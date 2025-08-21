Kosovolaiskärki Ardit Tahiri HJK:hon lainalle

Kosovolaishyökkääjä Ardit Tahiri siirtyy HJK:hon loppukauden kattavalla lainasopimuksella. Tahiri saapuu Klubiin Kosovon Superliigan KF Llapista. Lainasopimus sisältää osto-option.

Isokokoinen, 190-senttinen, Tahiri tuo erilaisen vaihtoehdon HJK:n hyökkäyspelaamiseen. Vahva pääpelaaja on taitava myös jalallaan, ja hän pystyy viimeistelemään maaleja monipuolisesti.

– Olen todella iloinen siirrosta HJK:hon. Tämä on suurin seura Suomessa, ja toivon, että pystyn auttaa joukkuetta voittamaan mestaruuden. Aion tehdä parhaani sen eteen, Tahiri sanoo.

22-vuotias Tahiri iski viime kaudella Kosovon Superliigassa komeat 16 maalia 33 otteluun. Maansa lupaavimpiin hyökkääjiin lukeutuva Tahiri teki kotimaassaan läpimurtonsa jo teini-ikäisenä kaudella 2020–2021, kun hän viimeisteli heti debyyttikaudellaan Kosovon pääsarjassa yhdeksän maalia KF Besa Pejën paidassa.

Seuraavaksi kaudeksi hän siirtyi FC Dritaan, jossa hän toisti yhdeksän liigamaalin saldon samantien. Vuonna 2024 hän pistäytyi puolen vuoden ajan albanialaisessa Dinamo Cityssä ennen kotiinpaluutaan ja siirtoaan KF Llapiin.

Hyökkääjä oli HJK:n hankintalistalla kesän siirtoikkunassa. Urheilujohtaja Petri Vuorinen on tyytyväinen, että Tahirin siirto saatiin sinetöityä ennen ikkunan sulkeutumista.

– Ardit vahvistaa joukkuetta loppukauden tärkeissä peleissä. Seuraava pari kuukauden jakso on tärkeä myös tulevaisuutta ajatellen, ja odotamme, että Ardit pystyy auttamaan meitä. Hän on hieman erityylinen pelaaja kuin muut hyökkääjämme, ja hän tuo lisää aitoa kilpailua pelipaikoista, Vuorinen sanoo.

Vuorinen lisää, että Tahirin saapumisen myötä joukkueen vahvistaminen kesän siirtoikkunan osalta on nyt valmis.

– Saimme vahvistettua joukkuetta niillä osa-alueilla, joilla halusimmekin ennen Mestaruussarjaa – samalla se on myös valmistautumista ensi kautta silmällä pitäen. Tahirin lisäksi meillä on kahden muun lainapelaajan kanssa (Vicente Besuijen ja Yukiyoshi Karashima) kannaltamme järkevät osto-optiot.

Tahirin on määrä saapua Suomeen keskiviikkona. Hänet esitellään tarkemmin loppuviikosta.

