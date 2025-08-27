Maarit Tastulan kirja kuvaa tarkkanäköisesti Amerikkaan lähteneiden siirtolaisten kohtaloita

Monet suomalaiset lähtivät etsimään vapautta ja vaurautta Yhdysvalloista 1800-1900-lukujen vaihteessa. Usein kalastajina ja metsätöissä työskennelleet suomalaissiirtolaiset kohtasivat kuitenkin köyhyyttä ja vainoa. Joidenkin mieli murtui ja epätoivo ajoi järjettömiin tekoihin. Toiset kuulivat sydämessään sosialismin kutsun.



Kun Yhdysvallat alkoi karkottaa toisinajattelijoita maasta, moni joutui ongelmiin. Mitä tapahtui Amerikkaan jääneille ja heille, jotka päättivät etsiä uutta onneaan Neuvosto-Karjalasta?

Maarit Tastulan kirja yhdistää upeasti monien Yhdysvaltojen länsirannikolle lähteneiden suomalaisten siirtolaisten traagiset tarinat historialliseen tutkimukseen.

"Kuulin vasta muutama vuosi sitten sukulaisteni lähteneen Yhdysvalloista Neuvosto-Karjalaan 1930-luvulla. Ensimmäinen reaktio oli hämmästys: mitä ihmettä Amerikassa tapahtui sellaista, joka radikalisoi valkoisen Pohjanmaan tytöt ja pojat? Alettuani kaivaa esiin siirtolaisten tarinoita, paljastui, ettei tarunhohtoinen Amerikka tarjoillutkaan kaikille vapautta ja yltäkylläisyyttä, vaan poliittista vainoa, tervaa ja höyheniä. Kotirintamalla ei ollut yhtään sen helpompaa: karkailevat aviomiehet ajoivat perheet ahdinkoon. Ja silti: sitkeästi kontattiin eteenpäin, jotta seuraava sukupolvi pärjäisi paremmin", kertoo Maarit Tastula.

Maarit Tastula on tunnettu toimittaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja historian harrastaja. Häntä kiinnostavat niiden ihmisten tarinat, joita historiankirjoitus ei tunne.



Köyhää väkeä - Suomalaisia Amerikan kultamailla

