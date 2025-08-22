Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 26.8. kokouksen päätöstiedote

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 26.8. kokouksen ennakkotiedote 22.8.2025 13:07:11 EEST | Tiedote

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on kokous tiistaina 26. elokuuta 2025 klo 16.15. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa muun muassa talouden ja toiminnan toista vuosiennustetta, mikä näyttää suunnitellusti ylijäämäiseltä.