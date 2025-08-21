Antti Ripatti pankkivaltuuston neuvonantajaksi

Kesäkuun lopussa kotitalouksien talletuskanta oli kaikkien aikojen suurin 7.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote

Kesäkuun 2025 lopussa suomalaisten kotitalouksien talletuskanta (114,7 mrd. euroa) oli kaikkien aikojen suurin. Se oli lähes 4 mrd. euroa suurempi kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Kesäkuun lopussa kotitalouksien talletuksista 69,9 mrd. euroa oli yön yli -talletuksia[1], 15,4 mrd. euroa määräaikaistalletuksia[2] ja 29,4 mrd. euroa sijoitustalletuksia[3]. Kesäkuussa yön yli -talletusten vuosikasvuvauhti oli 2,7 %, määräaikaistalletusten 10,1 % ja sijoitustalletusten 2,5 %. Talletusten korot ovat laskeneet. Kesäkuun 2025 lopussa määräaikaistalletusten kannan keskikorko oli 2,30 %, kun vuosi sitten se oli 3,17 %. Uusien määräaikaistalletussopimusten keskikorko on laskenut vastaavana aikana lähes 1,4 prosenttiyksikköä ja oli 2,18 % kesäkuun 2025 lopussa. Sijoitustalletusten kannan keskikorko on laskenut vuoden takaisesta yli prosenttiyksikön, ja se oli 1,28 % kesäkuun 2025 lopussa. Kesäkuun lopussa 2025 yön yli -talletuksille maksettava korko (0,36 %) oli 0,11 prosenttiyksikköä alhaisem