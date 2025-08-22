Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 26.8. kokouksen päätöstiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 26. elokuuta. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
