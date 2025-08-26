Aluehallitus antoi lausuntonsa maakunta- ja hyvinvointialuejaon uudistuksesta

Maanantaina koolla ollut aluehallitus päätti antaa lausunnon valtiovarainministeriölle esityksestä, jossa hyvinvointialue- ja maakuntajakolaki erotettaisiin kahdeksi eri laiksi. Ministeriö on pyytänyt hyvinvointialueilta lausuntoja hyvinvointialue- ja maakuntajakolain muuttamisesta.



Kanta-Hämeen lausunnossa korostetaan, että hyvinvointialuejaon tulee jatkossakin perustua maakuntajakoon. Muutokset aluejakoon vaikuttaisivat hyvinvointialueiden rahoitukseen ja vaikeuttaisivat siten palvelujen suunnittelua ja muutosten ennakointia. Aluehallitus painottaa hyvinvointialueiden itsehallinnon turvaamista sekä rahoituksen oikeudenmukaisuutta. Maakuntajaon ja hyvinvointialuejaon eriyttäminen voisi vaikeuttaa erityisesti pelastustoimen ja oppilashuollon palveluiden järjestämistä.



Valtiovarainministeriö kaavailee myös muutoksia valtuustoryhmien tukemiseen ja luottamushenkilöiden palkkioihin. Valtuustoryhmien tukien läpinäkyvyyttä pidetään tärkeänä, mutta aluehallitus muistuttaa sen lisäävän hallinnollista työtä. Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan kokouksen esityslistan liitteissä.



Lisäksi aluehallitus päätti pyytää Kanta-Hämeen kuntien vanhusneuvostoja ja Hämeen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukuntaa nimeämään edustajansa hyvinvointialueen vanhusneuvostoon valtuustokaudelle 2025–2029. Samoin aluehallitus pyytää kuntia nimeämään edustajansa hyvinvointialueen vammaisneuvostoon ja nuorisovaltuustoon. Neuvostot jatkavat toimintaansa uusin kokoonpanoin vielä tämän vuoden puolella.



Hyvinvointialueen konserniohjeen aluehallitus päätti hyvinvointialuejohtajan esityksestä palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 8. syyskuuta.

Aluehallituksen 25.8.2025 kokouksen esityslista