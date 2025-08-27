Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Pohjanmaan hyvinvointialueen hyvinvointi- ja digitukikiertue syksyllä

27.8.2025 09:59:18 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Pohjanmaan hyvinvointialueen ammattilaiset lähtevät syys-lokakuussa kiertueelle, jolla tarjotaan asukkaille tukea hyvinvointiin ja digipalveluiden käyttöön. Paikan päällä voi myös mittauttaa verenpaineensa ja puristusvoimansa ja kuulla, mitä tulos kertoo terveydestä.

Kolme ihmistä seisoo pöydän takana marketin aulassa.
Nita Nåhls, Sandra Ström ja Kirsi Laitila tarjoavat kiertueella tukea hyvinvoinnin edistämiseen. Pohjanmaan hyvinvointialue

Hyvinvointi- ja digitukikiertue syksyllä

  • Kruunupyy 4.9.2025 klo 10–12
    S-market Kruunupyy, Rantatie 1, 68500 Kruunupyy
  • Kristiinankaupunki 10.9.2025 klo 10–12
    K-supermarket Selleri, Merikatu 4, 64100 Kristiinankaupunki
  • Vöyri 15.9.2025 klo 9.30–11.30
    S-market Vöyri, Vöyrintie 1, 66600 Vöyri
  • Laihia 2.10.2025 klo 9–11
    K-supermarket Laihia, Ratikyläntie 3, 66400 Laihia

Pohjanmaan hyvinvointialueella on otettu käyttöön useita uusia digipalveluita, jotka tukevat asukkaiden hyvinvointia ja helpottavat arjen asiointia. Koko alueella on nyt käytössä yhteinen digitaalinen ajanvaraus- ja asiointikanava sekä uusi mobiilisovellus, jonka kautta voi myös chattailla eri ammattilaisten kanssa. Puolella asukkaista on kokeilussa sairaanhoidon digitaalinen vastaanotto.

– Opastamme ja kannustamme asukkaita kokeilemaan digipalveluita. Autamme kädestä pitäen ja näytämme miten palvelut toimivat, kertoo hankekoordinaattori Sonja Friman.

Keskeinen uusi palvelu on myös Pohjanmaan hyvinvointiopas, joka on kaikille avoin verkkopalvelu. Hyvinvointioppaassa on yleistä tietoa, itsearvioinnin välineitä ja omahoito-ohjelmia, joiden avulla voi tarkastella terveyttään ja löytää käytännön vinkkejä sen parantamiseen. Hyvinvointioppaan palveluhausta voi etsiä monipuolisesti esimerkiksi liikuntamahdollisuuksia, kulttuuritapahtumia ja vertaistukiryhmiä, sillä se kokoaa yhteen kuntien, järjestöjen ja hyvinvointialueen tarjonnan.

– Kiertueella voi tulla keskustelemaan hyvinvoinnista ja saada opastusta hyvinvointioppaan käyttöön. Lisäksi voi mittauttaa verenpaineensa ja puristusvoimansa ja kuulla mitä tulos kertoo terveydestä, lisää hankekoordinaattori Kirsi Laitila.

Tulossa myös virtuaalivanhempainilta koululaisten digipelaamisesta

Pohjanmaan koululaisten vanhemmille järjestetään syyskuun alussa virtuaaliset vanhempainillat suomeksi ja ruotsiksi. Aiheena ovat digipelien hyvät ja huonot puolet sekä rajojen asettaminen lapsen pelaamiselle.

Tilaisuuksissa pelituen asiantuntija ja pelipoliisi avaavat pelimaailman ilmiöitä sekä tarjoavat konkreettisia vinkkejä turvalliseen digiarkeen. Lisäksi esitellään hyvinvointialueen digipalveluita, jotka auttavat tunnistamaan huolia ja ohjaavat perheitä oikeiden palveluiden pariin jo varhaisessa vaiheessa.

– Kaikille avoimessa virtuaalivanhempainillassa vanhemmilla on asuinpaikasta ja lapsen koulusta riippumatta mahdollisuus keskustella ja kuulla alan asiantuntijoita, jotka työskentelevät lasten ja nuorten hyvinvoinnin parissa, kertoo projektipäällikkö Anna Håkans.

Suomenkielinen vanhempainilta pidetään tiistaina 2. syyskuuta klo 18 ja ruotsinkielinen vastaava tiistaina 9. syyskuuta klo 18. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille koululaisten vanhemmille ilman ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja ja osallistumislinkki löytyy osoitteesta pohjanmaanhyvinvointi.fi.

Kolme ihmistä seisoo pöydän takana marketin aulassa.
Nita Nåhls, Sandra Ström ja Kirsi Laitila tarjoavat kiertueella tukea hyvinvoinnin edistämiseen.
Pohjanmaan hyvinvointialue
