Jo toista vuotta peräkkäin: 1KOMMA5° tunnustettu Euroopan johtavien asentajien joukossa EUPD Researchin toimesta

Helsinki, 27.elokuuta, 2025 – Hampurista, Saksasta lähtöisin oleva uusiutuvan energian yritys 1KOMMA5° sekä kotien sähköistysratkaisujen toimittaja on nimetty EUPD Researchin toimesta jo toista vuotta peräkkäin yhdeksi Euroopan johtavista aurinkosähköasennusyrityksistä ”Market Leadership Study Europe” -raportin kolmannessa painoksessa. Vuosittainen raportti on yksi alan kattavimmista markkina-analyyseista, ja se tunnistaa huippusuorittajat yli 24 000 eurooppalaisen asentajan joukosta. Tutkimuksessa 1KOMMA5° nimettiin yhdessä Enpalin ja E.ON Solarin kanssa yhdeksi Euroopan johtavista aurinkosähköyrityksistä, jotka erottuivat koon, sektoreiden yhdistämisen, digitaalisten alustojen ja strategisen aseman ansiosta. Tämä tunnustus vahvistaa 1KOMMA5°:n asemaa alan johtajana ja edelläkävijänä hajautettujen energiajärjestelmien Euroopan markkinoilla, joissa yrityksellä on läsnäoloa Saksassa, Espanjassa, Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa ja Alankomaissa.

Philipp Schröder, 1KOMMA5°:n toimitusjohtaja ja perustaja, sanoo: ”Samaan aikaan kun perinteiset aurinkosähkömarkkinat Euroopassa supistuvat ja Saksan talous syvenee taantumaan, 1KOMMA5° kasvaa vastoin odotuksia. Heartbeat AI:sta on tullut keskeinen kasvun moottori, sillä se vähentää sähkökustannuksia jopa 85 % per yhdistetty kotitalous kiertämällä perinteiset energiayhtiöt ja hyödyntämällä suoraan sähköpörssiä. Lisäksi Heartbeat AI tasapainottaa vaihtelevaa uusiutuvan energian tuotantoa ja kulutusta, auttaen vakauttamaan sähköverkkoa.”

Heartbeat AI, 1KOMMA5°:n kehittämä tekoäly- ja sähkömarkkinaohjelmisto, yhdistää eri komponentit yhdeksi älykkääksi energiaratkaisuksi ja mahdollistaa sen, että asiakkaat voivat hyötyä uusiutuvan energian vaihtelevuudesta: ylimääräinen aurinkosähkö syötetään verkkoon, kun hinnat ovat korkealla, ja sähköä kulutetaan verkosta silloin, kun hinnat ovat matalat. Älykkään varastoinnin ja optimoidun kulutuksen ansiosta tuotetusta aurinkosähköstä voidaan saada enemmän tuloja kuin siitä aiheutuu kustannuksia.

Suomessa 1KOMMA5° Suomi on vakiinnuttanut asemansa korkealaatuisten asennusten ja kokonaisvaltaisten ratkaisujen toimittajana. Yrityksen ratkaisut yhdistävät aurinkosähkön, sähkövarastot, lämpöpumput ja älykkäät energianhallintalaitteet. Fingridin reservimarkkinoiden laajentuessa vuodesta 2024 lähtien sekä kotitaloudet että yritykset voivat hyödyntää entistä paremmin älykkäitä joustoratkaisuja.

Ricardo Pacheco, 1KOMMA5° Suomen toimitusjohtaja, toteaa: ”EUPD:n tunnustus vahvistaa sen, minkä näemme Suomessa päivittäin: asiakkaat arvostavat luotettavia ja suorituskykyisiä järjestelmiä sekä sitä, että koko energiaratkaisu toimii saumattomasti yhteen. Vuosien kokemus tuhansista asennuksista antaa meille varmuuden auttaa suomalaisia kotitalouksia maksimoimaan säästönsä – myös reservimarkkinoille osallistumisen kautta – ja samalla kiihdyttää siirtymää kohti puhdasta energiaa.”

“Market Leadership Study Europe” nostaa esiin Euroopan johtavat aurinkosähköasentajat arvioiden muun muassa asennuskapasiteettia, järjestelmien määrää, maantieteellistä kattavuutta, innovaatioita ja kasvua. Vaikka vuosi 2024 oli haastava ja kotitalousasennukset laskivat 20 %, 1KOMMA5° osoitti kykynsä kasvaa, innovoida ja vauhdittaa energiamurrosta, tehden hajautetusta energiasta saavutettavaa kotitalouksille kaikkialla Euroopassa.

1KOMMA5° on jo asentanut yli 300 000 ohjattavaa energiajärjestelmää, kuten aurinkosähköjärjestelmiä, sähkövarastoja, lämpöpumppuja ja latausasemia asiakkaille ympäri maailmaa, ja se on nyt Euroopan suurin kotitalouksista koostuva virtuaalivoimala (VPP).