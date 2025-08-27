Pohjanmaan hyvinvointialueen hyvinvointi- ja digitukikiertue syksyllä
Pohjanmaan hyvinvointialueen ammattilaiset lähtevät syys-lokakuussa kiertueelle, jolla tarjotaan asukkaille tukea hyvinvointiin ja digipalveluiden käyttöön. Paikan päällä voi myös mittauttaa verenpaineensa ja puristusvoimansa ja kuulla, mitä tulos kertoo terveydestä.
Hyvinvointi- ja digitukikiertue syksyllä
- Kruunupyy 4.9.2025 klo 10–12
S-market Kruunupyy, Rantatie 1, 68500 Kruunupyy
- Kristiinankaupunki 10.9.2025 klo 10–12
K-supermarket Selleri, Merikatu 4, 64100 Kristiinankaupunki
- Vöyri 15.9.2025 klo 9.30–11.30
S-market Vöyri, Vöyrintie 1, 66600 Vöyri
- Laihia 2.10.2025 klo 9–11
K-supermarket Laihia, Ratikyläntie 3, 66400 Laihia
Pohjanmaan hyvinvointialueella on otettu käyttöön useita uusia digipalveluita, jotka tukevat asukkaiden hyvinvointia ja helpottavat arjen asiointia. Koko alueella on nyt käytössä yhteinen digitaalinen ajanvaraus- ja asiointikanava sekä uusi mobiilisovellus, jonka kautta voi myös chattailla eri ammattilaisten kanssa. Puolella asukkaista on kokeilussa sairaanhoidon digitaalinen vastaanotto.
– Opastamme ja kannustamme asukkaita kokeilemaan digipalveluita. Autamme kädestä pitäen ja näytämme miten palvelut toimivat, kertoo hankekoordinaattori Sonja Friman.
Keskeinen uusi palvelu on myös Pohjanmaan hyvinvointiopas, joka on kaikille avoin verkkopalvelu. Hyvinvointioppaassa on yleistä tietoa, itsearvioinnin välineitä ja omahoito-ohjelmia, joiden avulla voi tarkastella terveyttään ja löytää käytännön vinkkejä sen parantamiseen. Hyvinvointioppaan palveluhausta voi etsiä monipuolisesti esimerkiksi liikuntamahdollisuuksia, kulttuuritapahtumia ja vertaistukiryhmiä, sillä se kokoaa yhteen kuntien, järjestöjen ja hyvinvointialueen tarjonnan.
– Kiertueella voi tulla keskustelemaan hyvinvoinnista ja saada opastusta hyvinvointioppaan käyttöön. Lisäksi voi mittauttaa verenpaineensa ja puristusvoimansa ja kuulla mitä tulos kertoo terveydestä, lisää hankekoordinaattori Kirsi Laitila.
Tulossa myös virtuaalivanhempainilta koululaisten digipelaamisesta
Pohjanmaan koululaisten vanhemmille järjestetään syyskuun alussa virtuaaliset vanhempainillat suomeksi ja ruotsiksi. Aiheena ovat digipelien hyvät ja huonot puolet sekä rajojen asettaminen lapsen pelaamiselle.
Tilaisuuksissa pelituen asiantuntija ja pelipoliisi avaavat pelimaailman ilmiöitä sekä tarjoavat konkreettisia vinkkejä turvalliseen digiarkeen. Lisäksi esitellään hyvinvointialueen digipalveluita, jotka auttavat tunnistamaan huolia ja ohjaavat perheitä oikeiden palveluiden pariin jo varhaisessa vaiheessa.
– Kaikille avoimessa virtuaalivanhempainillassa vanhemmilla on asuinpaikasta ja lapsen koulusta riippumatta mahdollisuus keskustella ja kuulla alan asiantuntijoita, jotka työskentelevät lasten ja nuorten hyvinvoinnin parissa, kertoo projektipäällikkö Anna Håkans.
Suomenkielinen vanhempainilta pidetään tiistaina 2. syyskuuta klo 18 ja ruotsinkielinen vastaava tiistaina 9. syyskuuta klo 18. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille koululaisten vanhemmille ilman ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja ja osallistumislinkki löytyy osoitteesta pohjanmaanhyvinvointi.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sonja Frimanhankekoordinaattori, digitaalisten palveluiden kehittäminenPuh:040 180 1400sonja.friman@ovph.fi
Kirsi Laitilahankekoordinaattori, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminenPuh:+358 40 523 6814kirsi.laitila@ovph.fi
Anna Håkansprojektipäällikkö, sähköinen perhekeskusPuh:+358 40 537 2541anna.m.hakans@ovph.fi
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
Kuvat
Linkit
Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.
Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue
Österbottens välfärdsområde på turné för välmående och digitalt stöd i höst27.8.2025 10:00:42 EEST | Pressmeddelande
I september och oktober åker Österbottens välfärdsområdets yrkerspersoner ut på turné för att erbjuda invånarna stöd för välmående och användning av digitala tjänster. Man kan också komma och mäta sitt blodtryck och sin gripkraft och få reda på vad resultaten säger om ens hälsa.
Ekonomin utvecklas i rätt riktning i Österbottens välfärdsområde25.8.2025 13:23:41 EEST | Pressmeddelande
Arbetet med att stävja kostnaderna i Österbottens välfärdsområde har gett resultat. Målet är att anpassa verksamheten till den statliga finansieringen och täcka de ackumulerade underskotten före utgången av år 2026. Även om ekonomin utvecklats i rätt riktning har inte alla sparåtgärder gett förväntat resultat.
Talouden kehityksen suunta on oikea Pohjanmaan hyvinvointialueella25.8.2025 13:23:08 EEST | Tiedote
Pohjanmaan hyvinvointialueen kustannusten hillintä on tuottanut säästöjä. Tavoitteena on sopeuttaa toiminta valtionrahoituksen tasoon ja kattaa kertyneet alijäämät vuoden 2026 loppuun mennessä. Vaikka suunta on oikea, eivät kaikki säästötoimet ole tuottaneet odotettua tulosta.
Serviceguiden för äldre delas ut till personer över 75 år20.8.2025 14:37:08 EEST | Pressmeddelande
Österbottens välfärdsområde delar ut serviceguiden för äldre till alla områdets hushåll där det bor en äldre över 75 år eller en som fyller 75 år i år.
Ikäihmisten palveluopas jaetaan yli 75-vuotiaille20.8.2025 14:36:47 EEST | Tiedote
Pohjanmaan hyvinvointialue jakaa ikäihmisten palveluoppaan alueen kaikkiin kotitalouksiin, joissa asuu tänä vuonna 75-vuotta täyttävä tai vanhempi ikäihminen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme