivojen ihmisten kanssa – jo seitsemättä kautta. Odotan tulevalta syksyltä jälleen hienoja esityksiä ja hulvattomia hetkiä vieraiden seurassa”, Katja Ståhl iloitsee.
Kaikki biisit esitetään livenä Kalle Torniaisen johtaman bändin säestyksellä ja katsojat voivat osallistua kisailuun Elämäni Biisi -mobiilipelillä, jota voi pelata Yle-sovelluksessa.
Kaikenkaikkiaan Tampereen Mediapoliksesta tehdään yhteensä kymmenen live-lähetystä 13.9.–15.11. ja tämän lisäksi esitetään kolme erikoisjaksoa. Klassisen musiikin erikoisjakso nähdään 27.12., siinä orkesterina on Radion sinfoniaorkesteri kapellimestarinaan Dalia Stasevska. Toinen erikoisjakso tulee ulos 3.1., siinä vieraana on Suomea euroviisuissa edustaneita artisteja. Kolmannessa erikoisjaksossa vieraana on nuoria, jo hieman tunnettuja nimiä, tämä jakso nähdään vappuna 2026.
Elämäni Biisin Ylelle tuottaa Yellow Film & TV.
Elämäni Biisi 13.9. klo 21.00 alkaen Yle Areenassa ja Yle TV1:ssä.
