Onkilahden Laivapuistoon uusia leikkivälineitä

Työttömyys lisääntyi Pohjanmaan työllisyysalueella heinäkuussa 26.8.2025 13:03:35 EEST | Tiedote

ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) kuukausittain julkaiseman Työnvälitystilaston sekä Pohjanmaan ELY-keskuksen julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri) oli heinäkuussa edelleen yksi maan alhaisimmista työttömyysasteista (8,3 %). Työttömyysaste nousi kuitenkin 0,5 prosenttiyksikköä kesäkuuhun verrattuna. Koko maassa työttömyysaste oli 12,2 % ja Pohjanmaan ELY-keskusalueella 8,8 %. Kesäkuuhun nähden työttömyysaste nousi Pohjanmaan ELY-keskusalueella 0,5 prosenttiyksikköä ja koko maassa 0,3 prosenttiyksikköä.