Eurojackpotin potti kohoaa noin 52 miljoonaan euroon

Eurojackpotin tiistai-illan arvonnan (kierros 35/2025) oikea rivi on 8, 14, 21, 26 ja 35. Tähtinumerot 4 ja 8.



Täysosumia ei löytynyt, joten potti kohoaa. Perjantaina Eurojackpotin potti nousee noin 52 miljoonaan euroon.



Tiistaina löytyi kaksi kappaletta toisen voittoluokan 5+1 -oikein tuloksia. Voittorivit on pelattu Saksassa ja Puolassa. Niillä voitti 1 746 680 euroa.



5+0 -oikein rivejä löytyi neljä kappaletta ja niillä voitti 216 575 euroa. Voitoista kaksi osui Saksaan, yksi Ruotsiin ja yksi Unkariin.



Suomesta löytyi tiistaina kaksi kappaletta 4+2 -oikein tuloksia, joilla voitti 3 969 euroa.



Tiistai-Jokerin voittorivi on 7 6 5 5 6 0 7. Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu yksi kappale. Nettipelaaja Ähtäristä voitti 20 000 euroa.



Tiistain Millin voittorivi on 1, 25, 26, 27, 33 ja 38. Lisänumero 30. Millistä ei löytynyt täysosumia.



Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Istanbul 24. Lomatonneja voitettiin kolme kappaletta.