Alkon puolivuosikatsaus 1-6/2025: Lakimuutokset vaikuttivat odotetusti myyntiin ja tulokseen. Alkon palvelu ja valikoimat saavat kiitosta

Tammi-kesäkuu lyhyesti

Kesäkuussa 2024 voimaan tullut alkoholilain muutos laajensi entistä vahvempien alkoholijuomien myyntiä päivittäistavarakauppoihin, mikä on vaikuttanut Alkon myyntiin. Myynti tammi–kesäkuussa oli 30,7 (34,8) miljoonaa litraa.

Alkoholijuomaverollinen liikevaihto oli 479,3 (536,4) miljoonaa euroa, joka oli 57,0 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Alkoholijuomaveroa valtiolle Alkon myynnin kautta kertyi 248,4 (278,1) miljoonaa euroa.

Liikevoitto oli 4,6 (15,8) miljoonaa euroa, ja kauden voitto oli 4,3 (13,1) miljoonaa euroa.

Asiakkaat antoivat valikoimatyytyväisyyskyselyssä Alkon valikoimalle historian parhaan arvosanan 8,64 (8,61) (kouluarvosanalla 4–10).

Asiakaskokemusindeksi, joka kertoo asiakkaiden kokonaistyytyväisyyden asiointiin niin myymälässä, asiakaspalvelukeskuksessa kuin verkkokaupassa, oli erinomaisella tasolla ollen 4,60 (4,58) (asteikko 1–5).





Myymälöissä asiakkaiden iän tarkastamisen mystery shopping -asiointien* tulos oli erinomainen ollen 98,2 (97,3) prosenttia.

Alko lanseerasi keväällä Sertifioitu vaihtoehto -konseptin, joka tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden tehdä viljelyn, tuotannon ja työolojen näkökulmista vastuullisempia valintoja.





Alkon tehtävänä on pohjoismaisen hyvinvointimallin mukaisesti toisaalta ennaltaehkäistä ja vähentää alkoholihaittoja yhteiskunnassa, toisaalta mahdollistaa vastuullinen juomista nauttiminen.

Toimitusjohtaja Leena Laitinen: Palvelu asuu Alkossa

Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla olemme strategiamme mukaisesti kehittäneet edelleen liiketoimintamme kilpailukykyisyyttä, asiakaskokemusta sekä liiketoimintamme vastuullisuutta ja kustannustehokkuutta. Erikoisliikekonseptimme keskiössä ovat vahvasti kulmakivemme – henkilöstömme asiantunteva ja ystävällinen palvelu sekä laaja ja laadukas juomavalikoima.

Muuttuva toimintaympäristö on tuonut toimintaamme sekä haasteita että uusia mahdollisuuksia. Käynnistimme alkuvuonna Alko 100 -hankkeen, jonka tavoitteena on tukea toimintamme kilpailukyvyn ja tehokkuuden jatkuvaa kehittämistä. Koko henkilöstömme osallistaminen hankkeeseen tuotti yli 3 000 kehitysideaa eri puolilta organisaatiota. Näistä ideoista on jalostettu konkreettisia toimenpiteitä, joita viedään määrätietoisesti eteenpäin.

Vastuullinen alkoholin myynti on ollut toimintamme ytimessä jo vuodesta 1932, ja se on yhä ajankohtainen. Alko ei ole tavanomainen kauppa, vaan sillä on myös yhteiskunnallinen rooli. Otamme toiminnassamme huomioon alkoholin aiheuttamat haitat. Palvelemme niin kuluttajia kuin yhteiskuntaakin, sillä kansanterveys on osa kansantaloutta.

Kesäkuussa 2024 voimaan tullut alkoholilain muutos laajensi entistä vahvempien alkoholijuomien myyntiä päivittäistavarakauppoihin, mikä on vaikuttanut myyntiimme. Tammi–kesäkuun aikana myimme 30,7 (34,8) miljoonaa litraa juomia. Alkoholijuomaverollinen liikevaihto oli 479,3 (536,4) miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,6 (15,8) miljoonaa euroa. Lakimuutoksen ja väkevien juomien alkoholiveron korotuksen vaikutukset litramyyntiin ja tulokseen olivat ennakoidun mukaisia. Edelleen jatkuneen tarkan kustannusseurannan ja prosessien optimoinnin seurauksena liiketoiminnan kustannukset olivat viime vuotta alhaisemmalla tasolla.

Koko maan kattava myymälä- ja noutopisteverkostomme tarjoaa 90 prosentille suomalaisista Alkon palvelut kymmenen kilometrin sisällä. Verkkokauppamme tarjoaa asiakkaille eri

puolilla Suomea mahdollisuuden tutustua ja tehdä ostoksia laajasta yli 11 000 tuotteen valikoimastamme. Me alkolaiset olemmekin ilahtuneita siitä, että asiakkaamme antoivat

valikoimallemme historian parhaan arvosanan 8,64 (8,61) (kouluarvosanalla 4–10) valikoimatyytyväisyyskyselyssä.

Olemme jatkaneet laajan valikoimamme kehittämistä. Vahvistimme eri viinialueiden tarjontaa asiakkaiden toiveiden ja ajankohtaisten trendien mukaisesti eri hintaluokissa. Olemme panostaneet myös monipuolisesti long drink -juomiin sekä valmiisiin juomasekoituksiin. Oluissa on lisätty pakkausvaihtoehtoja ja alkoholittomien juomien valikoimaa on laajennettu. Olemme tyytyväisiä siihen, että kilpailukykyinen hinnoittelumme on huomattu ja myös julkisesti noteerattu.

Henkilöstömme palvelu- ja tuoteosaamista on kehitetty edelleen valmennusten ja itseopiskelun kautta, esimerkkeinä sesonki- ja uutuustuotevalmennukset. Haluamme tarjota

asiakkaille sujuvan, elämyksellisen kokemuksen riippumatta siitä, kohtaako hän meidät myymälässä, verkkosivustolla, Alko-Äpissä tai Alkon asiakaspalvelussa. Asiakkaiden

tyytyväisyys verkkokauppaamme (NPS-suositteluindeksi** 80) ja asiakaspalvelukeskukseemme (NPS 85) ovat korkealla tasolla. Osana kaikkikanavaisen palvelun kehittämistä uudistamme loppuvuonna alko.fi-verkkosivuston.

Vastuullisuuden painopisteitämme ovat alkoholihaittojen vähentäminen ja toimintamme ilmastovaikutusten pienentäminen. Myymälöissämme nuorten asiakkaiden ikäraja-asiointien

mystery-tulos oli alkuvuonna korkealla tasolla, 98,2 prosenttia. Olemme sitoutuneet pienentämään ilmastovaikutuksiamme koko arvoketjussa. Osana juomapakkausten päästövähennystoimenpiteitä kartonkitetrat siirrettiin myymälöissä viinipullojen joukkoon, mikä helpottaa ilmastoystävällisten juomavalintojen tekemistä. Lanseerasimme Sertifioitu vaihtoehto -konseptin, joka tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden tehdä viljelyn, tuotannon ja työolojen näkökulmista vastuullisempia valintoja.

Palaute ja avoin vuorovaikutus asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa on meille ensiarvoisen tärkeää. Niiden avulla voimme kehittyä entistäkin paremmaksi sekä tarjota entistä asiakaslähtöisempää maailmanluokan palvelua. Myymälöissämme tehdään joka päivä töitä, että palvelu asuu jatkossakin Alkossa.

*Mystery shopping: täysi-ikäiset testiasiakkaat asioivat myymälöissä ja noutopisteissä testaten ikärajatarkistusten toimivuutta.