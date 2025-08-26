Aluehallitus esittää aluevaltuustolle muutostalousarviota

Hyvinvointialueen toimintakulujen kasvun hillintä ei ole sosiaali- ja terveyspalveluissa onnistunut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Hyvinvointialue on tehnyt tänä vuonna jo hyvin merkittäviä sopeuttamistoimenpiteitä sekä osana talousarviota että uusina päätöksinä toukokuussa ja elokuussa.

-­ Tavoitteena on, että uusien sopeutustoimien ja mm. lomautusten seurauksena alittaisimme muutostalousarvioehdotuksen alijäämän, mutta haluamme olla myös varovaisia tässä kohden. Tiukka kulukuri jatkuu ja edelleen meidän on edistettävä määrätietoisesti sopeuttamistoimenpiteitä, hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet kertoo.

Asiaa käsiteltäessä aluehallituksen jäsen Jouko Nykänen esitti Mauno Vanhalan ym. kannattamana, että omaishoidontuen määrärahaa lisättäisiin sille tasolle, että tukea voidaan myöntää nykyiset kriteerit täyttäville hakijoille. Kustannusvaikutus olisi ollut 1,9 miljoonaa euroa. Aluehallitus päätti talousarviomuutosesityksestä hyvinvointialuejohtajan esityksen mukaisesti äänin 7-6.

Talousarviomuutos mukailee tilinpäätösennustetta

Keski-Suomen hyvinvointialueen tämän vuoden menot ovat nousemassa 1,487 miljardiin euroon. Puolivuotiskatsauksen tilinpäätösennuste on heikentynyt tammi-maaliskuun ennusteeseen verrattuna 9 miljoonalla eurolla ja alijäämä on nousemassa 73 miljoonaan euroon. Muutostalousarvion ero tilinpäätösennusteen johtuu hallintopalveluiden talousarvioon sisältyvistä eristä.

Tulosennustetta ovat heikentäneet muun muassa leikkausjonojen purku, työvoiman vuokraus terveydenhuollossa, hoitotarvikejakelun suunniteltua suuremmat kustannukset ja vammaispalvelujen kasvanut menojen ylitys. Lastensuojelussa menot eivät ole enää kasvaneet merkittävästi. Konsernipalvelut ovat alittamassa talousarvion.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa tulosennuste ei ole enää juurikaan heikentynyt. Tulospoikkeama on 7,6 miljoonaa euroa. Lastensuojelussa palvelutarpeet ovat kasvaneet ja ostopalveluissa on ollut hinnankorotuksia. Lastensuojelun kustannuksia käydään läpi erillisessä ohjausryhmässä ja omaa tuotantoa on kasvatettu. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelussa sekä neuropsykologisessa kuntoutuksessa on pysytty hoitotakuuseen. Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelutiimeissä ikärajaa on laajennettu 13-22-vuoteen. Se on lisännyt asiakasmäärää ennakoitua enemmän.

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa tulosennuste on heikentynyt 10 miljoonaan euroon. Vammaispalveluissa talousarvio on ylittymässä yli 7 miljoonalla eurolla. Vammaispalvelun kulukehityksen taittamiseksi työskentelee erillinen ohjausryhmä. Kotiin tuotavissa palveluissa palvelutarpeen arviointi käynnistyy välittömästi. Ikääntyneiden ympärivuorokautiseen asumiseen pääsee valtakunnallisten suositusten puitteissa odotusajan ollessa keskimäärin 73 päivää.

Terveydenhuollon palveluissa tulosennuste on kasvanut 16 miljoonaa euroa talousarviota heikommaksi. Tulosennusteen heikkeneminen johtuu muun muassa siitä, että leikkausjonoja on purettu uhkasakon välttämiseksi. Lisäksi työvoiman vuokraus ja hoitotarvikejakelun suunniteltua suuremmat menot ovat heikentämässä tulosta. Terveydenhuollon talousarviossa olevia määrättyjä tuloja ei ole myöskään toteutumassa. Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsy lääkärille oli keskimäärin 23 vuorokautta hoitotakuun ollessa 90 päivää. Suun terveydenhuollossa jonotusaika hammaslääkärille oli keskimäärin 82 päivää hoitotakuun olleessa 180 päivää.

Konsernipalveluissa tulosennuste alittaa budjetin 2,3 miljoonalla eurolla. Konsernipalveluissa on kevennetty hallintoa ja tehostettu tukipalveluja. Pelastuspalveluissa tulosennuste on 0,3 miljoonaa euroa talousarviota heikompi.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee puolivuotiskatsauksen tiedokseen.

Keski-Suomen hyvinvointialue hakee oikaisua vuosien 2023 ja 2024 rahoituspäätöksiin

Keski-Suomen hyvinvointialue aikoo hakea oikaisua vuosien 2023 ja 2024 valtion rahoituksen päätöksiin. Kyseisten vuosien rahoitus perustuu vuosien 2019-2021 diagnoositiedoille ja hyvinvointialueen näkemyksen mukaan ne ovat olleet puutteelliset. Hyvinvointialueen laskelman mukaan rahoituksesta puuttuu kyseisiltä vuosilta noin 53 miljoona euroa. Aluehallitus päätti jättää oikaisuvaatimuksen valtiovarainministeriölle.

Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu merkittäviltä osin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarvekertoimiin, jotka indikoivat kunkin alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. Palvelutarvekertoimien laskennan pohjana käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotapahtumiin liitettyjä diagnoositietoja. Hyvinvointialueen tekemässä selvityksessä on havaittu, että palvelutarvekerrointen laskennassa käytetystä aineistosta on puuttunut Keski-Suomen osalta merkittävä määrä pitkäaikaisdiagnooseja.

Keski-Suomen hyvinvointialue suhtautuu kriittisesti rahoituslain muutosehdotuksiin

Aluehallitus antoi lausunnon esitykseen hyvinvointialue- ja maakuntajakolain muuttamisesta. Lakimuutoksen tavoitteena on hallinnollinen selkeyttäminen siten, että hyvinvointialue ei enää perustu automaattisesti maakuntajakoon, vaan voi muodostua useammasta maakunnasta tai poiketa siitä erityisin perustein.

Keski-Suomen hyvinvointialue suhtautuu kriittisesti lakiesitykseen. Lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen, että hyvinvointialueiden määrän vähentämisellä voi olla merkittäviä vaikutuksia niin hyvinvointialueiden itsehallintoon ja kykyyn toimia kuin myös hyvinvointialueiden asukkaiden perusoikeuksiin. Pelkästään- hallinnolliset muutokset ja niiden avulla saatavat mahdolliset säästöt eivät yleisesti hyvinvointialueiden rahoitusasemaa kuitenkaan juurikaan parantaisi.

Lisäksi Keski-Suomen hyvinvointialue katsoo, että aluejaon muuttamisen vaikutusten perusteellisempi vaikutusten arviointi olisi tarpeen. Hyvinvointialuejaon muutokset voisivat tulla heikentämään maakunnan toimijoiden yhteistyötä, maakuntien yhtenäisyyttä tai alueiden kehittämisen edellytyksiä.

Lakiluonnoksessa muutettaisiin myös hyvinvointialuelaissa säädettyjä luottamushenkilöiden palkkioita ja valtuustoryhmien tukemista koskevia säännöksiä. Valtion rahoitusta hyvinvointialueille vähennettäisiin pysyvästi 5 miljoonaa euroa vuodesta 2026 alkaen. Keski-Suomen hyvinvointialueen mielestä kategorinen sääntely ja rahoituksen vähentäminen ei ota huomioon paikallisia olosuhteita ja jo tehtyä toimielinten kehittämistyötä. Täten muutos kohtelisi hyvinvointialueita epäoikeudenmukaisesti. Esimerkiksi Keski-Suomessa toimielinten kuluihin on mennyt Sitran selvityksen mukaan vuonna 2024 5,8 euroa asukasta kohden ollen koko maan pienimpiä. Koko maan keskiarvo on 9,5 euroa asukasta kohden. Viimeksi kesäkuussa Keski-Suomen hyvinvointialue vähensi edelleen toimielinten määrää.

Aluehallitus päätti nimeämisistä yhteisöihin ja säätiöihin

Aluehallitus päätti nimetä henkilöt yhtiökokousedustajiksi, vuosikokousedustajiksi, yhteisöjen hallituksen jäsenehdotuksiksi ja säätiöiden hallituksen jäseniksi. Sairaala Novan säätiön hallitukseen nimettiin Jouni Flyktman ja Jukka Haaparanta, Fimlabin hallitukseen Tony Melville, Karstulan seudun ravitsemuspalvelut Oy:n hallitukseen Sari Hovila, Keurusselän ravitsemuspalvelut Oy:n hallitukseen Tuula Peltonen ja Saarijärven ravitsemuspalvelut Oy:n hallitukseen Jouko Nykänen.

Muut henkilöt päätettiin esityslistan mukaisesti: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/kokous/2025249-9-60484.PDF

Lisätietoja:

aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697

hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet, p. 050 400 0073