Antti Ripatti pankkivaltuuston neuvonantajaksi
Professori Antti Ripatti on valittu pankkivaltuuston neuvonantajaksi. Neuvonantajan keskeisenä vastuualueena on pankkivaltuuston avustaminen ajankohtaisten raha- ja talouspoliittisten kysymysten käsittelyssä. Pankkivaltuusto päätti valinnasta kokouksessaan 26.8.2025.
Ripatti on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori. Väitöskirjassaan hän käsitteli rahan kysynnän roolia inflaatiotavoitteeseen nojaavassa rahapolitiikassa. Professorina Helsingin yliopistossa Ripatti vastaa makrotaloustieteellisestä tutkimuksesta ja opettamisesta taloustieteen tieteenalalla.
Tehtävä pankkivaltuuston neuvonantajana on sivutoiminen ja määräaikainen nykyisen pankkivaltuuston toimikauden loppuun kevääseen 2027 asti.
Antti LindtmanPankkivaltuuston puheenjohtajaPuh:+358 40 577 6255
Kimmo VirolainenPankkivaltuuston sihteeriPuh:+358 9 183 2270
Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
