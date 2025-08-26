Lentokoneonnettomuus ajaa traumapolin kaaokseen - tältä näyttää Sykkeen 21. kausi!

Tältä näyttää Sykkeen 21. kausi

Sykkeen 21. kausi alkaa suuronnettomuudella, joka aiheutuu lentokoneen pakkolaskusta Helsinki-Vantaalla. Koneessa on mukana monta traumapolin työntekijää, mikä tekee tilanteesta erityisen vaikean. Säästösyistä suuronnettomuuksia ei ole harjoiteltu ja traumapoli ajautuu potilastulvassa kaaoksen valtaan. Monen mieltä jää kaihertamaan suuronnettomuuden kiireessä tehdyt valinnat ja niiden seuraukset.

Traumapolin varatoimitusjohtaja Benny Nyman (Marc Gassot) ei ole tyytyväinen polin toimintaan kriisitilanteessa ja haluaa syylliset vastuuseen. Jesse (Sebastian Rejman) asettuu rohkeasti vastahankaan ja osoittaa ongelmien löytyvän todellisuudessa polin johdosta.

Sonja (Iida-Maria Heinonen) kamppailee hoitajien ja työnantajansa Ragos Caren ristipaineessa. Lenita (Lena Meriläinen) kokee Sonjan pettäneen hoitajat ja ystävysten välit kiristyvät.

Jarin (Nicke Lignell) ja Minakon (Yuko Takeda) väärinymmärrysten solmu aukeaa viimeinkin ja parin orastava suhde saa oikean mahdollisuuden.

Vakavasti sairas Kikka (Ritva Sorvali) saa uutta toivoa, mutta pelastus ei ole riskitön eikä auttajien omatuntokaan täysin puhdas.

Uusissa rooleissa nähdään muun muassa näyttelijät Andrei Alén, Adeliina Arajuuri, Erkki Saarela ja Katja Küttner sekä palaavina hahmoina Kai Vaine, Lari Halme, Ilkka Merivaara ja Pietari Karttunen.

Sykkeen vakiohahmoihin 21. kaudella kuuluvat muun muassa Veera (Laura Malmivaara), Kikka (Ritva Sorvali), Ilmari (Matti Ristinen), Jesse (Sebastian Rejman), Johanna (Leena Pöysti), Leevi (Valtteri Lehtinen), Lenita (Lena Meriläinen), Max (Antti Luusuaniemi), Nikke (Janne Saarinen), Aino (Amelie Blauberg), Artturi (Juha-Tapio Arola), Jari (Nicke Lignell), Marjut (Jaana Pesonen), Minako (Yuko Takeda), Uffe (Pedram Notash), Mila (Stella Leppikorpi), Sonja (Iida-Maria Heinonen), Benny (Marc Gassot) ja Tintti (Saara Hasan).

Kauden ohjaajina toimivat Laura Joutsi ja Toni Laine ja pääkäsikirjoittajina Anne Prokofjeff sekä Hannamaija Matila. Sykkeen tuottaa Yellow Film & TV.

21. kausi alkaa Ruudussa 9. lokakuuta ja on vain Ruutu+-tilaajien katsottavissa. Kauden aikana Ruutuun ilmestyy yksi uusi jakso aina torstaisin ja perjantaisin.



