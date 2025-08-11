Jo toista vuotta peräkkäin: 1KOMMA5° tunnustettu Euroopan johtavien asentajien joukossa EUPD Researchin toimesta
1KOMMA5° on nimetty EUPD Researchin mukaan yhdeksi Euroopan johtavista aurinkoenergiajärjestelmien asennusyrityksistä sen koon, sektoreiden yhdistämiskyvykkyyksien, digitaalisten alustojen ja strategisen asemoitumisen ansiosta.
Yhden luukun palveluna yritys asentaa energiajärjestelmiä, joihin sisältyvät aurinkopaneelit, älykkäät akustot, lämpöpumput ja latausasemat. Aurinkosähkö on edelleen keskeinen osa 1KOMMA5°:n integroitua kotien sähköistysratkaisua.
Haastavasta vuoden 2024 markkinasta huolimatta 1KOMMA5° jatkaa kasvuaan ja operoi 300 000 ohjattavaa energiajärjestelmää – Euroopan suurinta kotitalouksista koostuvaa virtuaalivoimalaa (VPP).
Asiakkaat hyötyvät älykkäästä sähkön tuotannosta ja kulutuksen optimoinnista, mikä johtaa suurempiin tuloihin tuotetusta aurinkosähköstä.
Helsinki, 27.elokuuta, 2025 – Hampurista, Saksasta lähtöisin oleva uusiutuvan energian yritys 1KOMMA5° sekä kotien sähköistysratkaisujen toimittaja on nimetty EUPD Researchin toimesta jo toista vuotta peräkkäin yhdeksi Euroopan johtavista aurinkosähköasennusyrityksistä ”Market Leadership Study Europe” -raportin kolmannessa painoksessa. Vuosittainen raportti on yksi alan kattavimmista markkina-analyyseista, ja se tunnistaa huippusuorittajat yli 24 000 eurooppalaisen asentajan joukosta. Tutkimuksessa 1KOMMA5° nimettiin yhdessä Enpalin ja E.ON Solarin kanssa yhdeksi Euroopan johtavista aurinkosähköyrityksistä, jotka erottuivat koon, sektoreiden yhdistämisen, digitaalisten alustojen ja strategisen aseman ansiosta. Tämä tunnustus vahvistaa 1KOMMA5°:n asemaa alan johtajana ja edelläkävijänä hajautettujen energiajärjestelmien Euroopan markkinoilla, joissa yrityksellä on läsnäoloa Saksassa, Espanjassa, Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa ja Alankomaissa.
Philipp Schröder, 1KOMMA5°:n toimitusjohtaja ja perustaja, sanoo: ”Samaan aikaan kun perinteiset aurinkosähkömarkkinat Euroopassa supistuvat ja Saksan talous syvenee taantumaan, 1KOMMA5° kasvaa vastoin odotuksia. Heartbeat AI:sta on tullut keskeinen kasvun moottori, sillä se vähentää sähkökustannuksia jopa 85 % per yhdistetty kotitalous kiertämällä perinteiset energiayhtiöt ja hyödyntämällä suoraan sähköpörssiä. Lisäksi Heartbeat AI tasapainottaa vaihtelevaa uusiutuvan energian tuotantoa ja kulutusta, auttaen vakauttamaan sähköverkkoa.”
Heartbeat AI, 1KOMMA5°:n kehittämä tekoäly- ja sähkömarkkinaohjelmisto, yhdistää eri komponentit yhdeksi älykkääksi energiaratkaisuksi ja mahdollistaa sen, että asiakkaat voivat hyötyä uusiutuvan energian vaihtelevuudesta: ylimääräinen aurinkosähkö syötetään verkkoon, kun hinnat ovat korkealla, ja sähköä kulutetaan verkosta silloin, kun hinnat ovat matalat. Älykkään varastoinnin ja optimoidun kulutuksen ansiosta tuotetusta aurinkosähköstä voidaan saada enemmän tuloja kuin siitä aiheutuu kustannuksia.
Suomessa 1KOMMA5° Suomi on vakiinnuttanut asemansa korkealaatuisten asennusten ja kokonaisvaltaisten ratkaisujen toimittajana. Yrityksen ratkaisut yhdistävät aurinkosähkön, sähkövarastot, lämpöpumput ja älykkäät energianhallintalaitteet. Fingridin reservimarkkinoiden laajentuessa vuodesta 2024 lähtien sekä kotitaloudet että yritykset voivat hyödyntää entistä paremmin älykkäitä joustoratkaisuja.
Ricardo Pacheco, 1KOMMA5° Suomen toimitusjohtaja, toteaa: ”EUPD:n tunnustus vahvistaa sen, minkä näemme Suomessa päivittäin: asiakkaat arvostavat luotettavia ja suorituskykyisiä järjestelmiä sekä sitä, että koko energiaratkaisu toimii saumattomasti yhteen. Vuosien kokemus tuhansista asennuksista antaa meille varmuuden auttaa suomalaisia kotitalouksia maksimoimaan säästönsä – myös reservimarkkinoille osallistumisen kautta – ja samalla kiihdyttää siirtymää kohti puhdasta energiaa.”
“Market Leadership Study Europe” nostaa esiin Euroopan johtavat aurinkosähköasentajat arvioiden muun muassa asennuskapasiteettia, järjestelmien määrää, maantieteellistä kattavuutta, innovaatioita ja kasvua. Vaikka vuosi 2024 oli haastava ja kotitalousasennukset laskivat 20 %, 1KOMMA5° osoitti kykynsä kasvaa, innovoida ja vauhdittaa energiamurrosta, tehden hajautetusta energiasta saavutettavaa kotitalouksille kaikkialla Euroopassa.
1KOMMA5° on jo asentanut yli 300 000 ohjattavaa energiajärjestelmää, kuten aurinkosähköjärjestelmiä, sähkövarastoja, lämpöpumppuja ja latausasemia asiakkaille ympäri maailmaa, ja se on nyt Euroopan suurin kotitalouksista koostuva virtuaalivoimala (VPP).
Yhteyshenkilöt
Tanise MondejarPaikallinen lehdistökontakti 1KOMMA5° SuomiPuh:044 986 4967tanise.mondejar@1komma5.fi1komma5.fi/tietoa-meista/uutishuone
Maxine von GrumbkowYhteystiedot (kansainvälinen media) 1KOMMA5°Puh:+49 171 2415562presse@1komma5grad.com1komma5.com/de/presse
Tietoa 1KOMMA5° Suomesta
1KOMMA5 Suomi, aiemmin tunnettu nimellä Solar Age Oy, on johtavia aurinkoenergian tarjoajia Suomessa. Yhtiöllä on yli kuuden vuoden kokemus alalta. Yli 5000 aurinkovoimalan ja 60 000 aurinkopaneelin asennuksen kokemuksella Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Pirkanmaan alueilla, 1KOMMA5 Suomi on vakiinnuttanut asemansa luotettavana toimijana Suomen markkinoilla.
1KOMMA5° on vuonna 2021 perustettu cleantech-startup, joka tarjoaa aurinkopaneelien, akkujen, lämpöpumppujen ja latauspalveluiden asennuksen yhden katon alta yksityisille omakotitalojen omistajille ja kaupallisten rakennusten omistajille Saksassa, Skandinaviassa, Espanjassa, Italiassa ja Australiassa. Lisätietoja toiminnastamme Suomessa saat osoitteesta www.1komma5.fi.
Tietoa 1KOMMA5°:sta
1KOMMA5° on CleanTech-startup, joka keskittyy CO₂-neutraaliin energiaan, lämmitykseen ja liikkuvuuteen. Vuonna 2021 Hampurissa, Saksassa, perustettu yritys toimii noin 80 toimipisteessä seitsemässä eri markkinassa maailmanlaajuisesti ja tarjoaa yhden luukun periaatteella älykkäitä, integroituja energiaratkaisuja, kuten aurinkosähköjärjestelmiä, sähkön varastointiratkaisuja, lämpöpumppuja ja sähköautojen latausasemia. Yrityksen ydinosaamista on energianhallintaohjelmisto Heartbeat AI, joka optimoi tällä hetkellä yli 40 000 järjestelmää ja muodostaa Euroopan suurimman virtuaalisen voimalaitoksen. Tämä järjestelmä yhdistää asiakkaat energiamarkkinoihin ja ohjaa sähkön tuotantoa ja myyntiä tuulen ja auringon mukaan. 1KOMMA5° on asentanut jo yli 300 000 hajautettua ja ohjattavaa energiajärjestelmää, mikä on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä 14 miljoonalla tonnilla. Tavoitteena on muuntaa yli 1,5 miljoonaa rakennusta ilmastoystävälliseen energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä, mikä tukee Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista. 1KOMMA5° on yksi Euroopan nopeimmin ja kannattavimmin kasvavista startupeista.
Huomio medialle
Yrityksen nimi, 1KOMMA5°, tarkoittaa saksaksi 1,5° ja viittaa yrityksen missioon tukea valtioita maailmanlaajuisesti pitämään maapallon lämpötilan nousun enintään 1,5 asteessa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.
