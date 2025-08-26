Aluehallitus antoi lausuntonsa maakunta- ja hyvinvointialuejaon uudistuksesta
Maanantaina koolla ollut aluehallitus päätti antaa lausunnon valtiovarainministeriölle esityksestä, jossa hyvinvointialue- ja maakuntajakolaki erotettaisiin kahdeksi eri laiksi. Ministeriö on pyytänyt hyvinvointialueilta lausuntoja hyvinvointialue- ja maakuntajakolain muuttamisesta.
Kanta-Hämeen lausunnossa korostetaan, että hyvinvointialuejaon tulee jatkossakin perustua maakuntajakoon. Muutokset aluejakoon vaikuttaisivat hyvinvointialueiden rahoitukseen ja vaikeuttaisivat siten palvelujen suunnittelua ja muutosten ennakointia. Aluehallitus painottaa hyvinvointialueiden itsehallinnon turvaamista sekä rahoituksen oikeudenmukaisuutta. Maakuntajaon ja hyvinvointialuejaon eriyttäminen voisi vaikeuttaa erityisesti pelastustoimen ja oppilashuollon palveluiden järjestämistä.
Valtiovarainministeriö kaavailee myös muutoksia valtuustoryhmien tukemiseen ja luottamushenkilöiden palkkioihin. Valtuustoryhmien tukien läpinäkyvyyttä pidetään tärkeänä, mutta aluehallitus muistuttaa sen lisäävän hallinnollista työtä. Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan kokouksen esityslistan liitteissä.
Lisäksi aluehallitus päätti pyytää Kanta-Hämeen kuntien vanhusneuvostoja ja Hämeen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukuntaa nimeämään edustajansa hyvinvointialueen vanhusneuvostoon valtuustokaudelle 2025–2029. Samoin aluehallitus pyytää kuntia nimeämään edustajansa hyvinvointialueen vammaisneuvostoon ja nuorisovaltuustoon. Neuvostot jatkavat toimintaansa uusin kokoonpanoin vielä tämän vuoden puolella.
Hyvinvointialueen konserniohjeen aluehallitus päätti hyvinvointialuejohtajan esityksestä palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 8. syyskuuta.
Avainsanat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Ymmärrystä myllerrykseen – Oma Häme julkaisee somevideoita nuorten mielen hyvinvoinnin tueksi26.8.2025 14:50:57 EEST | Tiedote
Videot tarjoavat tietoa nuorille, vanhemmille ja nuorten kanssa toimiville aikuisille.
Oma Hämeen kolmivuotinen RRP2 Syli-hanke on loppusuoralla – tätä kaikkea EU-rahalla on kehitetty26.8.2025 11:50:57 EEST | Tiedote
Hankerahoituksella on helpotettu hoitovelkaa, vahvistettu ongelmien varhaista tunnistamista ja kehitetty runsaasti digitaalisia innovaatioita asiakkaiden ja ammattilaisten avuksi sekä yhteydenoton helpottamiseksi.
Sulava-hanke: Voiko sosiaalityöntekijä tehdä tutkimustyötä? – Kokeilu ja käytäntötutkimukset valmistuivat22.8.2025 16:10:51 EEST | Tiedote
Sulava-hankkeen uramallikokeilusta valmistui kolme käytäntötutkimusta. Uramallikokeilun tarkoituksena oli selvittää, miten sosiaalityössä käytännön työ ja tutkimuksen tekeminen voidaan yhdistää siten, että työaika jakautuu 50/50 asiakastyöhön ja tutkimukseen. – Uramallikokeilu osoitti, että sosiaalityön ammattilaisten tutkimusosaaminen täydentää ja vahvistaa alan vaikuttavuustiedon tuottamista yhdessä tutkijoiden rinnalla, kommentoi Sulava-hankkeen tutkimuspäällikkö Anne Puuronen. Puurosen mukaan sosiaalityön vaikuttavuutta on tärkeää tarkastella monipuolisesti. Sosiaalityöntekijöille tulee tarjota mahdollisuus käytäntötutkimuksiin riittävillä resursseilla, rakenteellisesti ja ohjatusti. Tämä voi vahvistaa alan vetovoimaa ja sitouttaa työntekijöitä. Uramallikokeiluun osallistuivat tutkijasosiaalityöntekijät Maritza Heino Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta, Jenna Kantonen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta ja Hanna Niskanen Pirkanmaan hyvinvointialueelta. He nostivat käytäntötutkimuksis
Aluehallitus käynnisti syyskautensa seminaarilla – talous, strategia ja yhteistyö painopisteinä22.8.2025 11:03:25 EEST | Uutinen
Aluehallitus kokoontui torstaina 21. elokuuta syyskauden ensimmäiseen seminaariinsa Hämeenlinnaan. Seminaarissa aluehallitus paneutui talouden tilannekuvaan, strategiatyön etenemiseen sekä yhteistyön kehittämiseen. Lisäksi aluehallitus sai ajankohtaiskatsauksen Ahveniston sairaalahankkeesta. Projektijohtaja Eeva Rikkilä-Kettunen esitteli Ahveniston sairaalahankkeen tilannekuvaa. Assi on pian valmiina: Oma Häme vastaanottaa uuden sairaalan rakentamisesta vastanneelta allianssilta syyskuun lopulla. Sen jälkeen on vuorossa Assin kalustaminen, henkilökunnan perehdytys ja mittava muuttoprojekti. Potilaita on tarkoitus alkaa vastaanottaa uudessa sairaalassa maaliskuussa 2026. Hanke etenee nyt suunnitellussa aikataulussa ja kokonaiskustannukset ovat jäämässä hiukan alle hyväksytyn budjetin. Talous yhä vakaalla uralla Hyvinvointialueen johto esitteli talouden tilannetta. Oma Hämeen talous on kehittynyt myönteisesti ja vuoden 2025 ennusteet ovat lupaavia, vaikka valtakunnallinen rahoituskehys a
Onni kasvaa yhteis(ty)össä –webinaari järjestetään lokakuussa21.8.2025 12:56:32 EEST | Tiedote
Kaikille avoimessa webinaarissa kerrotaan keinoista edistää omaa hyvinvointia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme