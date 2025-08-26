Yrittäjägallup: Yrittäjien tyytyväisyys hallitukseen laskussa – oppositiokaan ei vakuuta
Yrittäjien tyytyväisyys hallituksen toimintaan on edelleen laskenut. Tyytyväisyys opposition toimintaan ei ole kuitenkaan lisääntynyt. "Syksy on hallitukselle näytönpaikka. Yrittäjät suhtautuvat aiempaa kriittisemmin hallitukseen, mutta luottavat vielä vähemmän opposition vaihtoehtoon," Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen arvioi.
Yrittäjägallupiin vastasi yli 1 000 pk-yrityksen edustajaa. Vastaajista 38 prosenttia on tyytyväisiä nykyisen hallituksen toimintaan.
Tyytyväisimpiä hallituksen toimintaan ovat 5–9 henkeä työllistävät sekä teollisuudessa toimivat yrittäjät. Tyytymättömyyttä esiintyy erityisesti yksinyrittäjien, naisyrittäjien, asiantuntijapalveluita tarjoavien sekä pääkaupunkiseudulla toimivien keskuudessa.
”Hallituspohjasta ja -ohjelmasta pidetään hieman enemmän kuin sen toimista. Tämä viittaa siihen, että toimeenpanossa ei ole onnistuttu odotetulla tavalla,” Pentikäinen arvioi.
Kasvun puute ja hätäinen alv:n nosto harmittavat
Pentikäinen nostaa esiin erityisesti kasvun puutteen ja epäjohdonmukaisen veropolitiikan.
”Näen kritiikin taustalla erityisesti sen, ettei kasvua ole saatu aikaan. Lisäksi politiikka on ollut paikoin poukkoilevaa erityisesti verotuksessa. Monia yrittäjiä harmittaa edelleen hätäisesti tehty arvonlisäveron korotus ja kotitalousvähennyksen leikkaus, jotka ovat vaikeuttaneet monen yrityksen toimintaa.”
Hallituksella on nyt näytön paikka.
”Syksyn aikana hallituksen pitäisi antaa yrittäjien kannalta erittäin tärkeitä esityksiä. Valmistelussa ovat ainakin työmarkkinauudistukset, hankintalaki ja puoliväliriihessä linjatut verohelpotukset, joita ei saa vesittää nostamalla veroluonteisia sivukuluja.”
Kokoomus säilyttänyt asemansa yrittäjäpuolueena
Kokoomus on edelleen selvästi suurin yrittäjäpuolue 36 prosentin kannatuksella. Perussuomalaiset ovat nousseet toiseksi 13 prosentin kannatuksella. Kolmantena on keskusta 11 prosentilla.
”Kokoomuksen kannatus on hieman laskenut kesän aikana. Se on vahvinta yli kymmenen henkeä työllistävien ja teollisuuden parissa”, Pentikäinen sanoo.
Naisyrittäjien keskuudessa kokoomuksen jälkeen toisena ovat tasavahvoina keskusta, Sdp ja vihreät, joita kaikkia tukee kymmenen prosenttia naisyrittäjistä.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Yrittäjägallupiin vastasi 1057 pk-yrityksen edustajaa 7.–13.8.2025. Tulosten luottamusväli on 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.
Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikael PentikäinentoimitusjohtajaPuh:040 504 1944mikael.pentikainen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 36 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 60 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Yrittäjät
Yrittäjägallup: Yrittäjät valmiita laajentamaan toimintaansa pieniin kuntiin26.8.2025 11:30:00 EEST | Tiedote
Pk-yrityksillä on vahvaa kiinnostusta laajentaa toimintaansa uusiin ja pienempiin kuntiin, mikäli julkinen kilpailutus lisääntyy, osoittaa tuore Yrittäjägallup. Kyselyyn vastasi yli tuhat pk-yrityksen edustajaa, joista jopa 41 prosenttia ilmoitti olevansa kiinnostunut laajentamaan palvelujaan uusille alueille kilpailutusten kasvaessa. Yrityksistä 51 prosenttia kertoi ylipäätänsä olemaan valmis tarjoamaan palveluita, jos kilpailutus lisääntyy.
Yrittäjägallup: Yritysten tilanne heikoin vuosiin, silti usko parempaan vahvistunut21.8.2025 06:30:00 EEST | Tiedote
Pk-yritysten taloustilanne on tällä hetkellä heikoin Yrittäjägallupin mittaushistorian aikana. Mittaaminen aloitettiin keväällä 2022. “Monien pk-yritysten tilanne on kiistatta heikko. Se näkyy konkurssiluvuissa ja yrittäjien maksuvaikeuksissa. Taustalla on useita tekijöitä, kuten huono suhdanne, ostovoiman heikkeneminen, veronkorotukset ja kansainvälinen epävarmuus, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Yrittäjät: Osakevaihdon käyttökelpoisuus yritysjärjestelyissä on turvattava15.8.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Suomen Yrittäjät on huolissaan hallituksen esitysluonnoksesta, jonka tavoitteena on estää osinkoverotuksen minimoiminen epätarkoituksenmukaisten osakevaihtojärjestelyiden avulla. Esitetyt keinot ovat tavoitteiseen nähden ylimitoitettuja. – Osakevaihdon on säilyttävä käyttökelpoisena yritysjärjestelynä. Tämä esitys saattaa tehdä liiketoiminnallisin perustein tehtävistä osakevaihdoista käytännössä mahdottomia, toteaa veroasiantuntija Jukka-Pekka Hellman Suomen Yrittäjistä.
Yrittäjien esitys etenee: YEL-siirtymäaika laajenemassa – helpotusta kaikille yrittäjille14.8.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
YEL-työtuloja ei voida ennen vuotta 2029 korottaa rajattomasti. Hallituksen esityksen lausuntokierros asiasta päättyy tänään. – Ennen kuin Suomessa saadaan tehtyä laajempi yrittäjien eläkeuudistus, on tärkeää, että kaikkia yrittäjiä kohdellaan yhdenvertaisesti ja että YEL-maksut eivät nouse kenellekään hallitsemattomasti, sanoo Harri Hellstén, työmarkkina-asioiden päällikkö Suomen Yrittäjistä.
Yrittäjägallup: Muuttaako yrittäjyys perhesuunnitelmia? – Nuorista yrittäjistä neljännes haaveilee isommasta perheestä13.8.2025 09:15:00 EEST | Tiedote
Moni nuori yrittäjä haaveilee lapsista. Alle 39-vuotiaista yrittäjistä 28 prosentilla ei ole toivottua määrää lapsia. Sen sijaan kaikista pk-yrittäjistä noin neljä viidestä kertoo saavuttaneensa lapsitoiveensa, ilmenee Yrittäjägallupista. “Alle kouluikäisten lasten vanhemmista lähes joka kolmas ilmoittaa (31 %) yrittäjyyden hankaloittaneen lapsitoiveen toteutumista, ja seitsemän prosenttia kokee yrittäjyyden edesauttaneen asiaa”, sanoo työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén Suomen Yrittäjistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme