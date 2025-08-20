Huuhkajat nimetty syyskuun otteluihin
Huuhkajat kohtaa Norjan A-maaottelussa Oslossa (4.9.) ja Puolan MM-karsintaottelussa Chorzówissa (7.9.).
Päävalmentaja Jacob Friis nimesi 26 pelaajaa Norja- ja Puola-otteluihin keskiviikkona Olympiastadionilla järjestetyssä mediatilaisuudessa. Tilaisuudessa julkaistiin myös alle 21-vuotiaiden joukkue EM-karsintojen avausotteluihin.
Pikkuhuuhkajia kesän EM-kisoissa edustaneesta joukkueesta Huuhkajiin valittiin Matti Peltolan lisäksi Lucas Bergström, Ville Koski, Adam Marhiev, Santeri Väänänen, Topi Keskinen ja Oiva Jukkola. Kesäkuun MM-karsintaryhmään verrattuna uusia pelaajia ovat myös joukkueeseen palaavat Adam Ståhl ja Rasmus Schüller.
Marhiev ja Jukkola ovat ensikertalaisia Huuhkajissa. Bergström, Koski ja Väänänen pelasivat ensimmäiset A-maaottelunsa tammikuussa 2023, kun Suomi kohtasi Ruotsin ja Viron Algarvessa. Keskinen debytoi Huuhkajissa viime vuoden Nations Leaguessa.
Päävalmentaja Friis saa syyskuussa ensimmäistä kertaa kokoon täyden valmennusryhmänsä. Lasse Stensgaard aloitti tehtävässään Huuhkajien valmentajana 1. heinäkuuta. Lisäksi kesäkuun leiriltä sivussa ollut maalivahtivalmentaja Jyri Nieminen on tulevissa otteluissa ensimmäistä kertaa A-maajoukkueen mukana.
Norja isännöi Suomea A-maaottelussa Oslossa Ullevaalilla torstaina 4. syyskuuta kello 19.00 Suomen aikaa. Sunnuntaina 7. syyskuuta Huuhkajat kohtaa Puolan tärkeässä MM-karsintaottelussa Chorzówissa Stadion Śląskilla kello 21.45 Suomen aikaa.
Seitsemän pistettä neljästä ottelusta kerännyt Suomi johtaa MM-karsintalohkoaan. Vasta kaksi ottelua pelannut Hollanti on toisena kuudella pisteellä. Kolmesta ottelusta kuusi pistettä kerännyt Puola on lohkon kolmannella sijalla.
Lohkovoittajat etenevät suoraan MM-lopputurnaukseen. Lohkokakkoset pelaavat neljästä jäljellä olevasta kisapaikasta jatkokarsinnoissa. Löydät lohkotilanteen täältä: https://www.uefa.com/european-qualifiers/standings/
Huuhkajat syyskuun otteluissa:
Lukas Hradecky, AS Monaco
Viljami Sinisalo, Celtic FC
Lucas Bergström, RCD Mallorca
Robert Ivanov, Asteras Tripolis
Ville Tikkanen, HJK
Miro Tenho, Djurgårdens IF
Ville Koski, NK Istra 1961
Jere Uronen, Atromitos Athens
Nikolai Alho, Asteras Tripolis
Adam Ståhl, Djurgårdens IF
Matti Peltola, D.C. United
Glen Kamara, Stade Rennais FC
Adam Marhiev, Aris Limassol
Santeri Väänänen, Rosenborg BK
Rasmus Schüller, Djurgårdens IF
Onni Valakari, San Diego FC
Fredrik Jensen, Aris Thessaloniki
Kaan Kairinen, AC Sparta Praha
Anssi Suhonen, Östers IF
Oliver Antman, Rangers FC
Topi Keskinen, Aberdeen FC
Oiva Jukkola, Ilves
Joel Pohjanpalo, Palermo FC
Benjamin Källman, Hannover 96
Teemu Pukki, HJK
Robin Lod, Minnesota United FC
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
