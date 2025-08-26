Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 26.8.2025
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 26.8.2025.
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki Mäntymäki
viestintäpäällikkö
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 37368
heikki.mantymaki@hel.fi
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Fotgängarnas säkerhet förbättras på Kantelevägen i Gamlas26.8.2025 12:45:19 EEST | Pressmeddelande
Farthinder läggs till på Kantelevägen och en genomgående gångbana byggs vid Runostigen.
Jalankulkijoiden turvallisuutta parannetaan Kannelmäen Kanneltiellä26.8.2025 12:45:19 EEST | Tiedote
Kanneltielle lisätään hidasteet sekä rakennetaan ylijatkettu jalkakäytävä Runopolun kohdalle.
Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 21.8.202521.8.2025 19:41:15 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 21.8.2025. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 4.9.2025.
Kruunusillat-raitiotie aloittaa koeajot syyskuun alussa20.8.2025 10:52:05 EEST | Tiedote
Kruunusillat-raitiotie aloittaa koeajot Laajasalossa syyskuun alussa. Laajasalon koeajot kestävät vajaan kuukauden, minkä jälkeen koeajoja jatketaan tänä syksynä ja talvena Hakaniemessä, Kalasataman Nihdissä ja Korkeasaaressa.
Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 19.8.202519.8.2025 18:57:39 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 19.8.2025. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme