Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 26.8.2025
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 26.8.2025 kokouksen päätöstiedote on julkaistu. Lautakunta valitsi Veera Vilkamanin nuorison kumppanuuspäällikön viranhaltijaksi.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).
Lautakunta päätti muun muassa nuorisopalvelukokonaisuuden kumppanuuspäällikön valinnasta. Viranhaltijaksi valittiin valtiotieteiden maisteri Veera Vilkaman. Hän tulee johtamaan yksikköä, jonka tehtävänä on edistää nuoriso- ja kansalaisjärjestöjen sekä nuorten ryhmien toimintaedellytyksiä ja kumppanuustoimintaa Helsingissä. Yksikkö vastaa myös yli 3 miljoonan euron vuosittaisen nuorisoavustusten valmistelusta. Lisäksi kumppanuusyksikkö arvioi, seuraa ja kehittää kaupungin nuorisopalveluiden toimintaedellytyksiä hankkeiden ja verkostoyhteistyön kautta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Essi ErankaViestintä- ja markkinointipäällikköHelsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaPuh:0405681369essi.eranka@hel.fi
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuurin avustuksilla tarjotaan matalan kynnyksen taideharrastuksia lapsille ja nuorille22.8.2025 08:01:33 EEST | Tiedote
Seitsemälle helsinkiläiselle kulttuuritoimijalle sekä taide- ja kulttuuriharrastuksia tarjoavalle yhdistykselle myönnetään 300 000 euroa kulttuurin alueellisen harrastamisen erillisavustusta lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämiseen. Tavoitteena on saada taide- ja kulttuuriharrastukset pariin erityisesti lapset ja nuoret, joilla ei vielä ole harrastuksia
Päätöstiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaosto 21.8.202521.8.2025 19:08:10 EEST | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston 21.8.2025 kokouksen päätöstiedote on julkaistu.
Liikuntajaoston kokouksen päätöstiedote 21.8.202521.8.2025 18:38:41 EEST | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston kokouksen 21.8.2025 päätöstiedote on julkaistu.
Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 26.8.202521.8.2025 17:35:59 EEST | Tiedote
Lautakunnan 26.8.2025 kokouksen esityslista on julkaistu. Kokouksessa käsitellään toimialan talousarvioehdotusta vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelmaehdotusta vuosille 2026–2028. Lisäksi lautakunta antaa lausuntoja useisiin talousarvioaloitteisiin, muun muassa Käpylän Taivaskallion kuntoportaista ja Harrastamisen Suomen mallin laajentamisesta Helsingissä.
Koffarin Kinofest keräsi 7500 kävijää lanseeraamalla asukaslähtöisen festivaalikonseptin Helsinkiin20.8.2025 15:30:32 EEST | Tiedote
Asukaslähtöisen elokuva- ja musiikkifestivaali Koffarin Kinofest toi Sinebrychoffin puistoon elokuussa noin 7500 hengen yleisön. Ensimmäistä kertaa järjestetty, Savoy-teatterin tuottama tapahtuma oli osa OmaStadi-hanketta. Monipuolinen ohjelma keräsi laajaa kiitosta, ja kaupunkilaiset toivovat festivaalin jatkuvan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme