Paleface, Satu Rämö ja Pekka Simojoki värittävät Espoon seurakuntien tapahtumatarjontaa - myös panostus monikulttuuriseen toimintaan näkyy
Miltä kuulostaisi aikuisille ja nuorille suunnattu riparilauluilta, tarinat laulujen takaa tunnettujen lauluntekijöiden kertomana tai syksyiset vanhanajan markkinat? Espoon seurakuntien syksyn tapahtumatarjonta on tänäkin vuonna monipuolinen, minkä lisäksi säännöllisessä viikkotoiminnassa on runsaasti erilaisia piirejä ja kerhoja.
Keräsimme syksyn tapahtumista listan, johon on lueteltu muutamia Espoon seurakuntien tulevia tapahtumia aikajärjestyksessä. Linkkien kautta on mahdollista tutustua kiinnostavimpiin tapahtumiin tarkemmin. Kaikki Espoon seurakuntien tapahtumat näet verkkosivuiltamme.
Monikulttuuriseen toimintaan panostetaan monikielisessä Espoossa
Espoon seurakuntien monikulttuuriseen toimintaan on tervetulleita kaikki, sekä muita kieliä äidinkielenään että suomea äidinkielenään puhuvat. Ajankohtainen tieto kaikesta toiminnasta on koottu viime vuonna avatuille englanninkielisille sivuille: (linkki)
Toimintaa ja tapahtumia järjestetään vähintään kaksikielisesti (englanti-suomi), kuten kaksikielisiä messuja englanniksi ja suomeksi neljänä sunnuntaina kuukaudessa, sekä myös muilla kielillä, muun muassa arabiaksi, venäjäksi, kiinaksi, urdun, swahilin ja khmerin kielillä. Sunnuntaimessujen lisäksi syyskaudella järjestetään säännöllisesti muun muassa kielikahviloita, raamattupiirejä, kansainvälinen olohuone Tapiolan kirkolla, Community lunch Olarin kirkolla, monikulttuurisia iltoja perheille Kauklahden kappelilla ja perhekahvila joka arkipäivä Chapplessa.
Tutustu kaikkeen vieraskieliseen toimintaan sivustollamme.
Kerhot ja piirit pyörivät säännöllisesti joulutaukoon saakka
Seurakuntien säännöllinen toiminta on pyörähtää käyntiin elo-syyskuun taitteessa. Eri ikäisille on tarjolla piirejä, kuoroja, hiljaisuuden joogaa, perhekerhoja, kouluikäisten kerhoja, pyhäkouluja, konsertteja, käsityöryhmiä, raamattupiirejä ja rukousryhmiä – jumalanpalveluksia unohtamatta. Voit tutustua säännölliseen toimintaan täällä.
Uusia ja vanhoja tuttuja voi tavata myös yhteisen lounaan äärellä sekä Safkaa ja seuraa -illoissa. Diakoniaruokailujen ja yhteisöllisten ruokailujen tiedot löytyvät kootusti täältä.
Tapahtumia Espoon seurakunnissa syksyllä 2025:
pe 29.8. klo 18 "Onneni on olla" - Kauneimmat riparilaulut -yhteislaulukonsertti Olarin kirkossa. Aikuisille suunnattu nostalginen tapahtuma, jossa voi kuulla ja laulaa ikivihreitä riparibiisejä yhdessä Pekka Simojoen ja Make Perttilän kanssa.Kauneimmat riparilaulut ja iltahartaus/messu - Kirkko Espoossa
2.–14.9. Kirkon päiväkerhot 80 vuotta "ILO" -näyttely Tapiolan kirkolla. Kirkon päiväkerhotyö täyttää 80 vuotta. Voit tutustua nykyisten päiväkerholaisten kädentaiteeseen. Näyttelyssä on esillä myös entisten päiväkerholaisten rakkaimpia päiväkerhomuistoja vuosikymmenien varrelta. Näyttely on avoinna kirkon aulassa ma–pe klo 8–20, la toiminnan mukaan ja su klo 8–18.
ke 3.9. klo 18 Kirjailijailta: Sirpa Kähkönen Kalajärven kappelilla. Aiheena ”36 uurnaa”: Äitisuhde, psyykkinen haavoittuvuus ja suvun vaiettu historia. Muut kerrat: 22.10. Satu Rämö, 12.11. Markus Nummi. Kirjailijailta: Sirpa Kähkönen - Kirkko Espoossa
to 4.9. klo 18.30 Laulu & laulun tarina. Vieraana rap-artisti Paleface: Solidaarisuutta aina. Muut kerrat: 2.10. Sepi Kumpulainen Duo, 30.10. Heikki Salo ja 27.11. Janna Paasonen. Vapaa pääsy.Laulu ja laulun tarina -konsertti - Heikki Salo - Kirkko Espoossa
Ma 8.9. ja ti 9.9. Alfa-kurssit alkavat Soukan ja Suvelan kappelilla. Haluatko pohtia elämän isoja kysymyksiä yhdessä toisten kanssa? Tule Alfa-kurssille Suvelan kappeliin! Pienryhmät toimivat englanniksi ja suomeksi. Tervetuloa konsertteihin ja tapahtumiin Espoossa - Kirkko Espoossa
pe 12.9. klo 18 Suomi–Syyria -ilta Tapiolan kirkossa. Illassa pääsee tutustumaan syyrialaiseen kulttuuriin ja ruokaan. Suomi-Syyria-ilta - Kirkko Espoossa
la–su 20.–21.9. SyysMatin markkinat Espoon tuomiokirkon pihamaalla. Espoon suosituin ja suurin kaiken kansan tapahtuma, joka kerää yli 10 000 kävijää vuosi toisensa jälkeen. Käsitöitä ja satokauden tuotteita tarjoavat markkinakojut ovat avoinna kello 10–16 molempina päivinä, ja eri toimintapisteissä on maksutonta ihmeteltävää lapsille ja lapsenmielisille.Syysmatin markkinat - Kirkko Espoossa
su 21.9. klo 16 Majataloilta: Sanan ja musiikin äärellä Tapiolan kirkossa. Vieraina Pekka Simojoki, Jukka Jämsen, Ilkka Puhakka ja EtCetera-kuoro. Majatalonilta - Kirkko Espoossa
ti 23.9. klo 18 Ukraina-ilta ja Oriana-trion konsertti Leppävaaran kirkossa. Illan konserttivieraat tulevat Ukrainasta. Esiintyjänä on kolmen banduristi-kantelistin trio, harvoin kuultu kokonaisuus. Konsertti alkaa klo 19 kirkkosalissa.Ukraina-ilta ja Oriana-trion konsertti - Kirkko Espoossa
to 25.9. klo 18 Suuronnettomuudet ja poikkeustila -luento Espoonlahden kirkossa. Illassa pastori, dosentti Niko Huttunen ja johtava diakoniatyöntekijä Mari Paulasaari valottavat henkisen ensiavun eri puolia katastrofin sattuessa.Suuronnettomuudet ja poikkeustila: varautuminen ja henkinen ensiapu - Kirkko Espoossa
la 27.9. Onnenpäivä Soukan kappelilla.Onnenpäivä- yhteisvastuutapahtuma - Kirkko Espoossa
su 28.9. klo 11 Leppävaaran seurakunnan kirkkoherran virkaanasettaminen ja Päivä Kirkonmäellä -tapahtuma Leppävaaran kirkolla. Messu ja kirkkokahvit - Kirkko Espoossa ja Päivä kirkonmäellä - Kirkko Espoossa
ti 14.10 klo 12 Seniorifoorum Olarin kirkossa. Luennoimassa psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen teemalla "Yksilön vapaus vai narsismin häiriö?". Seniorifoorumissa on klo 12 kahvit ja klo 13 hartaus ja luento. Seniorifoorum - Kirkko Espoossa
to 16.10. klo 19 Mitä kirkolle pitäisi tehdä? -luentosarja Auroran kappelissa. Illassa alustajana professori Liisa Keltikangas-Järvinen. Kahvitarjoilu klo 18.30 alkaen. Iltojen alustukset tallennetaan, ja niitä voi jälkikäteen katsoa Espoon tuomiokirkkoseurakunnan Facebook-sivulta ja Youtube-tililtä. Teologinen opintopiiri - Kirkko Espoossa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina YlikoskiViestintäjohtaja, kommunikationsdirektörEspoon seurakuntayhtymä / Esbo kyrkliga samfällighetPuh:+ 358 40 550 9393elina.ylikoski@evl.fi
Matti PeiponenMonikulttuurisuustyön asiantuntijaKirkko Espoossa / Espoon seurakuntayhtymä, Church in EspooPuh:09 8050 2512Puh:050 381 7629matti.peiponen@evl.fi
Tietoja julkaisijasta
Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 156 053 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon seurakuntayhtymä
Diger höstsäsong i Esbo församlingar - svenskspråkiga kan ta del av ny verksamhet27.8.2025 10:30:00 EEST | Pressmeddelande
Tunga namn inom litteratur och rapmusik, blandas med verksamhet som är populär år efter år inom Esbo församlingar. I Esbo svenska församling finns det den här hösten flera gruppverksamheter som riktar sig till vuxna.
Sanojen voimaa syysiltoihin – kirjailijaillat Kalajärvellä19.8.2025 07:00:00 EEST | Kutsu
Miltä tuntuu suru, jota ei osaa sanoa ääneen? Entä salaisuus, joka muuttaa kaiken? Tai rikos, joka koettelee oikeudentuntoa Islannin rannikon varjoissa? Syksyn kirjailijaillat Kalajärven kappelissa tarjoavat vahvoja tarinoita, suuria tunteita ja ainutlaatuisia kohtaamisia kolmen arvostetun kirjailijan kanssa.
Kirkon päiväkerhotyö täyttää 80 vuotta – Tapiolan kirkolla näyttely päiväkerhomuistoista ja Aarne Alligaattorin ilmaiskonsertti18.8.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Päiväkerhotossut, punainen kerhopullo, triangelin kilinä ja kerhotädin syli. Seurakunnan päiväkerhot ovat jättäneet monelle espoolaiselle lämpimiä muistoja. Päiväkerhomuistoihin voi tutustua taidenäyttelyssä syyskuussa Tapiolan kirkolla. 80-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Espoon seurakunnat kutsui lapsiperheet myös ilmaiseen Aarne Alligaattorin konserttiin.
Kyrkans dagklubbsverksamhet firar 80 år med dagklubbsminnen och Arne Alligator-konsert i Hagalund18.8.2025 14:00:00 EEST | Pressmeddelande
Många Esbobor minns sin tid i kyrkans dagklubb med värme; de mjuka tossorna, triangelns kling-klang och barnledarens famn. I september kan man bekanta sig med dessa minnen på en konstutställning i Hagalunds kyrka. Dagklubbarnas 80-årsjubileum kulminerar med Arne Alligator-gratiskonsert lördag 13.9.
Esbo församlingars starka miljöarbete fortsätter: Klockarmalmens begravningsplats får Green Flag Award-pris för fjärde gången14.8.2025 13:00:00 EEST | Nyheter
EMBARGO 14.8.2025 kl. 13:00 I Finland har man igen belönat grönområden som underhålls och förvaltas väl. I år belönades sammanlagt 27 objekt. Klockarmalmens begravningsplats i Esbo kyrkliga samfällighet fick Green Flag Award-utmärkelsen redan för fjärde gången. Det förnyade priset har förutsatt kontinuerlig årlig förbättring.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme