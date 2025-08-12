Powerin tutkimus: Vanhemmat tarvitsevat tukea digikasvatuksessa

Moni vanhempi kokee olevansa hukassa digikasvatuksen haasteiden kanssa: 86 % vanhemmista myöntää, ettei oma ruutukäyttäytyminen tarjoa lapselle parasta mahdollista esimerkkiä. Kodit kaipaavat myös konkreettisia työkaluja. Powerin tutkimuksen mukaan kuitenkin vain 20 % vanhemmista on ottanut käyttöön sovelluksia, joilla voi estää lapsen pääsyn epäsopiviin sisältöihin. Erityisiä huolenaiheita ovat väkivaltaiset sisällöt, kehopaineita lisäävät kuvat, yöunet vievät videot ja haitallinen keskustelukulttuuri.

– Tämä kertoo valtavasta ristipaineesta: toisaalta on aito huoli lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista, toisaalta puuttuvat työkalut ja yhteinen ymmärrys siitä, miten digikasvatusta pitäisi arjessa toteuttaa, sanoo Power Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.

Puhelimia, älykelloja ja tabletteja myyvä Power Finland seuraa valtakunnallista keskustelua tiiviisti ja on itsekin linjannut oman lähestymistavan tärkeään asiaan.

– Lasten ja nuorten digitaalinen elämä kaipaa läsnäoloa, ei pelkästään rajoja. Tarjoamme myös teknologisia työkaluja, kuten Power Safe -turvapalvelun, jolla voidaan estää esimerkiksi haitalliset sisällöt, sovellusostot ja verkkohuijaukset, Saviluoto sanoo.

Faktalaatikko:

• 86 % vanhemmista kokee näyttävänsä huonoa esimerkkiä ruutuajan käytössä

• Vain 20 % käyttää sisältöjä estäviä sovelluksia – vaikka 76 % lapsista on päivittäin ruudulla ilman aikuista

• 71 % suomalaislapsista (4–15 v.) käyttää omaa älypuhelinta

• Tutkimuksen toteutti Crowst yhteistyössä Power Finland Oy:n kanssa huhtikuussa 2025 (N=1000)

Power haluaa muistuttaa, että lapsen digitaalinen elämä tarvitsee muutakin kuin valvontaa: se kaipaa aikuista, joka kohtaa, keskustelee ja osoittaa kiinnostusta.