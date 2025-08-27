Vaasan kaupunki - Vasa stad

Työllisyyspalvelut löytyvät nyt Tammipihan yhteispalvelupisteestä

27.8.2025 10:23:38 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Pohjanmaan työllisyyspalvelut avaa 1. syyskuuta uuden infopisteen Tammipihan yhteispalvelupisteeseen. Infopiste palvelee asiakkaita maanantaisin klo 10–16 ilman ajanvarausta.

Kaksi henkilöä keskustelee asiakirjojen parissa sisätiloissa.
Jenna Koivisto Vaasan kaupunki

Infopisteestä saa matalan kynnyksen neuvontaa esimerkiksi Työmarkkinatorin käyttöön, asiakirjojen täyttämiseen sekä yleisesti työllisyyteen, koulutuksiin ja työnhakuun liittyvissä kysymyksissä.

Kokeilu kansainvälisesti tunnetusta mallista

Tammipihan infopiste toimii pilottina ns. International House -tyyppisestä mallista, jota on otettu käyttöön jo useissa suomalaisissa ja eurooppalaisissa kaupungeissa. Mallin ideana on koota työllisyyteen, koulutukseen ja kotoutumiseen liittyvät palvelut saman katon alle, jotta asiointi olisi mahdollisimman sujuvaa ja asiakaslähtöistä.

Toteutus perustuu useiden viranomaisten ja palveluntarjoajien yhteistyöhön. Näin asiakas voi saada apua useista palveluista yhdestä paikasta ilman, että hänen tarvitsee itse etsiä oikeaa luukkua.

Tavoitteena saavutettavuus ja asiakaslähtöisyys

– Haluamme kokeilla International House -mallia Vaasassa, koska se on osoittautunut toimivaksi monilla muilla paikkakunnilla. Tavoitteena on helpottaa asiointia, tarjota tukea yhdestä paikasta ja samalla tuoda palvelut lähemmäs ihmisiä. Jos kokeilu onnistuu, se voi toimii hyvänä pohjana palveluiden kehittämiselle täällä alueella, kertoo palvelupäällikkö Sari Vahtera, Pohjanmaan työllisyyspalvelut.

Pilotin avulla testataan, miten palveluiden saavutettavuutta voidaan parantaa ja kuinka matalan kynnyksen neuvontaa kannattaa tulevaisuudessa järjestää.

työllisyystyöllisyysaluetyöllisyyspalvelutpohjanmaan työllisyyspalvelutpohjanmaan työllisyysalue

