Huuhkajat nimetty syyskuun otteluihin

Päävalmentaja Jacob Friis nimesi 26 pelaajaa Norja- ja Puola-otteluihin keskiviikkona Olympiastadionilla järjestetyssä mediatilaisuudessa. Tilaisuudessa julkaistiin myös alle 21-vuotiaiden joukkue EM-karsintojen avausotteluihin.

Pikkuhuuhkajia kesän EM-kisoissa edustaneesta joukkueesta Huuhkajiin valittiin Matti Peltolan lisäksi Lucas Bergström, Ville Koski, Adam Marhiev, Santeri Väänänen, Topi Keskinen ja Oiva Jukkola. Kesäkuun MM-karsintaryhmään verrattuna uusia pelaajia ovat myös joukkueeseen palaavat Adam Ståhl ja Rasmus Schüller.

Marhiev ja Jukkola ovat ensikertalaisia Huuhkajissa. Bergström, Koski ja Väänänen pelasivat ensimmäiset A-maaottelunsa tammikuussa 2023, kun Suomi kohtasi Ruotsin ja Viron Algarvessa. Keskinen debytoi Huuhkajissa viime vuoden Nations Leaguessa.

Päävalmentaja Friis saa syyskuussa ensimmäistä kertaa kokoon täyden valmennusryhmänsä. Lasse Stensgaard aloitti tehtävässään Huuhkajien valmentajana 1. heinäkuuta. Lisäksi kesäkuun leiriltä sivussa ollut maalivahtivalmentaja Jyri Nieminen on tulevissa otteluissa ensimmäistä kertaa A-maajoukkueen mukana.

Norja isännöi Suomea A-maaottelussa Oslossa Ullevaalilla torstaina 4. syyskuuta kello 19.00 Suomen aikaa. Sunnuntaina 7. syyskuuta Huuhkajat kohtaa Puolan tärkeässä MM-karsintaottelussa Chorzówissa Stadion Śląskilla kello 21.45 Suomen aikaa.

Akkreditointi A-maaotteluun Norja – Suomi 4.9.2025 >>

Akkreditointi MM-karsintaotteluun Puola – Suomi 7.9.2025 >>

Seitsemän pistettä neljästä ottelusta kerännyt Suomi johtaa MM-karsintalohkoaan. Vasta kaksi ottelua pelannut Hollanti on toisena kuudella pisteellä. Kolmesta ottelusta kuusi pistettä kerännyt Puola on lohkon kolmannella sijalla.

Lohkovoittajat etenevät suoraan MM-lopputurnaukseen. Lohkokakkoset pelaavat neljästä jäljellä olevasta kisapaikasta jatkokarsinnoissa. Löydät lohkotilanteen täältä: https://www.uefa.com/european-qualifiers/standings/

Huuhkajat syyskuun otteluissa:

Lukas Hradecky, AS Monaco

Viljami Sinisalo, Celtic FC

Lucas Bergström, RCD Mallorca

Robert Ivanov, Asteras Tripolis

Ville Tikkanen, HJK

Miro Tenho, Djurgårdens IF

Ville Koski, NK Istra 1961

Jere Uronen, Atromitos Athens

Nikolai Alho, Asteras Tripolis

Adam Ståhl, Djurgårdens IF

Matti Peltola, D.C. United

Glen Kamara, Stade Rennais FC

Adam Marhiev, Aris Limassol

Santeri Väänänen, Rosenborg BK

Rasmus Schüller, Djurgårdens IF

Onni Valakari, San Diego FC

Fredrik Jensen, Aris Thessaloniki

Kaan Kairinen, AC Sparta Praha

Anssi Suhonen, Östers IF

Oliver Antman, Rangers FC

Topi Keskinen, Aberdeen FC

Oiva Jukkola, Ilves

Joel Pohjanpalo, Palermo FC

Benjamin Källman, Hannover 96

Teemu Pukki, HJK

Robin Lod, Minnesota United FC

