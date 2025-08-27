Paleface, Satu Rämö ja Pekka Simojoki värittävät Espoon seurakuntien tapahtumatarjontaa - myös panostus monikulttuuriseen toimintaan näkyy

Keräsimme syksyn tapahtumista listan, johon on lueteltu muutamia Espoon seurakuntien tulevia tapahtumia aikajärjestyksessä. Linkkien kautta on mahdollista tutustua kiinnostavimpiin tapahtumiin tarkemmin. Kaikki Espoon seurakuntien tapahtumat näet verkkosivuiltamme.

Monikulttuuriseen toimintaan panostetaan monikielisessä Espoossa

Espoon seurakuntien monikulttuuriseen toimintaan on tervetulleita kaikki, sekä muita kieliä äidinkielenään että suomea äidinkielenään puhuvat. Ajankohtainen tieto kaikesta toiminnasta on koottu viime vuonna avatuille englanninkielisille sivuille: (linkki)

Toimintaa ja tapahtumia järjestetään vähintään kaksikielisesti (englanti-suomi), kuten kaksikielisiä messuja englanniksi ja suomeksi neljänä sunnuntaina kuukaudessa, sekä myös muilla kielillä, muun muassa arabiaksi, venäjäksi, kiinaksi, urdun, swahilin ja khmerin kielillä. Sunnuntaimessujen lisäksi syyskaudella järjestetään säännöllisesti muun muassa kielikahviloita, raamattupiirejä, kansainvälinen olohuone Tapiolan kirkolla, Community lunch Olarin kirkolla, monikulttuurisia iltoja perheille Kauklahden kappelilla ja perhekahvila joka arkipäivä Chapplessa.

Tutustu kaikkeen vieraskieliseen toimintaan sivustollamme.

Kerhot ja piirit pyörivät säännöllisesti joulutaukoon saakka

Seurakuntien säännöllinen toiminta on pyörähtää käyntiin elo-syyskuun taitteessa. Eri ikäisille on tarjolla piirejä, kuoroja, hiljaisuuden joogaa, perhekerhoja, kouluikäisten kerhoja, pyhäkouluja, konsertteja, käsityöryhmiä, raamattupiirejä ja rukousryhmiä – jumalanpalveluksia unohtamatta. Voit tutustua säännölliseen toimintaan täällä.

Uusia ja vanhoja tuttuja voi tavata myös yhteisen lounaan äärellä sekä Safkaa ja seuraa -illoissa. Diakoniaruokailujen ja yhteisöllisten ruokailujen tiedot löytyvät kootusti täältä.

Tapahtumia Espoon seurakunnissa syksyllä 2025:

pe 29.8. klo 18 "Onneni on olla" - Kauneimmat riparilaulut -yhteislaulukonsertti Olarin kirkossa. Aikuisille suunnattu nostalginen tapahtuma, jossa voi kuulla ja laulaa ikivihreitä riparibiisejä yhdessä Pekka Simojoen ja Make Perttilän kanssa.Kauneimmat riparilaulut ja iltahartaus/messu - Kirkko Espoossa

2.–14.9. Kirkon päiväkerhot 80 vuotta "ILO" -näyttely Tapiolan kirkolla. Kirkon päiväkerhotyö täyttää 80 vuotta. Voit tutustua nykyisten päiväkerholaisten kädentaiteeseen. Näyttelyssä on esillä myös entisten päiväkerholaisten rakkaimpia päiväkerhomuistoja vuosikymmenien varrelta. Näyttely on avoinna kirkon aulassa ma–pe klo 8–20, la toiminnan mukaan ja su klo 8–18.

ke 3.9. klo 18 Kirjailijailta: Sirpa Kähkönen Kalajärven kappelilla. Aiheena ”36 uurnaa”: Äitisuhde, psyykkinen haavoittuvuus ja suvun vaiettu historia. Muut kerrat: 22.10. Satu Rämö, 12.11. Markus Nummi. Kirjailijailta: Sirpa Kähkönen - Kirkko Espoossa

to 4.9. klo 18.30 Laulu & laulun tarina. Vieraana rap-artisti Paleface: Solidaarisuutta aina. Muut kerrat: 2.10. Sepi Kumpulainen Duo, 30.10. Heikki Salo ja 27.11. Janna Paasonen. Vapaa pääsy.Laulu ja laulun tarina -konsertti - Heikki Salo - Kirkko Espoossa

Ma 8.9. ja ti 9.9. Alfa-kurssit alkavat Soukan ja Suvelan kappelilla. Haluatko pohtia elämän isoja kysymyksiä yhdessä toisten kanssa? Tule Alfa-kurssille Suvelan kappeliin! Pienryhmät toimivat englanniksi ja suomeksi. Tervetuloa konsertteihin ja tapahtumiin Espoossa - Kirkko Espoossa

pe 12.9. klo 18 Suomi–Syyria -ilta Tapiolan kirkossa. Illassa pääsee tutustumaan syyrialaiseen kulttuuriin ja ruokaan. Suomi-Syyria-ilta - Kirkko Espoossa

la–su 20.–21.9. SyysMatin markkinat Espoon tuomiokirkon pihamaalla. Espoon suosituin ja suurin kaiken kansan tapahtuma, joka kerää yli 10 000 kävijää vuosi toisensa jälkeen. Käsitöitä ja satokauden tuotteita tarjoavat markkinakojut ovat avoinna kello 10–16 molempina päivinä, ja eri toimintapisteissä on maksutonta ihmeteltävää lapsille ja lapsenmielisille.Syysmatin markkinat - Kirkko Espoossa

su 21.9. klo 16 Majataloilta: Sanan ja musiikin äärellä Tapiolan kirkossa. Vieraina Pekka Simojoki, Jukka Jämsen, Ilkka Puhakka ja EtCetera-kuoro. Majatalonilta - Kirkko Espoossa

ti 23.9. klo 18 Ukraina-ilta ja Oriana-trion konsertti Leppävaaran kirkossa. Illan konserttivieraat tulevat Ukrainasta. Esiintyjänä on kolmen banduristi-kantelistin trio, harvoin kuultu kokonaisuus. Konsertti alkaa klo 19 kirkkosalissa.Ukraina-ilta ja Oriana-trion konsertti - Kirkko Espoossa

to 25.9. klo 18 Suuronnettomuudet ja poikkeustila -luento Espoonlahden kirkossa. Illassa pastori, dosentti Niko Huttunen ja johtava diakoniatyöntekijä Mari Paulasaari valottavat henkisen ensiavun eri puolia katastrofin sattuessa.Suuronnettomuudet ja poikkeustila: varautuminen ja henkinen ensiapu - Kirkko Espoossa

la 27.9. Onnenpäivä Soukan kappelilla.Onnenpäivä- yhteisvastuutapahtuma - Kirkko Espoossa

su 28.9. klo 11 Leppävaaran seurakunnan kirkkoherran virkaanasettaminen ja Päivä Kirkonmäellä -tapahtuma Leppävaaran kirkolla. Messu ja kirkkokahvit - Kirkko Espoossa ja Päivä kirkonmäellä - Kirkko Espoossa

ti 14.10 klo 12 Seniorifoorum Olarin kirkossa. Luennoimassa psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen teemalla "Yksilön vapaus vai narsismin häiriö?". Seniorifoorumissa on klo 12 kahvit ja klo 13 hartaus ja luento. Seniorifoorum - Kirkko Espoossa

to 16.10. klo 19 Mitä kirkolle pitäisi tehdä? -luentosarja Auroran kappelissa. Illassa alustajana professori Liisa Keltikangas-Järvinen. Kahvitarjoilu klo 18.30 alkaen. Iltojen alustukset tallennetaan, ja niitä voi jälkikäteen katsoa Espoon tuomiokirkkoseurakunnan Facebook-sivulta ja Youtube-tililtä. Teologinen opintopiiri - Kirkko Espoossa