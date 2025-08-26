Vaasan kaupunki - Vasa stad

Onkilahden Laivapuistoon uusia leikkivälineitä

26.8.2025 18:00:22 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Laivapuistoon asennetaan tänä syksynä asukkaiden toivoma vaijeriliuku ja kiipeilytorni. Alueelle istutetaan samalla lisää puita ja muuta kasvillisuutta. Työt aloitettiin tiistaina 26.8. ja uudet leikkivälineet pyritään saamaan käyttöön marraskuun alkuun mennessä.

Rakennustyömaa puistossa, jossa on kaivinkone ja multakasa. Alue on rajattu kelta-oranssilla nauhalla.
Kuva: Veera Röyttä / Vaasan kaupunki

Työmaa rajataan Laivapuiston sisälle, ja osa puistosta on suljettuna töiden ajan. Muut leikkivälineet pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan käytössä. Työt tekee kaupungin viherrakentamisen tiimi, ja kaivuutöistä vastaa urakoitsija.

Puiston kehittäminen jatkuu tulevina vuosina

Onkilahden puistoa kehitetään kaupunkiympäristölautakunnan viime vuonna hyväksymän yleissuunnitelman pohjalta. Myös asukkaat saivat osallistua suunnitteluun ja esittää mielipiteitään yleissuunnitelmasta. Nyt asennettavaa vaijeriliukua toivottiin erityisesti lasten toimesta.

Yleissuunnitelman tarkoitus on kehittää Onkilahden puistoa kokonaisuutena ja se tullaan toteuttamaan 10–15 vuoden aikana. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan.

Vaasan kaupunki on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –mallissa, joka on UNICEFin kunnille tarjoama työväline. Kahden vuoden kehittämistyön jälkeen kunta voi saada Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Malli auttaa kuntaa tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja lasten arjen palveluissa.

